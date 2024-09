Česká fotbalová reprezentace finišuje s přípravou na sobotní úvodní utkání nového ročníku Ligy národů proti Gruzii. Svěřenci trenéra Ivana Haška (60) si dopoledne krátce naposledy zatrénovali v Praze a odpoledne se letecky přesunuli do dějiště utkání Tbilisi.

Reprezentanti se na vstup do čtvrtého ročníku Ligy národů chystají od pondělního srazu. "Zatím všechno v pořádku. Trénujeme dobře, máme veškerý servis. Takže vše zatím probíhá, jak má," řekl útočník Patrik Schick v nahrávce pro média od FAČR. "Gruzie bude nepříjemný soupeř, ale věřím, že jsme se na ně během těch dní dobře připravili a zvítězíme," doplnil další z ofenzivních hráčů Tomáš Čvančara.

Český tým čeká proti Gruzii repríza vzájemného souboje z letního mistrovství Evropy, kde se týmy rozešly smírně 1:1. Utkání kvůli zranění nedohrál Schick. "Myslím, že ten zápas jsme neodehráli špatně. Jednoznačně jsme měli bodovat za tři. Já jsem se bohužel trochu zranil, ale nevzpomínám na to zase úplně negativně," podotkl Schick.

"Myslím, že styl hry Gruzie je takový docela jednoduchý. Hrají na rychlé protiútoky, takže se připravujeme hlavně na tohle. Praktikovali to v podstatě ve všech zápasech, které odehráli, takže si myslím, že to měnit nebudou. Připravujeme se hlavně na to, že se budou snažit hrát hodně rychle nahoru," dodal útočník Leverkusenu.

V pátek reprezentanti v Gruzii, kde je o dvě hodiny více, absolvují tradiční předzápasový trénink. Utkání má v sobotu výkop v 18:00 SELČ. Zářijový program Haškovi svěřenci zakončí v úterý doma proti Ukrajině. Liga národů nahrazuje přípravné duely a je dodatečnou možností zabojovat o mistrovství světa v případě neúspěchu v klasické kvalifikaci.