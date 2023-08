Al-Nassr hlásí další velkou posilu, Otávia z Porta vykoupil za 60 milionů eur

Al-Nassr získal nejdražší letní posilu, kterou oficiálně oznámil během úterý. Z Primeira Ligy přivedl brazilského ofenzivního záložníka Otávia (28), který působil v Portu od roku 2014. Podle zdrojů portugalského listu A Bola by si v Saúdské Arábii měl za tři roky vydělat 42 milionů eur, za samotný přestup pak klub z Rijádu vyplatí 60 milionů eur (cca 1,4 miliardy korun), a to celkem ve třech splátkách.

Portugalská nejvyšší soutěž přichází o velkou osobnost. Do Porta se brazilský rodák stěhoval z Internacionalu, po krátké epizodě v rezervním týmu a hostování ve Vitórii, kde strávil rok a půl, se následně stal nedílnou součástí Dragoes. V dresu portugalského velikána odehrál 282 soutěžních zápasů a vsítil dohromady 31 branek.

"Porto mi dalo všechno," uvedl v rozhovoru pro klubové sociální sítě, na němž se neubránil slzám. "Odcházím odtud velmi spokojený. Jsem rád za to, co jsem tu dokázal, co všechno jsem zde získal, a že přestupuji v době, kdy je to dobře pro nás oba. Nastal čas odejít, vždy ale budu srdcem tady," prohlásil Otávio.

Brazilec zkrátka nepohrdl lukrativní nabídkou, kterou mu Al-Nassr předložil. V prvním roce obdrží portugalský reprezentant 13 milionů eur, v dalším už 14 milionů a v posledním roce svého působení 15 milionů. "Pamatuji si všechny tituly, které jsem tu vyhrál. Je těžké opustit klub po devíti letech, chovali se tu ke mně dobře a všichni mě měli rádi, stejně jako já je. Je to však koloběh života," loučil se.

Pro Al-Nassr se jednalo o pátou novou tvář, kterou během tohoto léta ulovil z Evropy. Otávio v kabině potká Alexe Tellese, Marcela Brozoviče, Seka Fofanu a Sadia Maného, především se ovšem může těšit na spolupráci se svým parťákem z nároďáku Cristianem Ronaldem. Sumárně mimochodem za pětici nových tváří v průběhu července a srpna utratil saúdskoarabský celek podle serveru transfermarkt.de 137,6 milionů eur.