Klesáme stále níž, v Česku neučíme hráče hrát fotbal, tvrdí bývalý trenér Csaplár

Opakovaně volá po tom, aby se fotbal v Česku začal dělat jinak. Aby se spíš než na výsledek hrálo na kvalitu, aby hra bavila fanoušky a vůbec všechny, kteří tento sport milují. Josef Csaplár (60), bývalý trenér Příbrami, Liberce, Slavie i reprezentace do 17 let okomentoval výkony české reprezentace do 21 let na letošním Euru v Gruzii.

Josefa Csaplára poslední fotbalové představení české “jednadvacítky” na mistrovství Evropy nebavilo. I přes veškeré trumfy v rukou čeští mladíci padli 0:1 a do další fáze turnaje nechali projít soupeře. Do hodnocení zmařené šance se Csaplárovi zprvu moc nechtělo. Varoval, že se bude opakovat. Nakonec ale svolil.

"Shrnul bych to tak, že letošní mistrovství Evropy jen potvrdilo setrvalý stav. Tedy postupný propad našeho fotbalu. V první řadě ho neumíme hrát, respektive neumíme hrát ten konstruktivní ofenzivní fotbal. Zároveň neumíme jít do rizika. A zdaleka to neplatí jen o trenéru Suchopárkovi, ale i o většině ostatních. Navíc se ještě stále na něco vymlouváme," poznamenal Csaplár zklamaným hlasem.

Po výhře nad Německem se přitom na výkon českého týmu pěly ódy. Csaplár byl ale kritický i k utkání, které skončilo úspěchem. "Nutno podotknout, že proti Němcům jsme překvapili výsledkově, nikoliv herně. V tom je bohužel velký rozdíl. Po herní stránce totiž klesáme stále níž a níž. A teď nemluvím o jednadvacítce, ale o celém českém fotbalu. Zkrátka neučíme hráče hrát fotbal. V tom je hlavní problém a tohle Euro bylo jen jedním z mnoha důkazů," uvedl bývalý trenér, který dostal příležitost vést i týmy v řecké (Panionios Atény) a polské (Wisla Plock) lize.

Zápas s Izraelem odehráli Češi bázlivě a paradoxně si proti papírově nejslabšímu soupeři nevytvořili žádné větší šance, narozdíl od duelů s Anglií a Německem.

"Nejdřív ze všeho musí přijít rozhodnutí, že tvořit vůbec chcete. Respektive že chcete hrát konstruktivní fotbal, neboť ten tvořivý je až nad ním. Že chcete podstoupit riziko, bez něhož to ale nejde. Víte, mé názory jsou pořád stejné, někteří lidé se mi kvůli nim smějí. A to tady nebrečím, jen říkám, jak to je. Že fotbal, který v Česku děláme, nikoho nebaví a Evropa hraje dávno jinak, tu už bohužel nikoho nezajímá," tvrdí Csaplár.

A i jeho další slova zní velmi skepticky: "Že jsme vypadli už ve skupině, mě vážně nepřekvapilo, naše hra už vůbec ne. Nejde o to, jestli mě to mrzí nebo ne. Taková je prostě realita. V Česku fotbal zamrzl před 30 lety. Dělá se tu pořád stejně, přitom se na něj nedá často koukat a fanoušci nechodí."