Kontinuita je důležitá, vědí dánští trenéři. Plány jim kazí zranění, spoléhají i na sparťany

Zranění jsou ve fotbale častým jevem, ale dánský národní tým je jimi momentálně nebývale sužován, přiznává asistent trenéra tamějšího výběru Daniel Agger (39). Severská země musí už druhý sraz v řadě řešit výměny hráčů na poslední chvíli. Pozvánky se proto v září dočkal sparťanský brankář Peter Vindahl (26) a nyní přišla také obránci Asgeru Sörensenovi (28).

Kádr dánského národního týmu pro nadcházející venkovní zápasy Ligy národů proti Španělsku a Švýcarsku se od doby, kdy hlavní kouč Lars Knudsen před devíti dny vybral tým pro tyto zápasy, změnil už několikrát. Od začátku října muselo kvůli zranění odstoupit pět hráčů, a i když se s takovou věcí ve fotbale počítá, stále se jedná o neobvykle vysoký počet. To ostatně potvrzuje i bývalý obránce a nyní asistent trenéra Agger.

"Je jednoznačně výhodou mít v týmu kontinuitu. To, že někdo skončí nebo se zraní, je samozřejmé, je to běžné, i když teď máme hodně reprezentantů, které něco takového postihlo. Musíme držet pohromadě jako tým a vzájemně si pomáhat. A ruku k dílu musí přidat i noví hráči," dodává.

Oproti původnímu kádru jsou mimo hru kvůli zranění Morten Frendrup, Joachim Andersen, Rasmus Nicolaisen, Christian Nörgaard a Mikkel Damsgaard, do sestavy nebylo možné zařadit ani dříve zraněné Andrease Christensena, Mathiase Jensena a Matta O'Rileyho. Po mistrovství Evropy navíc ukončili reprezentační kariéru Simon Kjaer a Thomas Delaney.

Oproti zářijovému srazu už se naopak vyléčil gólman Frederik Rönnow z Unionu Berlín, místo nějž se tehdy do národního týmu podíval Vindahl, který chytá za pražskou Spartu.

Agger doufá, že lavina absencí a změn přinese i pozitiva, protože se domnívá, že by měla dovolit novým hráčům chopit se příležitosti a dát jim prostor zazářit v národním týmu.

Nejbližší program Dánska. Livesport

"Jestli si z těch změn máte vzít něco pozitivního, tak to, že se objevili noví hráči, kteří se musí chopit příležitosti a převzít nějakou zodpovědnost. Může to samozřejmě skončit i nezdarem, ale pozitivním úhlem pohledu je, že někdo má příležitost rozkvést a ukázat se, což může týmu pomoci," myslí si někdejší hráč Liverpoolu a Bröndby.

Když Dánové ve středu trénovali na jihu Španělska nedaleko Alicante, sparťanský obránce Sörensen, který byl povolán v úterý, ještě do tábora reprezentace nedorazil. I když má čas trénovat s týmem pouze ve čtvrtek a v pátek, je to dost času na to, aby se seznámil s taktikou, pokud ho bude v sobotu proti Španělsku potřeba, zdůraznil Agger. Částečně proto, že osmadvacetiletý fotbalista již dříve za reprezentaci hrál.

"Fotbalisté na této úrovni mají poměrně vysokou úroveň porozumění tomu, jak se věci mají dělat. Není to žádná raketová věda a není tu mnoho nových principů, mnoho z nich se opakuje od doby, kdy hráči působili v mládežnických reprezentacích," myslí si Agger.

Ve výběru Sörensen nahradil Nicolaisena, jenž byl tipován na to, že si v tomto reprezentačním okně odbude svůj debut v národním dresu. Šanci měl v sestavě dostat místo zraněného Andersena. Jenže ani jeho do hry nakonec nepustilo zdraví, v úterý kemp Dánska opustil a vrátil se do Toulouse.

Z osobních důvodů zatím nedorazil do reprezentačního kempu před středečním tréninkem ani další obránce Rasmus Nissen Kristensen, na klubové úrovni oblékající dres Eintrachtu Frankfurt.