David Jurásek míří do ciziny, oporu Slavie zlákala nabídka Benfiky Lisabon

Slavia se podle informací webu Sport.cz dohodla s Benfikou Lisabon na přestupu fotbalového reprezentanta Davida Juráska (22). Krajní obránce podstoupí v Portugalsku zdravotní prohlídku, pražský klub by za něj měl dostat 14 milionů eur (asi 334 milionů korun). Jurásek se stane druhým nejdražším slávistou v historii, více stál pouze Tomáš Souček, kterého koupil londýnský West Ham v roce 2020 za více než půl miliardy korun.

Benfika už má v kádru dva hráče, kteří prošli Slavií – útočníka Petara Musu a pravého krajního obránce Alexandera Baha. Jurásek nastupuje na opačné straně zadní linie. Talent, který vyniká dynamikou, silou a ofenzivními schopnostmi, odehrál v lize sice jen dvě sezony, rychle si však vydobyl pozici jednoho z nejzajímavějších českých hráčů.

Těží ze svých zkušeností na pozici levého záložníka, na níž před pár lety nastupoval v druholigovém Prostějově. Tam odešel poté, co se neprosadil v Brně. Tamní vedení si ale může vyčítat svou neprozřetelnost. Jurásek po pouhém roce v Prostějově zaujal skauty Mladé Boleslavi a se středočeským klubem podepsal čtyřletý kontrakt. Vydržel jen pár měsíců.

Po povedeném podzimu po něm sáhla Slavia, v jejímž dresu patřil Jurásek k nejlepším nahrávačům české ligy. Připravil celkem sedm gólů (třetí nejvyšší počet v soutěži) a své spoluhráče našel ve 37 gólových šancích (čtvrtý v lize a jediný obránce v elitní desítce v této dovednosti).

Nebylo proto překvapením, když se objevil na startu kvalifikace o mistrovství Evropy v základní sestavě národního týmu. Asistence na gól do sítě Polska už po třech minutách jako by symbolizovala raketový vzestup jeho kariéry. Od té doby už v reprezentaci na levý kraj nikoho nepustil a jako legionář z Benfiky má nejlepší předpoklady k tomu, aby to tak bylo i nadále.