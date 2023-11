Premier League je nejlepší na světě, shodli se po osmigólové reklamě Guardiola s Pochettinem

Zápas, na který fotbalová Anglie dlouho nezapomene. Osm branek, dvě penalty a především obrovské drama do poslední vteřiny – zkrátka reklama na slovy manažerů "nejlepší ligu světa". Chelsea přivítala v rámci 12. kola Premier League lídra soutěže Manchester City a díky proměněnému pokutovému kopu z 97. minuty získala bod za remízu 4:4.

Chelsea a City naservírovaly fanouškům jedno z nejpamátnějších střetnutí v historii Premier League. Dramatické představení v kulisách Stamford Bridge přineslo nespočet dějových zvratů.

V dokonalé ukázce toho, proč Premier League uchvacuje miliony fanoušků po celém světě, Citizens hned třikrát promarnili vedení. Poslední slovo si navíc vzal Cole Palmer, který proměnil pokutový kop a zasadil tvrdý direkt klubu, v němž vyrůstal.

"Je to velmi, velmi zvláštní. Poprvé od mého odchodu jsem hrál proti City. Ke klubu, ve kterém jsem strávil 15 let, mám ale maximální respekt," uvedl stále teprve 21letý Angličan, jenž před sezonou vyměnil Etihad Stadium za Stamford Bridge.

Manchester City ztratil body potřetí v sezoně a jeho náskok na čele anglické ligy se ztenčil na jediný bod. I přesto manažer úřadujících mistrů Pep Guardiola neskrýval radost: "Bavili jste se? Byla to dobrá reklama pro Premier League a zábavný zápas."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Bylo to vyrovnané. Myslím si, že remíza je spravedlivá. Oba týmy hrály na vítězství," dodal španělský kouč. "Po gólu na 4:3 jsme neudělali nejlepší rozhodnutí. Je to pro mě na Stamford Bridge poprvé po mnoha letech, kdy jsme si vytvořili tolik šancí, ale oni (Chelsea) si je vytvořili také," poukázal Guardiola na obrovské množství příležitostí, což skvěle reflektuje i celkem 19 střel na bránu (9:10).

Manažer Chelsea Pochettino s Guardiolovým hodnocením osmigólového thrilleru souhlasil. "Chtěli jsme vyhrát. Takový zápas jako dnes ukazuje, proč je Premier League nejlepší na světě," pronesl s úžasem Argentinec, který byl v samém závěru utkání rozčarovaný z výroku rozhodčího Anthonyho Taylora.

"V tu chvíli jsem měl pocit, že můžeme dát pátý gól. Řekl jsem Anthonymu 'co se to děje, proč v tuhle chvíli končit'. Překročil jsem hranici. Musím se omluvit, protože to není dobrý obraz pro mě ani pro fotbal," uvedl Pochettino s klidnou hlavou na tiskové konferenci. V návalu emocí dokonce zapomněl potřást rukou svému protějšku: "Omlouvám se i Pepovi."

Guardiola jeho omluvu přijal: "Žádný problém. Na konci zápasu jsou nějaké emoce. Je to naprosto v pořádku."