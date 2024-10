Itálie už zase oslavuje Maldiniho. Zápas proberu s rodiči, uvedl po debutu Daniel

Daniel Maldini (23) si během pondělí odbyl debut v italském nároďáku v Lize národů ve střetnutí proti Izraeli. Do hry zasáhl na posledních zhruba 20 minut, a navázal tak zároveň na své předky. Vždyť jeho dědeček Cesare a otec Paolo rovněž v minulosti nastupovali v dresu Gli Azzurri. Rodiče si nenechali ujít slavný den Maldiniho nejmladšího a byli přímo na stadionu.

Třiadvacetiletý útočník je odchovancem AC Milán, tedy toho klubu, kde po celou svou dlouhou kariéru působil jeho táta a několik let tam hrával také jeho děda. V řadách I Rossoneri se ovšem výrazněji neprosadil. Italský gigant se tak rozhodl hráče poslat na hostování do Empoli a Spezie, aby nakonec Maldini natrvalo zůstal v Monze. Až tam se evidentně chytl a získal potřebné sebevědomí. A nakonec si vysloužil pozvánku do reprezentace.

Symbolicky si Daniel zapsal první start pod vedením kouče Luciana Spallettiho na stadionu v Udine, kde 20. ledna roku 1985 poprvé v 16 letech nastoupil za AC Milán také Paolo. Bylo tomu přesně 22 let a 118 dní po vůbec posledním Paolově utkání za italskou reprezentaci a 61 let a 1 den od Cesareova, kdy se v sestavě Itálie objevilo jméno Maldini.

"Jsem rád, že rodiče přijeli. Zápas s nimi proberu, až se vrátím domů," uvedl Maldini nejmladší. "Byla to silná a hlavně pozitivní emoce. Jsem moc rád, že jsem si zahrál a že se všechno podařilo.”