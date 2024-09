Arsenal před derby rozveselil fanoušky. Arteta podepsal nový tříletý kontrakt

RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Kouč Arsenalu Mikel Arteta (42) podepsal novou tříletou smlouvu, která ho udrží na lavičce Gunners až do roku 2027. Klub potvrdil informaci, se kterou v ranních hodinách přišel dobře informovaný novinář ze serveru The Athletic David Ornstein. Španěl se připojil ke Kanonýrům v roce 2019 a do vypršení kontraktu mu zbýval poslední rok. Na nové podmínky kývl jen pár dní před severolondýnským derby, které se odehraje v neděli 15. září.

Arteta zahájil na Emirates novou úspěšnou éru, během níž tradiční klub vyhrál FA Cup a Community Shield. Gunners se dařilo také v Premier League, kde Španěl dotáhl svůj tým dvakrát po sobě na druhé místo. Kanonýři, kteří už 20 let čekají na mistrovský titul, se v posledních dvou sezonách stali nejbližším vyzyvatelem Manchesteru City a letos se chystají na další boj o titul.

Aktuální ročník Premier League odstartovali slibně, v úvodních třech kolech dvakrát vyhráli a jednou remizovali. V příštím kole na Arsenal, který se musí vypořádat se zraněním kapitána Martina Odegaarda, utká s rivalem z Tottenhamu, poté ho čeká v rámci Ligy mistrů cesta do Bergama a následující víkend návštěva Manchesteru City.

"Mikel je dynamický a vášnivý manažer, který neúnavně usiluje o dokonalost. Hluboce rozumí hodnotám Arsenalu a od svého nástupu na pozici hlavního trenéra v prosinci 2019 posunul tým na další úroveň," uvedl po podpisu smlouvy člen představenstva klubu Josh Kroenke.

Arteta zahájil na Emirates novou éru úspěchů, s Gunners vyhrál FA Cup a Community Shield a ve dvou sezonách Premier League po sobě skončil na druhém místě. "Mám obrovské štěstí, že mohu každý den pracovat s dobrými lidmi a cítit ambice, které tu máme. Cítím se velmi inspirován, cítím výzvu, podporu a chci dokázat mnohem víc než to, co jsme už společně dokázali," věří Arteta, jenž v Arsenalu působil v letech 2011až 2016 jako hráč a byl i kapitánem týmu.

