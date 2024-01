Zlín v přípravě znovu bez branek. Bohemians porazili Tbilisi, uspěly i Liberec a Boleslav

Fotbalisté Bohemians 1905 v přípravě na soustředění v Turecku porazili Dinamo Tbilisi 3:0 i díky dvěma trefám Matyáše Kozáka. Zlín tamtéž remizoval s druholigovým bulharským týmem Dobrudža Dobrič bez branek a bezgólový výsledek uhrál už potřetí za sebou. Roli favorita nepotvrdil ani Hradec Králové, který se rozešel smírně 1:1 se severomakedonským Gostivarem.

Bohemians proti gruzínskému vicemistrovi přečkali v prvním poločase soupeřovy šance a po změně stran a prostřídání už dominovali. Dvakrát se trefil útočník Kozák, penaltu proměnil ofenzivní univerzál Martin Hála. Pražané na kempu v Turecku zvítězili i v druhém utkání a zimní přípravě jsou stále neporaženi.

"Musíme to rozdělit na dva poločasy. V prvním poločase jsme soupeři nabídli větší šance. Druhý poločas už byl o něčem jiném, v něm už jsme hráli dobře. Hráli jsme hodně rychle nahoru, kombinačně, dostávali jsme se do šancí a skončilo to 3:0," řekl klubové televizi asistent trenéra Bohemians Ivan Hašek.

Své střelecké trápení prohloubil Zlín. Ševci nedokázali porazit ani sedmý tým druhé bulharské ligy a v přípravě potřetí za sebou remizovali bez branek. Předposlední celek české ligy dnes dvakrát trefil brankovou konstrukci, jeden gól mu rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu.

"Potýkáme se s efektivitou a proměňováním šancí. Dělá nám to obrovské problémy. Dostáváme se do docela hodně příležitostí, ale finalizujeme to velice špatně. Takovéhle zápasy musíme zvládat vítězně," řekl klubové televizi zlínský trenér Bronislav Červenka.

Liberec už dnes odehrál generálku na start jarní části sezony a na závěr soustředění v Turecku porazil Lodž. O výhře nad dvanáctým celkem polské ligy rozhodli po přestávce brankami Ahmad Ghali a Ivan Varfolomejev.

"S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni a také výkon byl velmi dobrý. I soupeř ukázal svou kvalitu. Myslím, že to byl nejkvalitnější zápas na tomto tureckém soustředění. Ve druhém poločase jsme pokračovali v dobrém výkonu a na rozdíl od toho prvního dokázali některé šance proměnit," uvedl liberecký kouč Luboš Kozel.

Hradec Králové měl v duelu s Gostivarem navrch, ale stejně jako Zlín nad outsiderem vyhrát nedokázal. Jediný gól Votroků dal proti pátému týmu severomakedonské ligy ve 44. minutě se štěstím z penalty Jakub Rada.

"Bylo to rušné a bojovné utkání. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Je škoda, že jsme nedokázali vstřelit druhý gól, měli jsme několik dobrých příležitostí. Chtěl jsem dnes vyhrát, měli jsme na to, ale je to jen příprava," řekl klubové televizi královéhradecký trenér Václav Kotal.

Olomouc v přípravě podruhé za sebou prohrála, v prvním duelu na soustředění v Turecku nestačila na bulharského mistra a účastníka jarní fáze Evropské konferenční ligy Ludogorec Razgrad.

"Soupeř ukázal nadstandardní kvalitu, byl to jeden z nejsilnějších soupeřů, s nímž jsme se za poslední dobu potkali. Jsem za tuhle konfrontaci rád. Směrem k lize nám zápas přinesl spoustu informací," řekl klubové televizi trenér Sigmy Václav Jílek.

Mladá Boleslav naopak porazila lídra černohorské ligy Buducnost Podgorica 2:0 a v Turecku i napodruhé zvítězila. Jeden z gólů dal obránce Andrej Kadlec, kterému se před pár dny narodila dcera.

"Zpočátku byli hráči nervózní, ale postupem času získávali odvahu a jistotu. Měli jsme podstatně více příležitostí než soupeř. Druhé vyhrané utkání na soustředění a navíc bez obdržené branky je pozitivní věc. Jsem spokojený s výsledkem, i když předvedená hra měla nežádoucí vlny. Chvíli jsme hráli skvěle, chvíli šel náš výkon dolů a potom zase nahoru," uvedl mladoboleslavský trenér David Holoubek.