Američanky škobrtly remízou s Nizozemkami, Portugalky díky výhře udržely naděje na postup

Největší favoritky mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu Američanky zvládly s Nizozemskem uhrát jen remízu 1:1. Jeden bod USA vyrovnáním v 62. minutě zachránila Lindsey Horanová (29). Oranje ukončily obhájkyním titulu sérii deseti výher v řadě a po dvou zápasech ve skupině E mají stejně jako USA čtyři body. Portugalky dokázaly v souboji nováčků na turnaji porazit Vietnam 2:0. Ve skupině B Nigérie zdolala Austrálii 3:2.

Jako první udeřily Nizozemky, když se v 17. minutě skvěle trefila Jill Roordová z hranice pokutového území. Fotbalistky Spojených států šly na MS do druhého poločasu poprvé od roku 2011 za negativního skóre. Horanová pak odpověděla za čtyřnásobné světové šampionky z rohového kopu Rose Lavelleové v 62. minutě, když si skvěle naběhla k bližší tyči a nechytatelnou hlavičkou překonala nizozemskou brankářku Daphne van Domselaarovou.

Američanky v zápase na mistrovství světa neremizovaly od roku 2015 a litovat mohou především pomalého vstupu do utkání i neschopnosti využít šancí v závěru. "I když nedopadl podle našich představ, myslím, že to byl pro náš tým dobrý zápas," řekl trenér USA Vlatko Andonovski. "To, co jste viděli ve druhém poločase, je to, co uvidíte jako základ do budoucna," dodal sebevědomě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Naději na postup do osmifinále si udržely Portugalky, které v duelu nováčků na turnaji porazily 2:0 Vietnam a oslavily historicky první výhru na MS. První trefu zapsala už v 7. minutě Telma Encarnacaová, druhý gól přidala ve 21. minutě Kika Nazarethová. Tým z Pyrenejského poloostrova má na kontě tři body a v závěrečném duelu skupiny E se střetne se Spojenými státy. Vietnam se duelem proti Nizozemsku se šampionátem rozloučí.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nečekanou ztrátu utrpěly spolupořadatelky turnaje Australanky, které ve svém druhém utkání podlehly 2:3 Nigérii. Africký tým odskočil do dvougólového náskoku po hodině hry, kdy během sedmi minut skórovaly v 65. minutě Osinachi Ohaleová a v 72. Asisat Oshoalaová. Favorizované "Matildy" už pouze v desáté nastavené minutě snížily.

Australanky tak jsou v tabulce skupiny B až třetí za čtyřbodovými protivníky Nigérií a Kanadou. Právě s olympijskými vítězkami Kanaďankami se Austrálie v pondělí střetne o postup a musí vyhrát, Nigérie skupinu zakončí utkáním s již vyřazeným Irskem.