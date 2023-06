Anglie s jistým postupem vyhrála 2:0 nad Německem, čtvrtfinále slaví i Švýcarsko

ME do 21 let

Anglie navzdory jistému postupu předvedla ve třetím kole skupiny C mistrovství Evropy do 21 let skvělý ofenzivní výkon a porazila Německo 2:0. Nejúspěšnější celek malého Eura posledních let tak na body nedosáhl a se šampionátem se nečekaně brzo rozloučil. Anglie naopak bez jediného zaváhání postoupila do čtvrtfinále, kde 2. července vyzve Portugalsko. Končí také Norsko, to sice porazilo také nepostupující Itálii 1:0, ale na postup to nestačilo. Ten slaví Švýcarsko.

Propustnou defenzivu obhájce zlatých medailí poprvé potrestal už ve čtvrté minutě Cameron Archer, na kterého ještě do přestávky i díky asistenci brankáře Jamese Trafforda navázal po smrtícím protiútoku Harvey Elliott. Gólman z líhně Manchesteru City se pak několikrát zaskvěl i mezi třemi tyčemi, a Albion tak svůj první postup do čtvrtfinále od roku 2017 okořenil nulou na kontě inkasovaných branek.

Azzurri se zejména v první půli těšili optické převaze, kvůli vychýlené mušce ofenzivních hráčů v čele s Wilfriedem Gnontem se však gólu nedočkali. Jejich aktivita navíc postupem času pominula, čehož Seveřané využili k trefě Erika Botheima. Zásah kamaráda Erlinga Haalanda ale byl pro Nory málo a s turnajem se navzdory výhře rozloučili. To platilo i o týmu z Apeninského poloostrova, spolu s první Francií totiž postoupilo do čtvrtfinále Švýcarsko.

Les Bleus předvedli po změně stran střelecké představení, když si nejdříve připsal rozhodující gól Bradley Barcola a následně stvrdili první příčku pro zemi galského kohouta jeho kluboví spoluhráči z Lyonu Rayan Cherki a Maxence Caqueret. Z postupu se nicméně radovali i Švýcaři, kterým díky nejlepší bilanci v minitabulce se svými konkurenty stačilo k jistotě čtvrtfinále nejhorší celkové skóre a pouhé tři body.