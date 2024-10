Lvíčata mají postupový mečbol. Nechceme nikoho zklamat, říká před zápasem s Litvou Suchopárek

ME do 21 let

Českou reprezentaci do 21 let čeká poslední utkání ve skupině kvalifikace o mistrovství Evropy 2025 na Slovensku. Lvíčata musí v úterý v Hradci Králové porazit poslední Litvu, aby postoupila do baráže. Trenér Jan Suchopárek věří, že jeho týmu pomůže ke splnění cíle energie z hlediště vyprodané Malšovické arény.

Přímý postup ze skupiny I si v předstihu zajistilo první Dánsko. Pokud jde o baráž, Češi mají situaci ve vlastních rukou. V případě výhry nad Litvou mají baráž jistou. "Šance se nám otevřela i za přispění soupeřů, to musíme uznat. Teď je na nás, jestli proměníme mečbol k postupu do baráže," uvedl Suchopárek během dnešního rozhovoru s novináři.

Jeho svěřenci před závěrečným zápasem figurují na třetím místě, v případě výhry se však posunou před druhý Wales, který už ve skupině dohrál.

Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do play off, v němž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na ME jistou.

Suchopárek se spoléhá na pomoc fanoušků v domácím prostředí. "Věřím tomu stoprocentně, ceníme si zájmu. Je vyprodáno, ve stěžejním zápase nechceme nikoho zklamat. Doufám, že energie z hlediště nám pomůže a dotáhne nás k postupu do baráže. Pokud ji budeme hrát, tak myslím, že se tady objevíme znovu," řekl kouč.

Před měsícem jeho tým vyhrál v Litvě těsně 2:1. Stejným poměrem v pátek Lvíčata zvítězila ve Walesu a nahrála jim také výhra poslední Litvy na Islandu (2:0). "Měli jsme velké problémy, abychom zápas v Litvě zvládli. Chceme útočit, ale být obezřetní i vzadu, aby nenastaly problémy jako u nich. Směrem dopředu musíme být kvalitnější, přesnější, rychlejší a také lepší v pohybu bez míče než ve Walesu. Atmosféra v mužstvu je fajn, teď potřebujeme dotáhnout skupinu do zdárného konce," uvedl Suchopárek.

Pokud by Češi duel s Litvou nezvládli, pro řadu hráčů by se jednalo o poslední utkání v této věkové kategorii. "Věřím, že to pro kluky není poslední zápas. Napočítali jsme ještě osm dalších utkání, která mohou být před námi. Chceme je odehrát," ujistil Suchopárek.

Úterní duel s Litvou v Hradci Králové má výkop v 18:00.