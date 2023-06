Anglie porazila Izrael a zajistila si postup, Itálie ovládla přestřelku se Švýcarskem

ME do 21 let

Izrael dalšího favorita nezaskočil, když ve druhém duelu skupiny C mistrovství Evropy do 21 let padl s Anglií 0:2. Ta si tak zajistila postup ze skupiny. Italové si po nevydařeném vstupu do turnaje spravili chuť proti hráčům Švýcarska, které ve druhém kole skupiny D porazili 3:2. Všechny tři branky vstřelili už během prvního poločasu.

Rozhodující okamžik utkání nastal už v 16. minutě, kdy se prosadil pro něj netypicky hlavou rychlík Anthony Gordon. Brzkým vedením povzbuzený Albion v dalším průběhu zápasu nepouštěl soupeře do šancí a i díky dvěma asistencím Morgana Gibbse-Whitea bez problémů dokráčel k předčasnému zajištění výsledné první příčky.

Tabulka skupiny C. Livesport

Azzurri vstoupili do utkání po sporné porážce od Francie fantastickým způsobem a už v 11. minutě vedli o dvě branky. Nakonec však vítěznou trefu vstřelil těsně před koncem poločasu Fabiano Parisi. Po změně stran se totiž reprezentanti země helvétského kříže zvedli a v rozmezí pěti minut snížili na rozdíl jedné branky. Na senzační bodový zisk však již nedosáhli a po dvou kolech spadli na třetí příčku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

