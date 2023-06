Konec na Euru? Typicky české, soudí trenér Uhrin. Vitík podle něj roste ve velkého hráče

Vystoupení české reprezentace na fotbalovém mistrovství Evropy U21 sledoval i bývalý úspěšný trenér národního týmu Dušan Uhrin (80). Konec v základní skupině ho mrzí, nad českým mládežnickým fotbalem ale muž, který dovedl Čechy do finále Eura 1996, hůl neláme.

"Bylo to nešťastné, ale prostě tak nějak typicky české," glosoval Uhrin starší zápas Česka s Izraelem, který rozhodl o tom, že tým Jana Suchopárka skončí na "malém Euru" už v základní skupině.

Říkáte, že to bylo typicky české. V čem konkrétně?

"Pamatuju si to i ze svého působení u národního týmu. V kvalifikaci Eura 1996 jsme porazili Nizozemce a pak jsme chvíli po tom prohráli v Lucembursku a málem jsme se připravili o postup. Je to o české povaze, přistupujeme k zápasům jinak. Po větších úspěších míváme slabou koncentraci, dokážeme věci podcenit, nedokážeme zopakovat dobré výkony."

Tématem byla i nominace, trenér Suchopárek s sebou nevzal mladé hráče, kteří už jsou členy mužského týmu.

"Tohle je věc trenérů a rozhodně bych to nekritizoval. Je to o tom, jakou ty národní týmy mají koncepci, i o tom, jak se trenéři s hráči domluví. Myslím, že Jan Suchopárek to vysvětlil velmi rozumně."

Konečná tabulka skupiny C. Livesport

Kdo vás v českém týmu zaujal?

"Opravdu vynikal Martin Vitík ze Sparty a bylo vidět, že v tom posledním zápase chyběl. Jsem přesvědčený, že by ta branka, kvůli které jsme prohráli a vypadli, nepadla. On se v těch kritických momentech, které nastanou, dobře rozhoduje. Opravdu roste ve velkého hráče, věřím v něj."

A celkově, jak se vám líbí v posledních letech mládežnické reprezentace?

"Jde to dobrou cestou, rodí se daleko víc talentů a je vidět i dobrá práce u mládežnických trenérů. Výchova má myslím dobré plody, na hráčích je vidět vzestup."

Máte blízko i k Německu, které nyní řeší velkou krizi okolo národních týmů. Jak ji vnímáte?

"Celý německý fotbal na reprezentační úrovni je v hrozném úpadku a musí z toho ven. Myslím, že to tentokrát potrvá dlouho, to není na rok nebo dva, ten restart potrvá déle. Je tam méně osobností, než bývalo. Je to možná i tím, že je méně prostoru v Bundeslize pro domácí fotbalisty. Ale Němci dobře vědí, v čem to je. Vždycky si věci dokázali dobře zanalyzovat a najít cestu."

Přehled utkání Izrael – Česko 1:0