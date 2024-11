Prezident riskoval infarkt, hráči plakali. San Marino slaví historický úspěch

San Marino senzačně postoupilo do divize C Ligy národů.

Historický úspěch mohou po pondělním utkání s Lichtenštejnskem slavit v San Marinu, které svého soupeře porazilo 3:1 a vybojovalo postup do divize C Ligy národů. "Když pominu vážné riziko infarktu, mohu říct jen to, že tihle kluci se dnes večer zapsali do historie," nechal se po zápase slyšet Marco Tura, prezident Sanmarinské fotbalové federace.

San Marino v poločase prohrávalo, ale díky gólům Lorenza Lazzariho, Alessandra Golinucciho a penaltě Nicola Nanniho dosáhlo na druhé vítězství v historii. Na stadionu Rheinpark ve Vaduzu si tak zajistilo postup do divize C.

Národní tým země, jehož první soutěžní vítězství přišlo v září proti Lichtenštejnsku, obsadil první místo ve skupině. "Výsledek 1:0 po prvním poločase byl urážkou fotbalu, ale kluci byli skvělí a zasloužili si to, čeho dosáhli," řekl trenér vítězného celku Roberto Cevoli.

San Marino je v mezinárodní fotbalové tabulce poslední. Ve skupině však skončilo o bod před Gibraltarem, se kterým v pátek remizovalo 1:1. V oficiálním zápase navíc poprvé vstřelilo tři góly. Golinucciho zakončení v 76. minutě bylo výsledkem chytré přihrávky, která by kdysi byla nemyslitelná.

Statistiky zápasu. Livesport

"Když pominu vážné riziko infarktu, mohu říct jen to, že tihle kluci se dnes večer zapsali do historie. Jako muži, sportovci a lidské bytosti ukázali, jakou mají cenu... Plakal jsem s kluky," řekl viditelně dojatý Marco Tura, prezident Sanmarinské fotbalové federace.

Na historickou sezonu v Lize národů reprezentace navázala poté, co si v posledních dvou letech připsala v přátelských zápasech remízy s týmy jako jsou Seychely, Svatá Lucie či Svatý Krištof a Nevis.