Nejrychlejší obdržený gól za 50 let? Nevadí, i tak to byla zábava, líčil Nagelsman

Zápas mezi Nizozemskem a Německem v Amsterdamu začal zostra. Tijjani Reijnders (26) překonal gólmana Marca-Andrého ter Stegena (32) už po 99 sekundách hry a poslal domácí reprezentaci do vedení. Němci inkasovali nejrychlejší gól za posledních 50 let, nakonec ale dokázali vybojovat alespoň bod za remízu 2:2. "Začali jsme špatně, skvěle jsme se ale do zápasu vrátili. Byla to zábava," řekl německý trenér Julian Nagelsman (37).

Oba týmy do zápasu vstupovaly podpořeny vysokými výhrami v prvním kole. Nizozemci porazili Bosnu a Hercegovinu 5:2 a jejich soupeři z Německa deklasovali Maďary 5:0. Pohodu z prvního kola si do domácího duelu přenesli Nizozemci, kteří po rychém gólu vedli, hosté ale ještě před poločasem otočili. Postarali se o to Deniz Undav a Joshua Kimmich. Konečný výsledek 2:2 pak v 51. minutě zařídil Denzel Dumfries.

"Myslím si, že jsme si v poločase zasloužili vést. Po inkasovaném gólu jsme přebrali iniciativu a byli jsme za to odměněni dvěma přesnými zásahy," řekl po zápase spokojený Nagelsman. "Prvních deset minut druhého poločasu jsme se trochu trápili. Pak jsme ale opět převzali iniciativu a měli jsme i nějaké šance na vstřelení třetí branky. Myslím si, že jsme byli o něco blíže vítězství než Nizozemci," dodal mladý trenér.

Podle ofenzivního záložníka Jamala Musialy se tým stále vyrovnává s odchodem dlouholetých opor. Po mistrovství Evropy reprezentační kariéru ukončili Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos a Ilkay Gündogan.

"Ztratili jsme čtyři legendy, ale to je proces. Atmosféra v týmu je i po jejich odchodu velmi dobrá. Dnes to nebyl úplně náš den. Musíme se z toho poučit a být jistější na míči. Na druhou stranu si ze zápasu můžeme odnést i pozitiva," řekl Musiala.

Německým mužem zápasu byl Undav, který nejprve srovnal na 1:1 a těsně před pauzou připravil vedoucí branku pro Kimmicha. Forvard překvapení uplynulého ročníku Bundesligy ze Stuttgartu dostal šanci na hrotu místo zraněného útočníka Niclase Füllkruga a ve svém čtvrtém duelu v německých barvách se trenérovi odměnil prvním gólem.

"Jsem šťastný, že jsem vstřelil svůj první reprezentační gól, ale byl bych ještě šťastnější, kdybychom získali všechny tři body," prozradil Undav. Německo však i přes ztrátu zůstává díky lepšímu skóre na čele skupiny A3.

Tabulka skupiny A3 Ligy národů