Další hvězda míří do Saúdské Arábie. Obránce Telles jde za Ronaldem do Al-Nassru

Brazilský obránce Alex Telles (30) odchází do Saúdské Arábie. Hráč po třech letech opustil Manchester United a přestoupil do Al-Nassru, kde se setká s bývalým spoluhráčem z Old Trafford Cristianem Ronaldem (38).

Podle médií obdrží Manchester za Tellese šest milionů liber (přes 166 milionů korun). Brazilský reprezentant přišel do United v roce 2020 z Porta za 15 milionů liber. V uplynulé sezoně hostoval v Seville, s kterou vyhrál Evropskou ligu. Dříve hrál také za Galatasaray Istanbul a Inter Milán.

Portugalská hvězda Ronaldo působí v Al-Nassru od zimy poté, co jeho druhé angažmá v Manchesteru skončilo neslavně. Podle informací médií má roční příjem 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun). Lukrativní podmínky zlákaly do Saúdské Arábie řadu dalších hráčů i některé známé trenéry.

Al-Nassru nedávno mezinárodní federace FIFA pozastavila přestupy kvůli dluhu za Nigerijce Ahmeda Musu, kterého rijádský klub získal v roce 2018 z Leicesteru.