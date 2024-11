Legionáři: Gól po půl roce, rozhodnutí v 99. minutě, rekord Bundesligy i první start od září

Bez tří dnů po půl roce se na střelecké listině zápasu Bundesligy objevilo jméno Patrika Schicka (28), v téže soutěži vyrovnal Pavel Kadeřábek (32) rekord nejrychleji udělené žluté karty. V Maďarsku skóroval Patrizio Stronati (29) a na Slovensku Miloš Kratochvíl (28), jehož gól z deváté minuty nastavení byl vítězný. V Anglii zasáhl po bezmála dvou měsících do ligového zápasu Vladimír Coufal (32) a v Rakousku udržel čtvrtou nulu v sezoně Radek Vítek (21). Jak se vedlo dalším legionářům?

Po jednozápasové pauze zapříčiněné nemocí se Tomáš Souček vrátil do sestavy West Hamu a v domácím utkání 11. kola Premier League proti Evertonu hrál od začátku. Kladiváři potvrdili, že pod trenérem Lopeteguim se hledají a po většinu první půle byli horším týmem. Ve druhé se sice zvedli, ale ani ze stupňujícího se závěrečného tlaku gól nedali a berou jen bod za remízu 0:0. Z posledních šesti zápasů mají bilanci 2-2-2, dvakrát za sebou vyšli střelecky naprázdno a v tabulce jsou čtrnáctí.

Kapitán českého národního týmu hrál proti Toffees až do konce, k zakončení se nedostal, v utkání mimo jiné zkompletoval 45 přihrávek, vyhrál čtyři hlavičkové souboje a ohodnocen byl známkou 7.1. V 67. minutě vystřídal Aarona Wan-Bissaku Vladimír Coufal, jenž zasáhl do ligového duelu poprvé od 14. září. Nejvíc o sobě dal vědět v 88. minutě, kdy za ostrý zákrok viděl pojednadvacáté v nejvyšší anglické soutěži žlutou kartu. Coufalova známka 6.0 byla nejnižší ze všech aktérů sobotního utkání.

Očima Jana Morávka. Opta by Stats Perform

Po pěti zápasech se Patrik Schick dočkal v Bundeslize startu v základní sestavě a v Bochumi v 18. skóroval, když na hraně ofsajdu převzal přihrávku Floriana Wirtze a zakončil se štěstím mezi nohama gólmana a o tyč. Pro pražského rodáka to byl první ligový gól v sezoně, naposledy se v německé nejvyšší soutěži prosadil 12. května ve 33. kole minulého ročníku shodou okolností rovněž v Bochumi. V sobotu nemusel skončit u jedné branky, ale ani jeden z jeho dalších tří střeleckých pokusů se neujal.

Ve 26. minutě zakončoval z hranice vápna nad břevno a po přestávce to zkoušel ze střední vzdálenosti, ale dobře postavený gólman přízemní ránu doprostřed lapil. Krátce předtím, než v 77. minutě pustil na trávník Victora Boniface, dostal Schick za zdržování hry žlutou kartu. Bochum v závěru vyrovnala na 1:1, pro Leverkusen šlo o pátou remízu z posledních šesti ligových klání. V tabulce mu patří patří čtvrtá příčka s devítibodovou ztrátou na vedoucí Bayern, český forvard byl oceněn známkou 7.7.

Mönchengladbach v 10. kole zavítal do Lipska a proti druhému celku tabulky byl překvapivě blíž vítězství, ofenzivně bezzubým domácím však zachránil remízu 0:0 několika výtěčnými zákroky brankář Gulácsi. Pokus domácích o závěrečný tlak vedl pouze k několika rohovým kopům a centrům. Po jednom z nich prchala do brejku dvojice Nathan Ngoumou, Tomáš Čvančara, francouzský forvard však nedokázal na českého kolegu, jenž se do hry dostal v 81. minutě a hodnocen nebyl, procpat přihrávku.

V základní sestavě Hoffenheimu, který hrál v Augsburgu 0:0, figurovali David Jurásek a Pavel Kadeřábek. Ten už osm vteřin po úvodním hvizdu dostal žlutou a vyrovnal rekord Floriana Niederlechnera z roku 2016. Půl hodiny před koncem se na hřiště dostal i Adam Hložek, jehož slibnou hlavičku z 69. minuty zneškodnil brankář. Kadeřábek dostal za 78 odehraných minut známku 6.9, Hložek 7.0 a Jurásek, jenž hrál až do konce, 6.6. Hoffenheim je bez vstřelené branky už tři ligové zápasy.

Nehráli: Matěj Kovář, Leverkusen, Robin Hranáč, Hoffenheim

Výběr z dalších soutěží

Patrizio Stronati svým prvním gólem v sezoně snižoval před přestávkou utkání v Zalaegerszegi hlavou po rohu na 1:3. Jeho Puskás Akadémie prohrála 2:4 a zapsala první porážku po pěti zápasech OTP Bank Ligy, ve které jí patří třetí místo. Český stoper odehrál v sobotu celý zápas a dostal známku 7.4.

Miloš Kratochvíl se po letním přestupu z Jablonce do Trnavy podruhé střelecky prosadil. V Komárnu se dostal na trávník v 68. minutě a v deváté minutě nastavení rozhodl o vítězství 2:1. Spartak si díky čtvrtému vítězství v řadě upevnil třetí místo v tabulce Niké ligy, český záložník byl oceněn známkou 7.5.

Radek Vítek přispěl třetím čistým kontem v rakouské Bundeslize k vítězství BW Linz 2:0 nad Salcburkem, přičemž v zápase s účastníkem Ligy mistrů nemusel likvidovat žádnou střelu na bránu. Host z Manchesteru United, jenž má na kontě i jednu nulu z domácího poháru, byl ohodnocen známkou 6.4.

Očima Jana Morávka

"Patrik Schick dostal v hodnocení Kickeru dvojku a tím, že ostatní útočníci moc nezazářili, byl s Marmoushem v sestavě kola. Troufám si tvrdit, že takovou přihrávku, jakou mu dal před gólem Wirtz, v reprezentaci nikdy nedostane. Předvedl i dobrý náběh, bylo vidět, že když se setkají myšlenky dvou skvělých fotbalistů, může to vést k pěkné brance. Patrik byl celkově aktivní, mohl mít i asistenci po skvělém balonu na Frimponga, který ale šanci neproměnil. Pro Leverkusen je škoda, že v závěru inkasoval, štěstí z minulého roku ho trochu opustilo. Má problémy hlavně v defenzivě, dostal už 16 gólů, za celý loňský ročník jich inkasoval 24.

Hoffenheim v Augsburgu jsem viděl osobně a musím konstatovat, že to byl podprůměrný bundesligový zápas. Výkon Pavla Kadeřábka byl ovlivněn brzkou žlutou kartou, po které musel být hodně opatrný. K útočným výpadům se moc nedostával, na druhou stranu uhráli vzadu nulu a Pavel dohrál bez vyloučení. Předvedl poctivý výkon a dokázal, že tým se na něj může vždy spolehnout. Pro Davida Juráska je pozitivní, že dostal šanci, bylo ale vidět, že není tolik rozehraný. Dostal se k několika centrům, jednou otočil hru na Kadeřábka, který zavíral zadní tyč, a kdyby přihrávce nechyběla přesnost, mohl jít Hoffenheim do vedení.

Nechci říkat, že David si pořád zvyká, ale sebevědomí a jistota z něj úplně nečišely. Věřím, že když bude hrát pravidelně, po fotbalové stránce se do toho dostane a víc si dovolí. Troufnu si tvrdit, že kdyby Adam Hložek hrál od začátku, odvezl by si Hoffenheim tři body, působil na mě velmi dobře. Byl silný v soubojích, udržel balony, rozdával je do stran, rozuměl si s Kramaričem. Je vidět, že oproti angažmá v Levekusenu si víc věří. Uvidíme, jak to v klubu bude dál. Po zápase nebyla trenérovi Matarazzovi vyjádřena podpora a o reprezentační přestávce do toho možná sáhnou. Podle německých médií je změna otázkou hodin, horkým kandidátem na post nového kouče má být Christian Ilzer."