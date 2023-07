West Ham se rozloučil s Ricem. Děkujeme za vzpomínky, vzkázal rekordní posile Arsenalu

Anglický fotbalista Declan Rice (24) už není hráčem West Hamu. Vedení klubu oficiálně potvrdilo očekávaný odchod reprezentačního záložníka, který by měl zamířit do Arsenalu. Konkurenční londýnský klub zaplatí podle britských médií za spoluhráče Tomáše Součka a Vladimíra Coufala rekordní odstupné, i s bonusy by se mohlo vyšplhat na 105 milionů liber (asi 2,9 miliardy korun).

Pokud se částka potvrdí, stane se z Rice nejdražší anglický hráč v historii Premier League. Od léta 2021 drží tento primát Jack Grealish, za nějž Manchester City zaplatil Aston Ville 100 milionů liber.

West Ham už dříve dal Ricemu svolení absolvovat v Arsenalu lékařskou prohlídku a v sobotu na sociálních sítích oznámil, že hráč v klubu skončil. "Děkujeme za vzpomínky," uvedli Hammers rozlučkové video na svém twitterovém účtu.

Rice přišel do West Hamu v roce 2014 z akademie Chelsea a vypracoval se v klíčového hráče "Kladivářů". Od svého debutu za A-tým v květnu 2017 sehrál 245 soutěžních zápasů, v předchozí sezoně dovedl tým jako kapitán k triumfu v Evropské konferenční lize. Za reprezentaci Rice odehrál 43 zápasů a dal tři góly.