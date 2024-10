Sejk před Litvou: Postup máme ve svých rukou. Na hřišti jsem od toho, abych rozhodoval

ME do 21 let

Fotbalista Václav Sejk (22) věří, že reprezentace do 21 let zvládne poslední krok a v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2025 na Slovensku postoupí do baráže. K tomu musí v úterý v Hradci Králové porazit Litvu. Kapitán Lvíčat během pondělní tiskové konference uvedl, že by poslední zápas ve skupině rád rozhodl a naplnil tak roli nejlepšího střelce týmu.

V pátek vstřelil při výhře 2:1 ve Walesu vítězný gól a potvrdil, jak se mu letos v dresu české jednadvacítky daří. V pěti zápasech v kalendářním roce skóroval pětkrát. Z toho třikrát v posledních čtyřech utkáních kvalifikace o postup na evropský šampionát. "Samozřejmě bych chtěl rozhodnout i proti Litvě. Od toho na hřišti jsem a těší mě, že v poslední době góly dávám. Především však jde o úspěch týmu, ať už rozhodne kdokoliv," řekl Sejk.

Ještě před duelem ve Walesu neměli Češi situaci ve svých rukou. Nahrála jim ovšem nečekaná výhra poslední Litvy na Islandu. Postupová matematika se tak týmu trenéra Jana Suchopárka zjednodušila. Výhra nad Litvou rovná se posun ze třetí na konečnou druhou příčku v tabulce skupiny a tudíž baráž.

"Po vítězném zápase je nálada vždy lepší. Máme postup do baráže ve svých rukou, tohle vědomí mužstvu pomůže. Baráž je samozřejmě blízko a chceme poslední krok zvládnout," uvedl dvaadvacetiletý rodák z Děčína, který od léta ze Sparty hostuje v polském klubu Zaglebie Lubin.

Kapitán cítí, že postup je blízko. Mužstvo se těší na podporu vyprodané Malšovické arény. "V Hradci Králové se cítíme skvěle, chodí tu na naše zápasy hodně lidí a teď by mělo být utkání vyprodané. Trénovali jsme přímo na stadionu, trávník je ve skvělém stavu a máme zde výborné podmínky. Místní prostředí nám sedí a věřím, že poslední zápas zvládneme."

Před měsícem museli Češi v Litvě otáčet skóre a Sejk dal vítězný gól na 2:1 až tři minuty před koncem. Doma jsou velkými favority. "Pro mě osobně znamená plný stadion spíš nabuzení, než že by mi to svázalo nohy. Fanoušci nás tady vždy hnali dopředu, věřím, že když budeme hrát aktivně a budeme dominovat, tak to nabudí i diváky. Lehká nervozita může samozřejmě být, ale myslím, že všichni jsme dostatečně zkušení a hrajeme pravidelně zápasy před dostatečnými návštěvami, aby nás to nijak nevykolejilo," řekl Sejk před rozhodujícím zápasem v Hradci Králové.