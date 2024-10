Trenér Ivan Hašek (61) považuje Ukrajinu, s níž se čeští fotbalisté v pondělí utkají ve venkovním zápase Ligy národů ve Vratislavi, za nejtěžšího soupeře ve skupině. Český kouč věří, že jeho svěřenci zůstanou na pozitivní vlně z posledních dvou vítězných duelů. Na tiskové konferenci neprozradil, zda oproti pátečnímu povedenému utkání s Albánií udělá změny v sestavě.

Český tým už ve čtyřčlenné skupině B1 narazil na všechny tři soupeře – v září na úvod utrpěl debakl 1:4 v Gruzii, poté porazil Ukrajinu 3:2 a v pátek zvítězil nad Albánií 2:0. Ukrajinci po dvou porážkách zabrali a před dvěma dny udolali Gruzii 1:0.

"Ukrajinci jsou velmi silní na míči, protože mají velkou individuální kvalitu. Navíc teď k tomu přidali ještě kompaktnost v defenzivě, zvlášť v tom posledním zápase s Gruzií, kterou moc nepouštěli do šancí. Je to v tuto chvíli pro nás nejtěžší soupeř. Musíme se zkoncentrovat na to, abychom byli schopni zopakovat výkony z posledních dvou zápasů," uvedl Hašek.

Preview zápasu Ukrajina – Česko. Livesport

"Určitě je důležité uspět. Chceme, aby lidi viděli, že jsme udělali nějaký krok kupředu, že jsme se nějakým způsobem zlepšili. V tom musíme pokračovat a to je vždy těžší. Vyhrát jeden zápas je sice hezké, ale zůstat na vlně je těžší. Budeme se snažit to dokázat, věřím, že hráči na to budou připraveni," doplnil Hašek.

Sáhne ke změnám?

V posledních dvou zápasech vsadil na systém se čtyřmi obránci a velmi podobnou základní sestavu. Neprozradil, zda vzhledem k náročnému programu sáhne ke změnám. "Záleží především na tom, jak budou hráči vypadat po zdravotní stránce. Včera jsme absolvovali lehčí trénink, po dnešním předzápasovém tréninku se teprve definitivně rozhodneme," řekl Hašek.

"Nějaké alternativy máme a samozřejmě už máme sestavu v hlavě. V tuhle chvíli neřeknu, kolik je otazníků. Bude rozhodovat fyzično a zároveň také úsudek lékařů," doplnil kouč, který vede reprezentaci od ledna.

Předchozí vzájemné zápasy. Livesport

I když Ukrajincům ze zdravotních důvodů vypadlo hned osm hráčů, Hašek očekává podobný zápas jako v září v Edenu, v němž jeho svěřenci po boji zvítězili 3:2. "Rozestavení v pátečním zápase v Gruzií měli podobné. Na některých postech hráli hráči, kteří se jinak jmenují, ale pořád mají obrovskou kvalitu. Neočekávám v jejich stylu hry nějaké velké změny od posledních zápasů," uvedl Hašek.

"Základna ukrajinského fotbalu je hodně široká, k nějakému podcenění z naší strany určitě nedojde, to vás mohu ubezpečit. Navíc jsou posílení tím, že se jim do útoku vrátil Dovbyk, který v současnosti patří k nejlepším útočníkům v Evropě. V ofenzivě mají hráče světové třídy – Dovbyka, Mudryka, kteří mají podporu od dalších. Přidal bych k těmto dvěma ještě Šaparenka. Ale i ti noví hráči podali proti Gruzii velmi dobrý výkon," upozornil Hašek.