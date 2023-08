Trenér jako nejlepší vzor. Henry povede francouzskou reprezentaci na domácí olympiádě

Bývalý útočník Henry bude trénovat francouzský tým do 21 let a olympijský výběr

Bývalý hvězdný útočník Thierry Henry (46) je novým trenérem francouzských fotbalistů do 21 let a také olympijského výběru. Agentura AFP uvedla, že o angažování mistra světa a Evropy v pondělí rozhodl výkonný výbor Francouzské fotbalové federace.

Henry povede olympijský tým do 23 let s povoleným triem starších hráčů příští rok na domácích OH s centrem v Paříži. Jeho úkolem také bude postoupit s jednadvacítkou na mistrovství Evropy na Slovensku v roce 2025. Henryho předchůdce Sylvain Ripoll skončil v létě po šesti letech po vyřazení ve čtvrtfinále ME.

Henry, jenž je legendou Arsenalu, dosud vedl jako hlavní trenér Monako a Montreal v MLS. Působil také jako asistent u belgické reprezentace.