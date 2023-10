Livesport Daily #117: Zažít atmosféru mistrovství světa byl splněný sen, říká Klimková

Český trenér u zahraniční fotbalové reprezentace a navíc u týmu, který hraje domácí mistrovství světa? Možná to zní jako hudba hodně vzdálené budoucnosti nebo rovnou jako úplný nesmysl. Ale ona to letos v létě byla realita, na ženském MS totiž z pozice hlavní trenérky vedla domácí tým Nového Zélandu Češka Jitka Klimková. A právě i o zážitku z tohoto velkého fotbalového turnaje vypráví v aktuální epizodě podcastu Livesport Daily.

"Měla jsem vždycky velké sny, snila jsem o tom, že jednou budu trénovat tým na velkém turnaji," vzpomíná Klimková. "Díky tomu jsem se rozhodla z té mé malé moravské vesničky odstěhovat do měst a do světa a zažít něco jiného. A letos v létě se mi všechna ta práce vyplatila," dostává se k letnímu světovému šampionátu žen, které se hrálo na Novém Zélandu.

"Nejdřív se nezdálo, že to lidé na Zélandu budou tolik prožívat. Ale pak jsme v prvním zápase porazily Norsko a vypukla mánie. Velká škoda, že jsme ze skupiny nepostoupily, ale i tak to byl neuvěřitelný zážitek, každou chvilku jsem si užívala. Bylo to velké, pořád mám ještě husí kůži, když o tom mluvím. Samozřejmě za tím vším bylo hodně hodin strávených v kanceláři s celým realizačním týmem i na hřišti s hráčkami. Byla to dřina, ale užívala jsem si to, protože to může být jednou za život."

Z Česka odešla před 12 lety, tenkrát trénovala dívčí reprezentaci do 19 let. "Těch důvodů bylo víc, ale jedním z nich byla nízká podpora ženského fotbalu. Pan Berbr, který byl tehdy ve vedení, nebyl můj příznivec, takže to byl jeden z hlavních důvodů. Navíc jsem věděla, že zkušenosti ze zahraničí budou ideální pro můj rozvoj. A potvrdilo se to, teď mám na Zélandu smlouvu až do roku 2027 a jsem tu spokojená," uzavírá úspěšná česká trenérka.

Livesport Daily #117: Jaké to je vést tým na fotbalovém MS? Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Co chybí českému ženskému fotbalu k mezinárodnímu úspěchu?

Proč v zahraničí nepůsobí moc českých trenérů?

Zažila někdy ve fotbale útlak ze strany mužů?

