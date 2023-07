Fotbalové přestupy ONLINE

Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

17. ČERVENCE

18:40 – PŘESTUP – Vedení Sparty představilo již čtvrtou letní posilu, kterou se stal Victor Olatunji. Nigerijský útočník se stěhuje do Sparty z Liberce, přičemž na Letné podepsal víceletý kontrakt. Pražané tak bleskurychle zareagovali na odchod Tomáše Čvančary do Mönchengladbachu. Více informací najdete v článku.

16:40 – HOSTOVÁNÍ – Yasser Larouci si vyzkouší anglickou Premier League. Obránce odchází z Troyes do Sheffieldu United, ten hráče získal zatím na hostování.

16:00 – SPEKULACE – Moisés Caicedo by přece jen mohl vyměnit Brighton za Chelsea, která chce tento týden vylepšit nabídku na více než 70 milionů liber.

Statistiky hráče. Livesport

15:50 – SPEKULACE – Manchester United obměňuje sestavení brankářů a na odchodu je i Dean Henderson. Po příchodu Andrého Onany by gólman měl zamířit do Nottinghamu, kde loni hostoval, tentokráte se bude jednat o přestup za dvacet milionů liber.

15:40 – SPEKULACE – Willian se chystá podepsat novou jednoletou smlouvu s Fulhamem. Brazilskému křídelníkovi kontrakt vypršel, první nabídku na prodloužení odmítl a následně se dohodl s Nottinghamem, londýnský celek ale snahu nevzdal a podle posledních zpráv slaví úspěch.

15:20 – PODPIS – Stephan El Shaarawy oficiálně spojil i další budoucnost s AS Řím, útočník s italským klubem uzavřel nový dvouletý kontrakt.

15:13 – PŘESTUP – Záložník Michal Trávník přestoupil ze Sparty do Slovácka, kde v minulé sezoně hostoval. S klubem podepsal smlouvu do roku 2026.

Pohled na Trávníkovo ligové počínání. Livesport

12:00 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Real Betis dokončuje návrat Héctora Bellerína, jemuž vypršela smlouva v lisabonském Sportingu. Osmadvacetiletý obránce právě podstupuje zdravotní prohlídku, odpoledne by mělo dojít na podpis smlouvy.

11:30 – SPEKULACE – Manchester United si pojistí Marcuse Rashforda, jenž má smlouvu pouze do konce příští sezony. Nová dohoda by měla platit do roku 2028 a z 25letého útočníka udělá jednoho z nejlépe placených hráčů v kádru manažera Erika ten Haga.

09:45 – SPEKULACE – Davinson Sánchez může vyměnit Anglii za Rusko. Obránce Tottenhamu si vyhlédl Spartak Moskva, který již zahájil jednání.

08:40 – SPEKULACE – Juan Cuadrado by měl po konci v Juventusu pokračovat na Apeninském poloostrově. Podle informací Sky Sport Italia podepíše 35letý univerzál roční smlouvu s Interem.

Statistiky za poslední sezony. Livesport

06:45 – SPEKULACE – Soupisku bude naopak zužovat Slavia, což potvrdil po zápase s Drážďany i samotný kouč sešívaných, Jindřich Trpišovský. Podle něj klub opustí minimálně dva hráči. Ačkoliv konkrétní jména nespecifikoval, mělo by se jednat o Petra Hronka, jehož kroky by měly vést zpět do Ďolíčku, ale také o Maksyma Talovjerova na kterého si brousí zuby Linec nebo Srdjana Plavšiče.

06:30 – SPEKULACE – Podle řady zahraničních novinářů Sparta dotahuje příchod jednadvaceliletého stopera Jamese Gomeze. Za obránce dánského klubu AC Horsens by měli Pražané zaplatit zhruba 800 tisíc eur + dalších 200 tisíc v bonusech. Podle Sachy Tavolieriho by měl na Letné podepsat smlouvu až do roku 2028.

06:20 – PŘESTUP – Chelsea posílil osmnáctiletý záložník Ángelo Gabriel. Klub o příchodu brazilského fotbalisty, za kterého podle médií zaplatil 15 milionů eur (asi 357 milionů korun), informoval na svém webu.

16. ČERVENCE

23:38 – PŘESTUP – "Here we go!" Fabrizio Romano má další přestupovou pecku. Tentokrát jde o potvrzení tolik avizovaného přestupu Andreho Onany z Interu Milán do Manchesteru United. Kamerunský brankář vyjde Red devils na 50 milionů eur. Oficiálně bude transfer finalizován příští týden.

22:36 – PODPIS SMLOUVY – Inter Miami hledá posily v řadách někdejších hráčů Barcelony a o víkendu ulovil hned dvě nové tváře. Včera s ním smlouvu podepsal Lionel Messi, jehož podle očekávání následuje Sergio Busquets.

22:30 – PODPIS SMLOUVY – Jako volného hráče v blízké době podepíše Inter Milán kolumbijského univerzála Juana Cuadrada, kterému skončila smlouva v Juventusu.

20:53 – SPEKULACE – Leandro Paredes si chce dopřát čas volna, aby mohl přemýšlet o další budoucnosti. S argentinským záložníkem nepočítá PSG a fotbalista má na stole nabídku tříleté smlouvy v Galatasarayi. Turecký klub nyní pořádal o sedm dní na rozmyšlenou.

19:34 – SPEKULACE – Lucas Tousart po sestupu do 2. Bundesligy zřejmě odejde z Herthy BSC, odkud by se mohl přesunout na Apeninský poloostrov. Zájem o 26letého záložníka projevila Neapol.

16:10 – PŘESTUP – Přesun Andreho Onany z Interu do Manchesteru United je podle Fabrizia Romana hostový na 99,9 %. Zbývá doladit poslední nejmenší detaily a kamerunský brankář posílí Red devils. Co bude s Matějem Kovářem?

16:02 – SPEKULACE – Milos Kerkez zůstává v hledáčku Bournemouthu a anglický klub chystá poslední nabídku. Talentovaný obránce patří Alkmaaru a jeho transfer tento týden dojednalo Lazio, s italským celkem se dohodl i sám fotbalista.

14:12 – PŘESTUP – Halil Dervişoğlu se vrací do Galatasaraye. Turecký klub útočníka koupil z Brentfordu, který dostane půl milionu eur.

13:19 – PŘESTUP – Vedení Štrasburku rozbilo prasátko a koupilo nejdražší posilu ve své historii. Z Clubu Bruggy přišel za dvacet milionů eur obránce Abakar Sylla, dvacetiletý fotbalista podepsal kontrakt na pět sezon.

12:57 – SPEKULACE – Al Taawon je dalším klubem ze Saúdské Arábie, který hledá posily v Evropě, konkrétně ve španělské lize - vedení se zajímá o křídelníka Sevilly Susa.

12:42 – SPEKULACE – Jsou Letenští blízko náhrady za Tomáše Čvančaru? V Praze dnes přistálo letadlo z Kypru, na jehož palubě byl i Victor Olatunji. Dopadne tenhle transfer z Liberce do Sparty? Jasno má být už brzy.

11:39 – SPEKULACE – Riyad Mahrez je dalším hráčem, jehož čeká stěhování do Saúdské Arábie. Alžírský křídelník je domluven na angažmá v Al Ahli, Manchester City může očekávat nabídku třicet milionů liber.

11:11 – SPEKULACE – Útočník Wilfried Gnonto hraje roli v plánech Leedsu United a manažer Daniel Farke ho nehodlá prodat. Přesvědčil se o tom Everton, který neuspěl s nabídkou patnáct milionů liber.

10:50 – PŘESTUP – Robin Gosens odchází z Interu Milán do Wolfsburgu. Obránce je domluven na podmínkách a společnou řeč našly i kluby, jednat by se mělo o hostování s povinnou opcí na přestup za čtrnáct milionů eur.

10:21 – PŘESTUP – Snaha AC Milán o Tijjani Reijnderse zřejmě bude mít zdárný konec. V rozhovoru pro nizozemský tisk to uvedl sportovní ředitel hráčova současného zaměstnavatele Alkmaaru, Max Huiberts.

Tijani Reijnders má namířeno do AC Milán. @FabrizioRomano

10:13 – PŘESTUP – Pryč z Fiorentiny se chystá Igor, přičemž na světe je i dohoda mezi brazilským stoperem a Brightonem. Stále se ještě čeká na výsledek vyjednávání klubu, nicméně Viola by za hráče mohla inkasovat okolo 15 milionů eur plus bonusy.

09:50 – PODPIS SMLOUVY – Dvacetiletý ofenzivní záložník Xavi Simons opustil tréninkový kemp PSV Eindhoven, aby podepsal smlouvu s Paris Saint-Germain. Jak bylo před několika dny odhaleno, PSG uplatnilo klauzuli o zpětném odkupu ve výši 6 milionů eur. Simons po podpisu v PSG buď zůstane, nebo bude odvelen na hostování, to v případě, že v pařížském velkoklubu zůstanou Neymar i Mbappé.

08:33 – PŘESTUP – Již čtvrtou letní posilu by měla v pondělí oznámit Barcelona. Katalánský klub po Gündoganovi, Martínezovi a Roquem dotáhne přestup Oriola Romeua z Girony.

06:55 – SPEKULACE – O třiadvacetiletého srbského útočníka Dušana Vlahoviče má údajně zájem Paris Saint-Germain. Zástupci pařížského celku se ohledně jeho přestupu setkali se zástupci Juventusu a rozhodli se vzít několik dní na rozmyšlenou. Sám Vlahovič je přestupu nakloněn. Podle informací Fabrizia Romana bude nabídka z Turína na Romela Lukakua směrem k Chelsea platná pouze tehdy, když Vlahovič z týmu odejde.

06:45 – PŘESTUP A SPEKULACE – Chorvatský reprezentační brankář Dominik Livakovič se bude z Dinama Záhřeb za 9 milionů eur stěhovat do tureckého Fenerbahce, oba kluby dosáhly dohody. Do Istanbulu údajně míří podepsat smlouvu také obránce Rodrigo Becao z Udinese, zatímco srbský záložník Dušan Tadič by už dokonce měl být na místě.

15. ČERVENCE

23:30 – SPEKULACE – Sparta se podle dánských médií zajímá o gambijského stopera Jamese Gomeze. Teprve jednadvacetiletý obránce dánského Horsens je klubem, který spadl do druhé ligy, ceněn na 32 milionů korun. Úřadující ligový mistr je však ochotný zaplatit pouze 20 milionů.

21:39 – PŘESTUP – Velšský fotbalový záložník Aaron Ramsey po jediné sezoně odchází z Nice, s nímž se dohodl na rozvázání smlouvy. Francouzský klub to uvedl na svém webu. Podle britských médií má velšský kapitán Ramsey namířeno do mateřského Cardiffu.

21:28 – SPEKULACE – Saúdskoarabské snažení o velké hráče pokračuje. Do tamní ligy má namířeno Riyad Mahrez, o kterého. sezajímá Al Ahli, zatímco Al Khaalej se snaží dotáhnout podpis Dušana Tadiče. O srbského ofenzivního univerzála, jenž dal sbohem Ajaxu, usiluje i Fenerbahce.

21:25 – SPEKULACE – Chviča Kvaračchelija je toto léto žádaným zbožím, přičemž jedním z nápadníků je údajně i Newcastle. Ten podle saúdských médií nabídl Neapoli 95 milionů eur, čímž by překonal sumu za dalšího hráče ze Serie A Sandra Tonaliho, kterého přivedl za 80 milionů.

21:19 – SPEKULACE – Uli Hoeneß o možném příchodu Harryho Kanea do Bayernu: "Kane dal velmi jasně najevo, že jeho rozhodnutíu už padlo. Pokud dodrží své slovo, tak ho podepíšeme. Tottenham se ho bude muset vzdát – ale nejprve musíme od Daniela Levyho zjistit požadovanou cenu. Kane chce hrát v evropských soutěžích. Tottenham v nich v příští sezoně nebude, Bayern ano!"

20:27 – PODPIS SMLOUVY – Inter Miami oficiálně představil novou hvězdnou posilu – Lionela Messiho. Argentinec tak po Barceloně a PSG okusí třetí angažmá, tentokrát bude kouzlit v zámořské MLS. Více informací v článku.

19:50 – SPEKULACE – Folarin Balogun o sobě dal v loňské sezoně při hostování v Remeši pořádně vědět, a pochopitelně o něj tak při nejisté pozici v Arsenalu stojí řada dalších klubů. Podle Gianlucy Di Marzia je jedním z nich i Inter Milán, který by jej rád viděl v útočné dvojici s Lautarem Martínezem.

19:17 – SPEKULACE – Pierre-Emerick Aubameyang se zřejmě v Chelsea dlouho neudrží. Pro Mauricia Pochettina není chtěným hráčem, a tak by mohlo dojít k jeho návratu do Francie – zájem totiž má Marseille.

19:08 – PŘESTUP – Jakub Jankto vyměnil z Getafe za Cagliari. Člen širšího kádru české reprezentace, který v uplynulé sezoně hostoval v pražské Spartě, podepsal s nováčkem italské ligy smlouvu na dva roky s opcí na další sezonu. Klub ze Sardinie o tom informoval na svém webu. Více informací v článku.

17:01 – SPEKULACE – "Chceme nahradit Hernándeze a není velkým tajemstvím, kdo by to měl být... Jméno teď nebudu jmenovat, protože to někdy nepomáhá. Pokusíme se to oznámit v nejbližších dnech," prohlásil trenér Bayernu Tuchel a nepřímo tak potvrdil příchod Kim Min-jaeho.

16:46 – SPEKULACE – Tuchel o Maném: "Má smlouvu a chce zůstat. A my to respektujeme. Ale ve fotbale se může stát spousta věcí."

14:11 – PŘESTUP – Arsenal rozpoutal na přestupovém trhu na své poměry nebývalé hvězdné války. Za kapitána West Hamu Declana Rice, kterého Gunners v sobotu oficiálně přivítali ve svých službách, zaplatili podle zahraničních médií 105 milionů liber. Kanonýři z něj tak udělali nejdražšího Angličana v historii Premier League.

13:26 – PŘESTUP – Švýcarský fotbalový brankář Philipp Köhn přestoupil ze Salcburku do Monaka. Nejlepší gólman uplynulé sezony rakouské ligy, jenž se Salcburkem slavil zisk dvou domácích titulů za sebou, podepsal v novém angažmá smlouvu na pět let. Oznámili to zástupci knížecího klubu. Podle francouzských médií Monako za novou posilu zaplatí osm milionů eur (asi 190,6 milionů korun).

12:52 – SPEKULACE – Liverpool cestuje na soustředění do Německa a doma zůstává Fabinho. Brazilský záložník bude řešit budoucnost, čtyřicet milionů liber za něho nabídl saúdskoarabský Al Ittihad.

11:31 – SPEKULACE – Náhrada mezi tři tyče? Inter rychle sehnal novice na brankářský post číslo jedna. Andre Onana má namířeno do Manchesteru United, zatímco do italského města módy se velmi pravděpodobně přestěhuje Yann Sommer. Cena švýcarského brankáře, který v minulé sezoně zaskočil v Bayernu za zraněného Manuela Neuera, zatím není jasná.

11:01 – SPEKULACE – Neapol byla spojována s odchodem Piotra Zielińského, nakonec by ale mohlo být všechno jinak. Polský reprezentant podle zpráv z Apeninského poloostrova odmítl nabídku saúdskoarabského Al-Ahli, protože doufá v prodloužení smlouvy s Partenopei.

10:40 – PŘESTUP – Anglický fotbalista Declan Rice už není hráčem West Hamu. Vedení klubu oficiálně potvrdilo očekávaný odchod reprezentačního záložníka, který by měl zamířit do Arsenalu. Konkurenční londýnský klub zaplatí podle britských médií za spoluhráče Tomáše Součka a Vladimíra Coufala rekordní odstupné, i s bonusy by se mohlo vyšplhat na 105 milionů liber (asi 2,9 miliardy korun). Více informací v článku.

10:05 – HOSTOVÁNÍ – Útok Bohemians v příští sezoně posílí Matyáš Kozák. Dvadvacetiletý útočník přichází na roční hostování ze Sparty. S vršovickým týmem připravuje už tři týdny a nyní se doladily podmínky jeho působení v klubu.

Matyáš Kozák přichází na hostování do Bohemians. @ACSparta_CZ

9:15 – PŘESTUP – City Group se dohodla s Laziem na přestupu Tatyho Castellanose do italské metropole. Argentinský útočník odehrál uplynulou sezonu v La Lize v dresu Girony, za kterou vstřelil 13 gólů. Castellanos by měl Lazio posílit za 15 milionů eur.

7:10 – PŘESTUP – Konečně uzavřený je přestup záložníka Declana Rice z West Hamu do Arsenalu. Dohoda mezi kluby padla už před 11 dny a Gunners by dnes měli čtyřiadvacetiletou posilu oficiálně představit.

14. ČERVENCE

22:55 – KONEC SMLOUVY – Ajax potvrdil odchod kapitána a dlouholeté opory Dušana Tadiče. Obě strany se rozhodly vzájemné spory vyřešit předčasným ukončením smlouvy, která měla ještě roční platnost. Více informací v článku.

20:57 – SPEKULACE – Tottenham se po 11 letech zřejmě rozloučí s Hugem Llorisem, jenž chybí v nominaci na soustředění v Austrálii a Singapuru. Kapitán londýnského celku má ještě roční smlouvu, dostal však povolení jednat o přestupu.

18:36 – PODPIS SMLOUVY – Josef Hušbauer se po třech a půl letech vrací do Česka. Bývalý reprezentant po návratu z Kypru podepsal roční smlouvu v Příbrami, kde již působil v sezoně 2009/10.

18:01 – HOSTOVÁNÍ – Baník Ostrava dočasně uvolní Daniela Smékala, jenž míří na Slovensko. Hostování 21letého útočníka dotahuje MFK Skalica.

17:58 – PŘESTUP – Arturo Vidal se po konci ve Flamengu podle očekávání upsal CA Paranaense. Zkušený záložník v novém působišti uzavřel smlouvu do konce roku.

17:03 – PŘESTUP – "Ahoj, já jsem Tomáš Čvančara a jsem velmi šťastný, že tu mohu být," říká ve videu zveřejněném na sociálních sítích Borussie Mönchengladbach Tomáš Čvančara. Reprezentační útočník tak oficiálně přestupuje z pražské Sparty do 10. celku posledního ročníku německé Bundesligy. Vytáhlý forvard podepsal s Hříbaty smlouvu do léta 2028. Více informací v článku.

16:21 – PŘESTUP – Další posila pro Arsenal. Gunners konečně oznámili příchod Jurriena Timbera z Ajaxu. Druhý tým posledního ročníku Premier League získal nizozemského obránce za 40 milionů eur. Více informací v článku.

14:06 – SPEKULACE – Zástupci Bayernu Mnichov dostali zelenou od Kylea Walkera. Pravý obránce či stoper anglické reprezentace se dohodl s Bavořany na detailech osobních podmínek aktuálně tak zbývá doladit dohodu mezi oběma kluby. Ta zatím uzavřená není, Manchester City je s německým mistrem stále v kontaktu.

13:15 – SPEKULACE – Clément Lenglet loni hostoval z Barcelony v Tottenhamu a ten by francouzského obránce rád získal na přestup, nedaří se mu ovšem pokročit v jednáních. Katalánská strana nadále trvá na tom, že za fotbalistu chce vyinkasovat patnáct milionů eur.

12:59 – SPEKULACE – Southampton po sestupu z Premier League během nadcházejících týdnů přijde o řadu hráčů základní sestavy a jedním z nich se stane Mohammed Salisu. 24letý obránce by mohl zamířit do francouzské ligy, o jeho přestupu jedná AS Monaco.

12:18 – PŘESTUP – Velmi blízko novému angažmá je reprezentant Belgie Lois Openda. Útočník Lens má namířeno do německé Bundesligy, kde bude nově oblékat dres RB Lipska. V novém působišti aktuálně autor 21 gólů z posledního ročníku Ligue 1 podstupuje lékařské testy. Rodák z Lutychu, který je marocko-konžského původu, se stane rekordní posilou Lipska, které za něj zaplatí 40 milionů eur.

11:31 – SPEKULACE – Sevilla plánuje posilovat obranu a její nejnovější akvizicí by se měl stát Pablo Maffeo. Šestadvacetiletý fotbalista do Andalusie zamíří z Mallorky. Kluby jsou na podmínkách údajně domluveny.

11:25 – PŘESTUP – Dukla Praha angažovala Michala Škodu, jemuž vypršela smlouva v Českých Budějovicích. Zkušený útočník se druholigovému klubu upsal na rok s opcí.

Michal Škoda bude nově působit v Dukle. @FKDuklaPraha

11:22 – PŘESTUP – Nejlepší střelec Leedsu Rodrigo Moreno po sestupu z Premier League anglický fotbalový klub opouští. Podle britských médií autor 15 ligových branek z minulé sezony zamíří do Kataru. Hrát bude osmadvacetinásobný španělský reprezentant a vítěz letošní Ligy národů za klub Al Rayyan.

10:56 – SPEKULACE – Kabinu Ajaxu by v nejbližší době měl opustit Dušan Tadić, srbský útočník s vedením jedná o předčasném ukončení smlouvy. Nizozemský klub šetří a vše se podepisuje na podobě kádru, s čímž fotbalista není spokojen. Tadić se dostal do sporu s vedením a tento týden nedorazil na jeden trénink, podle svých slov je obklopen "druhořadými spoluhráči".

9:29 – LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA – Rasmus Kristensen se dnes podrobí zdravotní prohlídce v AS Řím. Dánský obránce přijde z Leedsu United, nakonec by se nemělo jednat o přestup, ale pouze o hostování.

9:09 – SPEKULACE – Vedení Fulhamu zahájilo jednání o možném příchodu Calluma Hudsona-Odoie. Křídelník loni hostoval v Leverkusenu a za Chelsea nechce hrát ani letos, raději by upřednostnil klub, kde bude mít jistější místo v základní sestavě.

7:22 – SPEKULACE – Galatasaray se zařadil do fronty týmů, které by rády přivedly záložníka Manchasteru United Freda. O třicetiletého středopolaře již projevily zájem kluby ze Saúdské Arábie, nebo anglický Fulham.

7:18 – SPEKULACE – Inter se loučí s brankářem André Onanou, který míří do Manchesteru United, a hledá za něj adekvátní náhradu. Finalista posledního ročníku Ligy mistrů by údajně rád přivedl Yanna Sommera z Bayernu a Anatolije Trubina ze Šachtaru Doněck.

7:12 – SPEKULACE – Čtveřice fotbalistů Juventusu nefiguruje v plánech klubu pro další ročník. Leonardo Bonucci, Weston McKennie, Arthur Melo a Denis Zakaria by si měli podle informací novináře Fabrizia Romana hledat nová angažmá. O Arthura se údajně zajímá Fiorentina.

7:04 – PŘESTUP – Anglický Bournemouth před startem sezony Premier League podepsal smlouvu se záložníkem Lorientu Romainem Faivrem. Na start v anglické lize si čtyřiadvacetiletý fotbalista bude muset ještě rok počkat, sezonu 2023/2034 stráví v původním klubu, kde bude hostovat.

6:50 – SPEKULACE – Rychlonohý křídelník německého Leverkusenu Moussa Diaby je v hledáčku anglické Aston Villy. Spoluhráč Patrika Schicka a Adama Hložka by si Premier League rád vyzkoušel, Bayer ale nabídku ve výši 45 milionů euro odmítl. Více informací najdete v článku.

6:25 – HOSTOVÁNÍ – Nizozemský stoper Sepp van den Berg míří na roční hostování z Liverpoolu do Mohuče. Obránce, který celou minulou sezonu strávil v Schalke, si tak opět zahraje německou Bundesligu.

13. ČERVENCE

19:10 – PŘESTUP – AC Milán na svých sociálních sítích oficiálně potvrdil příchod Christiana Pulisica. Americký záložník podepsal s Rossoneri smlouvu až do 30. června 2027 s opcí na prodloužení do 30. června 2028. Bývalý hráč Chelsea bude nastupovat s číslem 11 na zádech.

19:05 – PŘESTUP – Viktor Gyökeres po dvou a půl letech odchází z Coventry, jeho novým působištěm bude Sporting. Pětadvacetiletý útočník s lisabonským klubem podepsal smlouvu do roku 2028. Sporting za švédského reprezentanta zaplatí 20 milionů eur a další čtyři jsou ve hře na bonusech. Gyökeres má nejvyšší výstupní klauzuli v kádru, její hodnota je 100 milionů eur.

19:00 – SPEKULACE – Moussa Dembélé by se po konci v Lyonu mohl vydat za exotickým angažmá do Saúdské Arábie. Podle novináře Fabrizia Romana chce 27letého útočníka angažovat Al-Ettifaq FC.

18:20 – PŘESTUP – Braga se dohodla se Schalke na přestupu Rodriga Zalazara, jenž podepíše čtyřletou smlouvu. Königsblauen mohou i s bonusy vyinkasovat 6 milionů eur.

16:40 – SPEKULACE – Dalším hráčem, jenž má nabídku ze Saúdské Arábie, je Piotr Zieliński. Polského reprezentanta, který vstupuje do posledního roku smlouvy v Neapoli, láká Al-Ahli.

16:00 – PODPIS – Jean Marcelin po třech a půl letech definitivně odchází z AS Monaco a nově bude hrát druhou francouzskou ligu. Třiadvacetiletý obránce se na čtyři roky upsal Girondins Bordeaux.

15:30 – SPEKULACE – Cardiff City by měl posílit Aaron Ramsey, který je volným hráčem po konci v OGC Nice. Dvaatřicetiletý záložník v mateřském klubu během dneška podstoupí zdravotní prohlídku.

Ramsey a jeho statistiky z posledních sezon. Livesport

14:45 – PŘESTUP – Rasmus Kristensen odejde z Leedsu United do AS Řím. Kluby jsou podle posledních zpráv domluveny na podmínkách přestupu a dánského obránce čeká cesta do Itálie, kde se podrobí zdravotní prohlídce.

14:15 – PODPIS – Ashley Young si oficiálně protáhne kariéru v anglické nejvyšší soutěži. Již 38letý obránce opustil Aston Villu a jako volný hráč se upsal Evertonu, s liverpoolským celkem uzavřel jednoletý kontrakt.

14:00 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Baník finalizoval transfer Mateje Madleňáka. Čtyřiadvacetiletý slovenský levý obránce nebo záložník přichází na Bazaly z MFK Ružomberok na roční hostování s opcí.

12:50 – POTVRZENÁ SPEKULACE – Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický v rozhovoru pro deník Sport potvrdil, že Tomáš Čvančara dostal zelenou k odchodu do Bundesligy. Podle všeho by se mohl vytáhlý útočník stěhovat do Borussie Mönchengladbach, která by měla za bývalého hráče Jablonce zaplatil i s bonusy kolem 15 milionů eur (asi 357 milionů korun). Více informací najdete v článku.

Čvančarovi se ve Spartě dařilo. Livesport

11:45 – SPEKULACE – Willian má stále možnost pokračovat v Premier League. Zkušenému brazilskému křídelníkovi vypršela smlouva ve Fulhamu a první nabídku na prodloužení odmítl. Londýnský celek navíc bude mít konkurenci, na fotbalistovy požadavky se vyptával Nottingham.

Willian by se mohl stát posilou Nottinghamu. Livesport

11:00 – HOSTOVÁNÍ – Fotbalisty Slovácka by měl posílit záložník Matěj Valenta. Účastník letošního mistrovství Evropy do 21 let dostal od mateřské Slavie svolení trénovat s týmem z Uherského Hradiště a oba kluby dolaďují podmínky jeho působení v moravském celku. Slovácko o tom informovalo na svých internetových stránkách.

09:15 – SPEKULACE – Sergio Canales je objektem zájmu mexického celku Monterrey. Kreativní španělský záložník hraje za Betis, zámořský celek se chystá nabídnout 20 milionů eur.

09:00 – SPEKULACE – Nový trenér Al-Ettifaqu Steven Gerrard by rád do svého týmu přivedl záložníka Liverpoolu Jordana Hendersona. Zkušený Angličan má na Anfieldu smlouvu do roku 2025, takže by určitě neodešel zadarmo.

Henderson i loni odehrál velkou porci utkání. Livesport

07:30 – SPEKULACE – Podle informací Fabrizia Romana poslal Inter do Londýna druhou nabídku na Romela Lukaka v hodnotě 30 milionů eur. Během čtvrtka by mohlo padnout definitivní rozhodnutí. On sám chce zůstat v Evropě a nabídky ze Saúdské Arábie odmítá.

07:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Alex Balboa dostane šanci prosadit se do základní sestavy Deportiva Alavés. Záložník zatím plnil roli náhradníka a vedení s ním prodloužilo smlouvu do června 2026, do konce srpna by ale fotbalista měl odejít na hostování.

06:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Kenny Lala v prosinci jako volný hráč podepsal smlouvu s Brestem a za francouzský klub bude hrát i nadále – vedení s ním podepsalo nový dvouletý kontrakt.

06:30 – SPEKULACE – Romain Saïss by si po sedmi letech mohl znovu zahrát ve Francii. Marocký obránce v minulosti oblékal dres Angers, nyní patří Besiktasi a zájem o jeho služby má Marseille. Jejím konkurentem je RC Lens a druhý jmenovaný klub úspěšně jedná o podmínkách.

06:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Gerard Deulofeu loni do svého zranění táhl ofenzívu Udinese a vedení italského klubu na něho bude sázet i v dalších sezonách. S ofenzivně laděným španělským fotbalistou podepsalo nový kontrakt, jeho služby si zajistilo do června 2026.

12. ČERVENCE

18:51 – KONEC SMLOUVY – Slovinský fotbalový brankář Samir Handanovič opustil po 11 letech Inter Milán a bude si hledat nové angažmá. Interu pomohl k zisku titulu i dvěma triumfům v domácím poháru, při jeho tažení do finále Ligy mistrů v předchozí sezoně šanci i kvůli zranění nedostal. Italský klub o odchodu bývalého kapitána informoval na svém webu.

17:07 – PŘESTUP – Bývalí fotbaloví reprezentanti Václav Procházka a Martin Fillo po konci ve Zlíně posílili třetiligové Domažlice. Informaci potvrdil prezident klubu Jaroslav Ticháček, podle kterého jsou všechny strany domluvené a čeká se jen na vyřízení posledních formalit. Devětatřicetiletý Procházka a o dva roky mladší Fillo pomohli Zlínu v uplynulé sezoně k záchraně v první lize, nové smlouvy ale nepodepsali.

16:46 – PŘESTUP – PSG oznámil příchod osmnáctiletého italského záložníka Chera Ndoura. Nadějný středopolař do Paříže přišel po konci smlouvy v Benfice Lisabon.

15:32 – SPEKULACE – Al Hilal dokončuje přestup Sergeje Milinkoviče-Saviče a cílí na dalšího srbského reprezentanta. Z Fulhamu by saúdskoarabský celek rád přivedl útočníka Aleksandara Mitroviče. První nabídku na 30 milionů euro londýnský klub odmítl, pro klub z Rijádu je ale Mitrovič přestupovou prioritou. Dá se očekávat, že přijdou další nabídky.

14:56 – PŘESTUP – Nemanja Kuzmanovič bude pokračovat v kariéře na Kypru. Čtyřiatřicetiletý záložník přestoupil z Ostravy do osmého celku uplynulé sezony kyperské ligy Nea Salamina Famagusta. Slezský klub o jeho přestupu informoval na svém webu

13:52 – SPEKULACE – Manchester United a PSG se zajímají o útočníka Atalanty Bergamo Rasmuse Højlunda. Kluby zatím vyčkávají s prvními nabídkami.

13:30 – PŘESTUP – Fotbalová Barcelona získala brazilský supertalent. Osmnáctiletý Vitor Roque do Katalánského velkoklubu přestupuje z Athletica Paranaense, k týmu se ale připojí až na startu příští sezony. Se všemi bonusy se jeho hodnota může vyšplhat až na 60 milionů euro. Při pohledu na smlouvu zaujme výstupní klauzule, kterou Barcelona stanovila na astronomických 500 milionů euro. Více v článku.

Poslední hráčovy sezony. Livesport

13:10 – PODPIS SMLOUVY – Teplice prodloužily smlouvu s dvaadvacetiletým odchovancem Jakubem Horou. Defenzivní hráč, který v uplynulé sezoně zasáhl do 13 zápasů, se svému mateřskmu celku upsal do roku 2026.

13:01 – SPEKULACE – Záložník Sparty Adam Karabec má za sebou rozporuplnou sezonu, přesto je ve hře jeho odchod. Zájem o talentovaného záložníka projevila Bologna, osmý tým uplynulého ročníku Serie A. Serveru isport.cz informaci potvrdil hráčův agent Pavel Paska.

12:44 – LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA – Záložník Sergej Milinkovič-Savič se pravděpodobně připojí k dalším hvězdám, které zlákaly finance ze Saúdské Arábie. Středopolař Lazia by měl v příštích 24 hodinách projít lékařskou prohlídkou v Al Hilalu. Arabský celek za srbského fotbalistu zaplatí 40 milionů euro.

12:32 – SPEKULACE – AZ Alkmaar a AC Milán by se měly blížit dohodě směřující k přestupu Tijjaniho Rejinderse. Nizozemský celek si středního záložníka cení na zhruba 20 milionů eur. Sám hráč by se podle Fabrizia Romana do Milána rád přesunul.

12:20 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Angeliño je na cestě do Galatasaraye Istanbul. Levý bek Lipska do turecké metropole míří na hostování s opcí. Částka za kterou by vedení Galatasaraye mohlo šestadvacetiletého Španěla vykoupit by se měla pohybovat mezi sedmi a osmi miliony eur.

12:06 – LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA – Útočník Christian Pulisic se o další krok přiblížil očekávanému přestupu z Chelsea do AC Milán. Čtyřiadvacetiletý fotbalista přiletěl do Itálie, kde by měl absolvovat lékařskou prohlídku. V AC je pro něho podle médií připravena smlouva na čtyři roky. "Jsem šťastný, že tu jsem. Jsem nadšený. A natěšený, abych už mohl začít v tomto historickém klubu," řekl Pulisic novinářům na letišti v Miláně.

10:50 – SPEKULACE – Leeds po sestupu z Premier League prochází výraznou obměnou. Předposlední celek uplynulého ročníku nejvyšší anglické soutěže nejspíš přijde o svého nejlepšího střelce. Španěl Rodrigo Moreno Machado, jenž v minulé sezoně nejvyšší anglické soutěže nasázel 13 branek má namířeno do katarského celku Al Rayyan.

10:39 – PŘESTUP – Fotbalisty Bohemians 1905 posílil Michal Reichl, který se s Klokany připravoval od konce června. Třicetiletý brankář do vršovického klubu zamířil z Hradce Králové a podepsal víceletou smlouvu. "Je to brankář, který umí chytat pod tlakem. S Olomoucí i s Hradcem postupoval do první ligy, což také není nic jednoduchého," uvedl trenér Jaroslav Veselý.

8:22 – PŘESTUP – AS Řím pokračuje v obchodech s kluby z Anglie. Italský celek se podle novináře Fabrizia Romana dohodl s Leedsem na ročním hostování dánského obránce Rasmuse Kristensena. Šestadvacetiletý pravý bek, který získal dánský, nizozemský a rakouský titul, si v případě přesunu poprvé v kariéře vyzkouší fotbal na Apeninském poloostrově.

7:07 – PODPIS SMLOUVY – Brighton si pojistil služby kapitána Lewise Dunka. Jednatřicetiletý anglický stoper podepsal s šestým celkem uplynulého ročníku Premier League smlouvu do roku 2026.

11. ČERVENCE

22:23 – PŘESTUP – Jeong Woo-yeong po čtyřech letech opouští Freiburg. Korejský útočník přestoupil za tři miliony eur (72 milionů korun) do Stuttgartu, s novým zaměstnavatelem podepsal tříletý kontrakt.

22:04 – SPEKULACE – Olympique Marseille dotahuje příchod Ilimana Ndiayeho. Na osobních podmínkách je francouzský klub se senegalským ofenzivním záložníkem již dohodnutý, nyní bude dolaďovat přestupovou částku se Sheffieldem United, v němž třiadvacetiletý Ndiaye působí již od ledna 2020.

21:58 – SPEKULACE – Matteo Gabbia se chystá opustit AC Milán. Italský obránce nehraje v plánech Rossoneri důležitou roli a ti ho zapůjčí jinam, blízko je dohoda o hostování v FC Janov.

19:00 – PŘESTUP – Defenzivu Hradce Králové vyztužil David Heidenreich. Třiadvacetiletý obránce přestoupil do východočeského klubu z Atalanty, odkud v minulé sezoně hostoval v Jablonci. Votroci se stoperem, který má na kontě tři zápasy v Serii B za Spal, podepsali tříletou smlouvu.

David Heidenreich v královéhradeckém dresu. @FCHradec

18:33 – VYJÁDŘENÍ – Moises Caicedo se vyjádřil k tomu, že se o něj zajímá Chelsea: "Je to obrovský klub s velkou historií, nejde ho odmítnout. I město je krásné, Chelsea nemohu říct ne." Jednání mezi Blues a Brightonem pokračují, dohoda zatím na světě není.

15:01 – PŘESTUP – Slovácko oznámilo návrat Rigina Cicilii, jenž do známého prostředí přichází po roce stráveném v Heraclesu Almelo. Osmadvacetiletý útočník z Curaçaa podepsal v Uherském Hradišti dvouletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

14:02 – PŘESTUP – Tottenham dotáhl příchod Manora Solomona za Šachtaru Doněck. Třiadvacetiletý izraelský křídelník, jenž v minulé sezoně hrál za Fulham, podepsal se Spurs pětiletý kontrakt. Více informací najdete v článku.

13:40 – PŘESTUP – Samuel Grygar přestupuje z Interu Milán zpátky do Ostravy, z níž před třemi roky do Itálie odešel. Střední záložník, který podepsal v Baníku smlouvu na čtyři roky, působil v Miláně tři sezony. V dresu Nerazzurri nastupoval za juniorský tým, ale za áčko nikdy nehrál, byť s ním občas trénoval. Více informací najdete v článku.

13:33 – SPEKULACE – Saúdskoarabské obecenstvo bude v nadcházející sezoně dost možná těšit svou hrou i Sergej Milinkovič-Savič. Srbský záložník, o kterého projevil velký zájem Al-Hilal, je podle slov prezidenta Lazia Claudia Lotita odchodu na Blízký východ nakloněný. Klub z Rijádu ale podle šéfa Biancocelesti zatím nepředložil odpovídající nabídku. Více informací najdete v článku.

12:52 – SPEKULACE – Yann Sommer se stal po půlroce v Bayernu Mnichov nechtěným, proto je pravděpodobné, že znovu změní působiště. Čtyřiatřicetiletý brankář se může vydat na Apeninský poloostrov, podle místních zpráv je prioritou Interu Milán, který se připravuje na odchod Andrého Onany (Manchester United).

11:57 – PŘESTUP – Ze Španělska do Anglie se vydá Pau Torres, jenž vymění Villarreal za Aston Villu. Šestadvacetiletý obránce vyrazil do Birminghamu na zdravotní prohlídku, po níž podepíše pětiletou smlouvu. Více informací najdete v článku.

11:41 – HOSTOVÁNÍ – Chelsea za Union Berlín podle očekávání vyměnil David Datro Fofana. Součástí ročního hostování 20letého útočníka není opce na přestup.

11:33 – SPEKULACE – Clément Lenglet se po hostování v Tottenhamu vrátil do Barcelony, kde však zřejmě nezůstane. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že 28letý obránce má prodloužené volno do 18. července. Bývalý hráč Nancy nebo Sevilly je na Nou Campu vázaný ještě na dvě sezony.

10:15 – PŘESTUP – Teplice posílil záložník Filip Havelka. Pětadvacetiletý středopolař uspěl v severočeském prvoligovém klubu na testech a v novém působišti coby volný hráč podepsal dvouletou smlouvu. Tepličtí o tom informovali na svých internetových stránkách.

09:00 – SPEKULACE – Přestupová bomba na trase Praha – Amsterdam? Ajax se údajně zajímá o stopera pražské Sparty Martina Vitíka. Teprve dvacetiletý střední obránce zaujal nizozemský velkoklub, který český talent pečlivě skautoval v několika zápasech. Pokročilá fáze jednání však zatím nenastala. Více informací v článku.

08:47 – PODPIS SMLOUVY – Ještě během úterý by měl Ashley Young podstoupit v Liverpoolu lékařské testy a stát se tak novým hráčem Evertonu. Toffees získají zkušeného Angličana, který odkopal poslední dvě sezony v Aston Ville, jako volného hráče.

08:29 – SPEKULACE – Inter Milán může po třech letech opustit záložník Samuel Grygar, podle novináře Michala Kvasnici je ve hře jeho návrat do mateřského Baníku Ostrava. Teprve 18letý záložník přitom teprve v lednu prodloužil s Nerazzurri smlouvu do roku 2025.

Samuel Grygar získal v Interu u mládežnický titul. Instagram Samuela Grygara

07:01 – SPEKULACE – Srbský reprezentant Sergej Milinkovič-Savič byl měl dát zelenou přestupu do saúdskoarabského Al Hilalu, který mu nabízí tříletou smlouvu. Lazio by za svého záložníka mělo inkasovat 40 milionů eur.