Hvězdný Kvaracchelija? Ne. Na nedávném mistrovství Evropy byl nejvzývanějším gruzínským fotbalistou gólman Giorgi Mamardašvili (24). Právě on byl hlavním důvodem senzačního postupu nováčka mezi elitou kontinentu do play off. Vylámali si na něm zuby i Češi, kteří jeho branku zasypali sprškou střel, zarostlý chasník s výtečným reflexem však předvedl dechberoucí výkon. Haškův výběr tehdy potřeboval stůj co stůj vyhrát a situace se po několika měsících opakuje znovu. I v Olomouci národní tým "musí" a Gruzínci budou znovu na svého hrdinu hodně spoléhat.

Mamardašvili na zmíněném Euru upoutal tak výrazně, že se o něj strhla pranice mezi evropskými velkokluby. Mluvilo se o Bayernu, jeho agent mu už dokonce v Mnichově vybíral byt. Nakonec se v Bavorsku zdál za 35 milionů eur moc drahý. Ani námluvy s Barcelonou nedopadly. Liverpool zmíněnou částku zaplatil, ve stále ještě mladém (zvlášť na gólmana) hráči vidí budoucí jedničku (zatím jej nechal na hostování ve Valencii).

Tak jednoduché to však mít Gruzínec nebude. Alisson má pořád ještě tři roky smlouvu a teprve nedávno mu bylo 32 let. O slovo se také hlásí zástupce nové generace Vítězslav Jaroš. A pak je tu Mamardašviliho hra nohama, za níž je často kritizovaný. "Moc ten přestup nechápu. Nejsem si jistý, že je typem brankáře pro Liverpool. Alisson nebo Kelleher s míčem umějí výborně, on ne," pozastavil se nad transferem Australan Mark Schwarzer, který v Premier League odchytal 18 sezon.

To je však specifikum Liverpoolu, který se pohybuje v jiných sférách než gruzínská reprezentace. Své soupeře má pod tlakem, od gólmana potřebuje většinu času podporu útoku. V národním týmu je Mamardašvili pod místy drtivou palbou, přikovaný k brankové čáře, na níž je jeho největší síla.

Tak jako ve zmíněném červnovém duelu s Českem, v němž se zaskvěl 11 zákroky (!) a postaral se o to, že Schick a spol. vytvořili jeden smutný rekord historie šampionátu. Jen za první poločas jim chytil šance v hodnotě 2,26 očekávaných branek. "Byli jsme lepší, ale zastavil nás brankář," povzdechl si tehdy Schick.

V rodném Choni, sedmitisícovém městečku ve vnitrozemí, mu fanoušci na průčelí mohutného dvoupatrového domu zhotovili trefnou poctu. Jeho podobiznu zasadili do národní vlajky a doplnili nápisem "Velká gruzínská zeď". Čísla jim dávají za pravdu. Vždyť Mamardašvili byl v minulé sezoně nejlepším brankářem celé LaLigy. Zabránil nejvíc gólům (11,3), navíc překonal klubový rekord Valencie v počtu čistých kont za rok (13). Ten předchozí beztak držel on sám…

Což je cennější vzhledem k tomu, že klub už nehraje o titul jako na začátku tisíciletí, kdy mezi tyčemi zářil charismatický Santiago Caňizares, nýbrž o záchranu. "Jednou bude patřit mezi tři, čtyři nejlepší gólmany na světě," řekl o něm David Webb, anglický kouč, který je asistentem Willyho Sagnola u gruzínské reprezentace.

Preview zápasu Česko – Gruzie. Livesport

Jestliže na Euru vypadal skálopevně a útočníci z něj museli mít respekt, v civilu je úplně jiný. Tichý, skromný kluk. Možná až plachý. Po přestupu do Valencie před třemi lety se poměrně rychle naučil španělsky. Jenže na spoluhráče se na hřišti styděl mluvit, což mu příliš neprospělo. Přesto se stal poměrně brzy jedničkou. "Rychleji, než čekal," podotkl jeho kamarád a skaut Micha Gabečava.

Současná Mamardašviliho hodnota na trhu je 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun). Když se sečte jeho cena s tou za Kvaraccheliju, jsou pouze tihle dva dražší než celá aktuální soupiska české reprezentace, jíž bude gólman večer čelit. Přivede zase národní tým k zoufalství?