Midtjylland i s Kuchtou vypadl z poháru. V útoku nám chybí kvalita, kritizoval trenér

Jan Kuchta (27) byl v minulé sezoně veledůležitým článkem úspěšného sparťanského tažení ligou i pohárem a pomohl klubu ke dvěma trofejím. Nepřekvapilo proto, že se v létě o jeho služby začaly zajímat kluby ze zahraničí. Nakonec ho koncem prázdnin zlákal dánský mistr Midtjylland, který chtěl stejně jako Sparta v uplynulé sezoně zaútočit na historický double. Už na přelomu října a listopadu je však jasné, že útok na dvě trofeje nevyjde. V pohárovém osmifinále totiž Midtjylland podlehl Bröndby 0:1 a ze soutěže vypadl.

Bröndby v 18. minutě poslal do vedení útočník Mileta Rajkovič a kodaňskému celku to na domácím hřišti stačilo. Aktuálně pátý tým dánské ligy po Rajkovičově vyloučení ubránil i téměř čtyřicetimunutové oslabení a došel si pro postup do čtvrtfinále.

Kuchta naskočil v 60 minutě, proti 10 ale ofenzivu úřadujících dánských mistrů příliš neoživil. Za půl hodiny se proti oslabenému soupeři dostal k jedinému zakončení, které statistici ohodnotili hodnotou 0,01 xG. To v řeči čísel znamená, že by z podobné situace padl jediný gól ze 100 pokusů.

"Chybí nám kreativita a pořádná útočná kvalita. Když si za celý zápas vytvoříte to, co jsme si vytvořili dneska my, tak je opravdu těžké postoupit," posteskl si zklamaný trenér Thomas Thomasberg.

To, že týmu chybí nápad a překvapivé řešení, připustil i kapitán Mads Bech Sörensen. "Držíme míč, soupeře tlačíme, ale nedokážeme si z toho vytvořit jedinou pořádnou šanci. Takhle nejde vyhrát," litoval po zápase někdejší dánský mládežnický reprezentant.

Midtjylland, který aktuálně vede dánskou ligu o dva body před FC Kodaň, chtěl v aktuální sezoně zaútočit na double. Po krachu na hřišti Bröndby si ale Thomasbergovi svěřenci na historicky první sezonu se dvěma trofejemi budou muset minimálně rok počkat.

"Je to frustrující. Chtěli jsme zabojovat o double a už teď víme, že se to nepovede. Nezbývá nám proto soustředit se na ligu a Evropskou ligu, do které jsme vstoupili skvěle," řekl gólman dánského týmu Jonas Lössl.