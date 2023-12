Havlík řídil výhru Slovácka. Přestřelku se Zlínem zvládl Liberec, nakonec zvítězil i Baník

Rovnou čtyři branky nasázel v 18. kole FORTUNA:LIGY do sítě pražských Bohemians Marek Havlík (28). Nejenže se tak zásadně podílel na přesvědčivé výhře 5:2, zároveň se z pozice středního záložníka prostřílel do čela tabulky ligových kanonýrů. Zlín nabídl další plodný zápas, když pod Ještědem nestačil na domácí Liberec a prohrál s ním 3:5. Ostravský Baník prohrával na půdě Hradce Králové až do 82. minuty 1:2, pak ovšem zaúřadoval Abdullahi Tanko (25) a dvěma góly převážil výhru na stranu hostů.

Hráči Liberce skvěle vstoupili do utkání, když na soupeře z druhého konce republiky vlétli a ve 27. minutě vedli už o dvě branky po přesné hlavičce Jana Žambůrka a proměněné penaltě Christiana Frýdka. Hosté sice do konce první půle stihli snížit, nicméně po změně stran přišla gólová nadílka.

Modrobílí se prosadili třikrát, přičemž Ševci pouze dvakrát. Nejhezčím momentem zápasu pak bezpochyby byla efektní patička Mariose Pourzitidise. Už druhý duel Moravanů v sezoně tak nabídl přesně osm branek, k tomu navíc všichni měli v živé paměti porážku 5:9 od Mladé Boleslavi.

Střelci utkání. Livesport

Začátek duelu Pražanům hrubě nevyšel. Po dlouhém nákopu Milana Heči a několika následných soubojích propadl míč až k rozběhnutému Havlíkovi, který přízemní střelou k pravé tyči otevřel skóre už ve druhé minutě utkání. Zanedlouho poté předvedl ve středu hřiště potřebný důraz Rigino Cicilia, jenž následně předložil míč do velké šance Petru Reinberkovi. Ten ale nabídnutou příležitost zazdil, když po pomalé zasekávačce dal možnost vyniknout vracejícím se stoperům Bohemians.

Statistiky v posledních sezonách. Livesport

Ve 23. minutě pak z ojedinělého útoku udeřili hosté. Po dravém průniku Matyáše Kozáka se dostal do zakončení skluzem Martin Hála, který i přes značnou dávku sebeobětování srovnal. Domácí si ale vzali vedení ve 34. minutě zpátky, kdy Vlastimil Daníček utaženou střelou k levé tyči z penalty srovnal. Ve třetí minutě nastavení však hrubě chyboval Michal Kadlec, jehož zaváhání využil ke gólu do šatny Daniel Köstl, který se trefil elegantně mezi nohy.

V 53. minutě dal ale na zaváhání svého kapitána zapomenout Havlík. Ten se daleko za hranicí velkého vápna rozhodl využít svého laufu, když vyslal nádhernou dalekonosnou ránu, která skončila pod břevnem. V závěrečné půlhodině pak hrdina zápasu Havlík dovršil hattrick. A znovu to bylo díky střele za hranicí šestnáctky, odkud zamířil přesně k pravé tyči. To však nejlepšímu kanonýrovi ligy nestačilo, po chytrém přiťuknutí Cicilii totiž z bezprostřední blízkosti překonal Heču počtvrté.

Do vedení se sice jako první dostali hosté, černobílí nicméně ještě do poločasu zásluhou asistence a proměněné penalty Václava Pilaře vývoj duelu otočili. To ovšem nebyl poslední zvrat, který byl v Malšovické Aréně k vidění. V závěrečné desetiminutovce totiž zužitkoval dva přesné pasy Jiřího Klímy Tanko a dvěma góly zvrátil stav utkání zpět na stranu Slezanů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ostravané tak narušili dosud stabilní výkonnost Východočechů na jejich nově otevřeném stadionu, kde doposud nasbírali podstatně více bodů než na hřištích soupeřů.

Tabulka FORTUNA:LIGY