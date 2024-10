Věřím, že s Walesem a Litvou získáme šest bodů, říká Suchopárek. Je rád, že u týmu zůstal

ME do 21 let

Suchopárek se pokusí dovést výběr do 21 let na Euro.

Trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Jan Suchopárek (55) je rád, že ho výkonný výbor FAČR po nepovedeném zářijovém srazu ponechal ve funkci i na říjnový závěr kvalifikace mistrovství Evropy. I když "Lvíčata" už nemají situaci jen ve svých rukou, zkušený kouč věří, že by jim případné dvě výhry ve Walesu a s Litvou mohly stačit k postupu do play off o šampionát na Slovensku. Na tiskové konferenci uvedl, že tlak cítí od začátku kvalifikace.

Výkonný výbor po zářijovém debaklu 0:5 v Dánsku vyjádřil výraznou nespokojenost, Suchopárka ale u týmu ponechal. Bývalý reprezentační obránce má u mužstva smlouvu do konce kvalifikačního cyklu.

"Výkonný výbor rozhodl, že ještě máme šanci teď v posledních dvou utkáních. Já jsem samozřejmě rád a věřím, že splníme očekávání, které je pro nás jasně dané. To znamená uspět v těch dvou utkáních, hrát baráž a následně se pokusit o postup," uvedl Suchopárek.

Tlak od prvního utkání

"Myslím, že tlak byl od prvního utkání kvalifikace, v němž jsme ztratili body na Islandu. Každý zápas jsme pak museli zvládnout. Přestože jsme nepodávali extra dobré výkony, díky výsledkům v kvalifikační skupině máme pořád šanci se poprat o baráž. Skupina je vyrovnaná," podotkl Suchopárek.

Jeho svěřenci před závěrečnými dvěma zápasy figurují ve skupině až na čtvrtém místě, mají však k dobru jedno utkání oproti vedoucí dvojici Dánsko, Wales. Na třetí Island ztrácejí bod, potřebují tak jeho klopýtnutí v duelu s Litvou či v Dánsku.

Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do play off, v němž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na turnaji jistou.

Program české reprezentace do 21 let. Livesport

"Lvíčata" nejprve 11. září nastoupí ve Walesu a o čtyři dny později přivítají v Hradci Králové Litvu. "Klíč je jasný - Walesu proti nám stačí bod, aby měl jistou baráž. Ne vždy to pro tento tým bývá jednoduché hrát na remízu. Řekl bych, že budou rozhodovat detaily, maličkosti a hlavně finální fáze," řekl Suchopárek.

"Věřím, že s Walesem a Litvou získáme šest bodů. Jestli Island vyhraje, nebo ne, to není v našich rukou. Soustředíme se na sebe, věříme, že budeme úspěšní a uvidíme, co se bude dít dál," dodal kouč.

V nominaci tři nové tváře

Do nominace zařadil tři úplné nováčky - obránce Matěje Hadaše, záložníka Alexandra Bužka a útočníka Davida Látala. Do jednadvacítky se vrací křídelník Matěj Jurásek, jenž v létě startoval s reprezentačním "áčkem" na mistrovství Evropy. V říjnovém výběru "Lvíčat" je i jeho spoluhráč ze Slavie a další adept národního A-mužstva brankář Antonín Kinský.

"Oba mohou případně být po zápasech evropských soutěží i víkendových ligových utkáních ještě přeřazeni do áčka. Taková je domluva mezi námi trenéry a realizačními týmy," řekl Suchopárek. "Výsledek v Dánsku byla ostuda. Z toho pramení i určité výstupy pro tento sraz a pro nominaci, ve které jsou i nová jména," dodal trenér.