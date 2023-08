Moutinho překvapil volbou destinace. Portu dal košem, zahraje si za Bragu

João Moutinho (36), který má na kontě 146 zápasů za portugalskou reprezentaci, podepsal roční smlouvu s Bragou, kam zamířil na volný přestup po červnovém konci ve Wolverhamptonu Wanderers. Portugalský tým o příchodu hráče, který za něj bude nastupovat s číslem 28, informoval na svém webu v pátek večer.

Přestup je pro mnohé překvapením, neboť jméno zkušeného záložníka bylo spojováno zejména s možným návratem do Porta, kde působil před odchodem do zahraničí. "Braga mi dala najevo, jak moc o mě stojí. Navíc jde o ambiciózní klub a já mu chci pomoci dosáhnout jeho cílů," nechal se však po přestupu slyšet Moutinho v rozhovoru pro NEXT.

Svůj um bude Portugalec moci ukázat i v Lize mistrů. Odveta 4. předkola milionářské soutěže proti Panathinaikosu čeká Bragu v úterý večer, první zápas Řekové prohráli 1:2.

Moutinho působil kromě Porta také ve Sportingu, v zahraničí pak oblékal dresy Monaka a Wolverhamptonu. V anglickém celku strávil pět sezon. Mezi trofejemi, kterými se může sedminásobný střelec na mezinárodní úrovni pyšnit, se nachází kromě tří titulů mistra portugalské ligy, třech portugalských a jednoho francouzského poháru také trofej za vítězství v Evropské lize nebo na Euru 2016.