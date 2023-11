Fotbalový víkend ONLINE: Salah dal v PL už 200 branek, Dimarco si řekl o nominaci na gól roku

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla dosud věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Pondělí, 13. listopadu

10:07 – Antoine Griezmann možná prodlouží smlouvu s Atlétikem Madrid, naznačil to Diego Simeone. Ta současná mu přitom končí až v roce 2026. Francouz, který se se 169 góly blíží klubovému rekordu (173 gólů), se po svém přestupu do Barcelony v roce 2019 a následném návratu usmířil s fanoušky. "Antoine tu má přítomnost i budoucnost," poznamenal argentinský trenér Simeone a zopakoval Griezmannovu ochotu pokračovat v Atlétiku.

09:08 – Real Madrid údajně propustí šéfa lékařské péče Dr. Niko Mihiče. Podle deníku Marca bude Mihič odvolán tento týden po šesti letech ve funkci. V současné době je totiž v klubu kritizován za práci u zranění kolena Ardy Gülera. Objevují se i stížnosti týkající se opakovaně zraněných Daniho Ceballose a Davida Alaby.

08:51 – Bývalá světová hvězda Cesc Fàbregas je připraven ujmout se první trenérské role v dospělém fotbale v Comu v Serii B. Toto rozhodnutí následuje po vyhazovu Morena Longa, který nastal i přes jeho nedávné vítězství 1:0 nad Ascoli. Zprávy, včetně těch od Fabrizia Romana, naznačují, že Fàbregas, jenž přišel do týmu loni v létě a ujal se role trenéra mládeže, nyní převezme povinnosti kouče A-týmu. V současné době je Como v Serii B na šestém místě, tedy v zóně play off o postup. Fàbregas do nové role přinese bohaté zkušenosti pramenící i z vítězství na mistrovství světa a Evropy se Španělskem. Na klubové úrovni triumfoval s Barcelonou a Chelsea.

08:18 – Česká fotbalová reprezentace se dnes sejde k přípravě před závěrečnými zápasy kvalifikace mistrovství Evropy, které sehraje v Polsku a doma s Moldavskem. Svěřenci Jaroslava Šilhavého figurují ve své skupině na postupovém druhém místě a k účasti na šampionátu v příštím roce v Německu jim stačí porazit Moldavsko, s kterým se utkají v pondělí 20. listopadu v Olomouci. Proti Polsku nastoupí ve Varšavě tento pátek.

Šilhavý povolal na závěrečné zápasy i dva nováčky – ofenzivní hráče Tomáše Chorého a Vasila Kušeje. Zranění nepustí do hry brankářskou jedničku Jiřího Pavlenku a stále také nejlepšího střelce Patrika Schicka. Z obvyklého kádru chybí vinou zdravotních problémů i obránce Ladislav Krejčí mladší. Do reprezentace se naopak po zranění hlavy vrátí plzeňský gólman Jindřich Staněk.

08:05 – Paolo Maldini by se po letním konci v AC Milán mohl vydat do Saúdské Arábie. Někdejší obránce se podle insidera Fabrizia Romana může stát technickým ředitelem Al-Ittihad Club.

06:28 – Inter v neděli zvládl duel proti Frosinone, milánský celek se tedy po 12. kole sluní na čele tabulky italské nejvyšší soutěže. O jeden gól se mimochodem postaral rovněž Hakan Calhanoglu, to když zkraje druhého poločasu proměnil pokutový kop. Devětadvacetiletý záložník tak s 37 brankami překonal turecký střelecký rekord v Serii A, který držel od 50. let minulého století Sükrü Gülesin.

06:10 – Olomouc nakonec po výsledkové stránce nedokázala v české nejvyšší soutěži vzdorovat Slavii, ta si tedy nakonec na Moravě připsala očekávanou výhru. Domácí stratég Václav Jílek pak po utkání uvedl, že mnohdy neměl jeho tým potřebné štěstí. "Viděli jsme velmi kvalitní ligové utkání, v němž si Slavia vytvořila více gólových příležitostí a tři z nich také proměnila. I když druhý a třetí gól byly trochu dílem náhody," pronesl. "Nám to štěstí trochu chybělo. Na Slavii nebylo znát, že hrála ve čtvrtek těžké utkání, znovu ukázala sílu své středové řady, tohle je potřeba vnímat. My jsme chtěli hrát aktivně, ale oproti soupeři nám v klíčových momentech chyběla přesnost."

06:00 – Liverpool v nedělním utkání Premier League porazil před vlastními fanoušky Brentford, do historických statistik se přitom v tomto duelu zapsal Mohamed Salah, který otevřel skóre a následně přidal ještě jednu trefu. Egyptský kanonýr tak pokořil hranici 200 gólů v Anglii, kde mimochodem hrál v minulosti také za Chelsea.

Neděle, 12. listopadu

22:15 – Pod výhru Interu nad Frosinone se nádhernou trefou z 56 metrů podepsal italský obránce Federico Dimarco.

21:21 – Jedno z nejdelších čekání na první výhru sezony prolomilo v 15. kole tamější nejvyšší ligové soutěže dánské Hvidovre. To si na venkovním hřišti poradilo 2:0 s Odense.

21:12 – Sevilla při nedělním podvečeru remizovala před vlastními fanoušky v derby s Betisem, jednalo se přitom pro ni o již pátou plichtu v řadě na ligové scéně. A pod poslední čtyři z nich se podepsal nový kouč Diego Alonso, který mimochodem v říjnu nahrazoval svého předchůdce Josého Luise Mendilibara. Uruguayský rodák se tak stal teprve druhým trenérem v historii LaLigy, který od svého nástupu do funkce získal v prvních čtyřech zápasech čtyři nerozhodné výsledky. Tím prvním byl José Manuel Corral na lavičce Deportiva La Coruni v roce 1997.

20:56 – Plzni se sice parádně daří v Konferenční lize, kde ve čtvrtek zapsala v hlavní fázi svou čtvrtou výhru, na domácí scéně už však zaznamenala několik zaváhání. A to nejnovější v neděli v domácím duelu se Slováckem, které na západě Čech vstřelilo hned čtyři branky. Po zápase samozřejmě musel být spokojený Martin Svědík, kouč moravského výběru. "Když jsme dali gól na 2:1, bylo utkání v naší moci. Bylo vidět, že se soupeř dostal do takové spirály, kde už na to nedokázal reagovat. Utkání jsme dovedli do zaslouženého vítězného konce," hodnotil.

20:49 – Derby mezi domácí Sevillou FC a Realem Betis ve 13. kole La Ligy skončilo nerozhodně. Oba týmy se prosadily až v počátku závěrečné půlhodiny.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:30 – V souvislosti s dnešním utkáním první fotbalové ligy mezi Baníkem a pražskou Spartou policisté v Ostravě zadrželi šest lidí, kteří se maskovali. Policie také eviduje škody způsobené na stadionu, především jde o poškození toalet v sektoru hostů. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Žádné střety mezi příznivci obou táborů zatím policie nezaznamenala. "V obou sektorech evidujeme použití pyrotechniky. V sektoru hostů došlo k poškození toalet. Policie bude sčítat i další škody na infrastruktuře stadionu," řekla Michalíková.

20:22 – Fotbalisté Slavie zvítězili v 15. kole první ligy v Olomouci 3:1. Pražané vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů nejvyšší soutěže a částečně odčinili týden starou minulou porážku doma s Plzní. Červenobílí v polovině základní části nadále ztrácejí na obhájce titulu Spartu ze druhého místa tabulky dva body.

Statistiky utkání. Livesport

20:01 – Pouhý jeden bod z domácího utkání s Aalesundem stačil Bodø/Glimt k potvrzení mistrovských vavřínů celá dvě kola před koncem soutěže. Favorit raději nenechal nic náhodě a už v prvním poločase rozhodl o své těsné výhře. Žlutočerní norskou Eliteserien ovládli za poslední čtyři roky už potřetí.

19:45 – Manchester City remizoval na hřišti Chelsea 4:4. Jako první inkasovali The Blues, v průběhu roku 2023 se jim to přihodilo již ve 20. utkání. Nečekaně naopak vypadalo další pokračování zápasu. Poslední čtyři ligové souboje těchto týmů opanovali Citizens, přičemž pokaždé jim k tomu stačila jediná branka. Tentokrát se však klání změnilo v přestřelku, jejímž hlavním hrdinou se zdál být Rodri, který tečovanou ranou z 86. minuty poslal favorita do vedení.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V nastavení však Londýňané kopali penaltu a tu proměnil Cole Palmer, odchovanec soupeře, jenž do hlavního města zamířil teprve v létě. Domácí tak vzájemné střetnutí neprohráli poprvé od května 2021, kdy ovládli finále Ligy mistrů.

19:32 – Rozpačité pocity měl po odpoledním ostrém klání se Spartou trenér ostravského Baníku Pavel Hapal: "Odehráli jsme výborný zápas, ale jsme zklamaní z výsledku. Sparta měla jednu dvě šance, jednu proměnila, my více, ale nejsme produktivní. Hráli jsme nátlakově, jak jsme chtěli, hra se nám dařila, akorát bez gólu. Je to škoda, mohli jsme mít aspoň bod, možná tři. Nakonec nemáme nic," řekl.

19:05 – Poprvé od roku 1960 vstřelily ve vzájemném prvoligovém souboji Manchesteru City s Chelsea alespoň po třech gólech oba týmy. Na straně Cityzens se dvakrát trefil Erling Haaland. Dvě a více branek dal přitom od svého debutu za Borussii Dortmund v roce 2020 už 36krát, což je nejvíce ze všech hráčů v nejlepších pěti evropských ligách. Druhý Robert Lewandowski to za tu dobu zvládl 30krát.

18:47 – Pouhých 16 minut odehrál Adam Gabriel v dresu Midtjyllandu v zápase s Nordsjaellandem. Z utkání, které nakonec jeho spoluhráči vyhráli 2:0, musel odstoupit kvůli blíže nespecifikovanému zranění.

18:42 – "Hloupá porážka. Dostali jsme čtyři góly, udělali jsme individuální chyby. Nedá se nic dělat, stalo se. Mrzí nás to hrozně. Trošku jsme tím asi devalvovali minulý týden, ale doběhlo nás to. Vynucené změny se herně úplně nechytily. Nebyl to náš den, bylo to špatné. Od začátku jsem cítil, že nám chybí jeden dva kroky k tomu, abychom byli schopní na soupeře šlapat," řekl trenér Plzně Miroslav Koubek po prohře se Slováckem.

18:26 – Thiago Silva je teprve čtvrtým hráčem nad 39 let, kterému se v Premier League podařilo skórovat. Zkušenému Brazilci se to povedlo v duelu s Manchesterem City, v němž vyrovnával na 1:1. V klubu góly střílejících veteránů doplnil Teddyho Sheringhama, Deana Windasse a Ryana Giggse.

18:17 – Irský FAI Cup po roční pauze opět berou fotbalisté St. Patricks, ti si na neutrální půdě ve finále poradili s dublinskými Bohemians 3:1.

18:02 – Pořádné drama si připravila v poslední hrací den švédská Allsvenskan. Nejenže se rozhodlo o titulu, ale také o záchraně. Na špičku tabulky se díky hubené výhře 1:0 vydrápalo Malmö, které v přímém souboji o první příčku přetlačilo Elfsborg. Ten si tak na první titul od roku 2012 ještě počká. Na opačném konci ligového pořádníku potřebovali vyhrát hráči Göteborgu, aby si zajistili záchranu. To se jim na úkor posledního Varbergu nakonec povedlo. Ačkoli v 89. minutě pohrdli penaltou, na konečných 2:1 zvýšili v páté minutě nastavení.

17:54 – Liverpool je doma v ráži. Výhrou 3:0 nad Brentfordem se dostal už na metu devíti utkání v řadě, která na Anfieldu vyhrál o dva a více góly. Dorovnal tím svou historicky nejlepší šnůru, která trvala od května do října 1980.

17:48 – Filip Novák je poprvé od příchodu do Sigmy Olomouc v základní sestavě. V 18:00 rozehrají Hanáci duel s pražskou Slavií.

17:33 – Pražská Sparta zvítězila v 15. kole Fortuna ligy na hřišti Baníku Ostrava 1:0. Slezský celek v první půli dominoval, o čemž svědčila například statistika 10 zahrávaných rohových kopů. Bleskově po změně stran ho však zaskočil Filip Panák, jenž skóroval právě po centru od praporku. Viktoria Plzeň pak selhala před vlastními fanoušky podruhé v řadě, když padla se Slováckem vysoko 1:4.

17:27 – Fotbalisté Leverkusenu porazili v 11. kole Bundesligy berlínský Union přesvědčivě 4:0. Pod další zářez suveréna letošního ročníku se podepsali zejména obránci, kteří vsítili hned tři branky Farmaceutů. Alex Král odehrál v dresu Die Eisernen celý zápas. Adam Hložek se na hřišti ocitl až v 87. minutě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

17:16 – West Hamu zvítězil ve 12. kole Premier League na domácí půdě nad Nottinghamem 3:2. O úvodní branku se postaral Lucas Paquetá, který potrestal zaváhání v defenzivní řadě soupeře. Hosté ovšem dokázali využít nepozorné obrany domácího celku a dvěma zásahy duel otočili. Další obrat však nastartoval Jarrod Bowen, na kterého těsně před koncem navázal rozhodující trefou Tomáš Souček, jenž ještě předtím nastřelil horní tyč. V základní sestavě nescházel ani jeho reprezentační kolega Vladimír Coufal.

16:39 – Florian Wirtz v kalendářním roce 2023 asistoval už 18krát napříč soutěžemi. Žádný jiný hráč z Bundesligy za tu dobu nenastřádal tolik gólových přihrávek. Druhý Jeremie Frimpong jich má za dané období 12.

16:28 – Josef Csaplár se vrací k trénování. Podle svých slov už odmítl dvě nabídky. První i s konkrétní smlouvu dostal z Kuvajtu, druhá přišla z Polska. Obě ale odmítl. "Udělám si reklamu – jsem volný, jsem free a připravený pracovat 24/7 v plné náloži tak, jak byl člověk zvyklý to dělat," řekl ovšem v rozhovoru pro iSport.cz s vyhlídkou lepší příležitosti.

15:55 – Slavia dostala po posledním venkovním utkání Evropské ligy v Římě proti AS za nevhodné chování fanoušků od disciplinární komise UEFA pokutu 20 tisíc eur (cca 500 tisíc korun). Pražský klub má zároveň na jeden pohárový zápas na hřišti soupeře podmínečně zakázaný prodej vstupenek do sektoru hostů, a to s dvouletou zkušební lhůtou. UEFA o trestu informovala na svém webu.

Disciplinární komise po utkání v Římě, které Pražané na konci října prohráli s AS 0:2, vytkla slávistickým fanouškům hned několik prohřešků. V komuniké uvedla, že je potrestala za nepokoje, zapalování ohňů a házení předmětů.

13:45 – Jako dobře promazaný stroj si počíná Bayern Mnichov, který se výhrou 4:2 nad Heidenheimem zapsal do historie Bundesligy. Úřadující německý mistr má po 11 kolech na kontě 42 vstřelených gólů, což se dosud v této fázi soutěže nikomu nepodařilo.

12:20 – Sevilla FC čeká andaluské derby s Realem Betis a Jesús Navas se může zapsat do historie. Kapitán domácího týmu má na kontě 23 sevillských derby v La Lize a dalším startem se na čele pomyslného žebříčku odpoutá od Joaquína, jenž po minulé sezoně ukončil kariéru za Verdiblancos.

11:50 – Švédská liga vyvrcholí přímým soubojem o konečné první místo, když se v neděli střetne Malmö FF s Elfsborgem. Zatímco IF stačí remíza, domácí Malmö potřebuje získat všechny tři body, aby mělo šanci uzmout pro sebe mistrovský titul.

10:20 – V 82. minutě naskočil v sobotu dresu Českých Budějovic do zápasu s Teplicemi 18letý útočník Tuguldur Gantogtokh. Stal se tak prvním mongolským hráčem, který si kdy vyzkoušel českou nejvyšší soutěž.

09:00 – Petr Mareš v sobotu oslavil druhý lotyšský titul v dresu RFS, když se asistencí podílel na výhře 1:0 nad předposledním týmem soutěže FS METTA/Latvijas Universitāte. O zisk šampionátu se v sezoně zasloužil dohromady pěti góly a jedenácti asistencemi. Předchozí titul získal v roce 2021.

08:30 – Obránce Daniele Rugani v nedávných týdnech jednal s vedením Juventusu ohledně prodloužení spolupráce, smlouvu má totiž platnou pouze do roku 2024. A jak uvádí nově italský novinář Nicoló Schira, je blízko podepsaání nového kontraktu, který každopádně nebude tak lukrativní jako doposud. Údajně hráč přistoupil na snížení své mzdy na 3 milióny eur ročně, neboť sám měl zájem v Turíně zůstávat i za cenu takového kompromisu.

07:00 – Óscar de Marcos si v pátek na své konto připsal 510. start za první tým Athleticu a v historickém pořadí baskického klubu se dotáhl na pátého Andoniho Iraolu. Před tímto duem jsou už jenom José Ángel Iribar (614), Iker Muniain (547), Txetxu Rojo (541) a Joseba Etxeberria (514).

Sobota, 11. listopadu

22:30 – Arsenal doma potvrdil roli favorita v rámci 12. kola Premier League a porazil Burnley 3:1 před vlastními fanoušky. Skóre mimochodem otevřel v nastavení prvního poločasu osmadvacetiletý útočník Leandro Trossard, a to zároveň 1000. soutěžní brankou The Gunners na Emirates Stadium.

21:48 – Bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida v 11. kole vstřelil svůj první gól v probíhajícím ročníku řecké ligy a pomohl Arisu Soluň k vítězství 2:0 na hřišti Volosu. Třiatřicetiletý záložník v 75. minutě z malého vápna doklepl za záda brankáře Ivana Kostiče přihrávku Šapiho Sulejmanova a pečetil tak konečný výsledek.

Statistiky utkání. Livesport

20:48 – "Viděli jsme zajímavé, svižné utkání. Karviná hraje ofenzivně, jejich hráči nahoře jsou velmi nebezpeční. Až na závary na začátku jsme ale zápas relativně kontrolovali. Bohužel nás zase trápila koncovka, ale pozitivem je, že jsme se do gólových situací dostávali ve větším počtu lidí. S myšlenkou na čtyřobráncové rozestavení jsme si pohrávali už delší dobu. Donutila nás k tomu i zdravotní situace, ale chtěli jsme udělat změnu, oživit ofenzivu. Myslím, že se to dnes povedlo a vyhráli jsme zaslouženě," přemítal po těsné výhře nad nováčkem z Karviné trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

20:34 – Granada remizovala ve 13. kole La Ligy na domácí půdě s Getafe 1:1. Skvělý vstup Azulones do utkání demonstroval hned v úvodu Borja Mayoral, jemuž na přesný zásah přihrál Mason Greenwood. Host z Manchesteru United tak navázal na asistenci z minulého kola, ani ta ale na tříbodový zisk nestačila. O průběhu tohoto i dalších utkání španělské nejvyšší soutěže si můžete více přečíst v článku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform.

20:08 – "Nejsem s Kylianem úplně spojokený. Ke gólům nemám co říct," začal překvapivě hodnocení střelce hattricku proti Remeši Kyliana Mbappého trenér PSG Luis Enrique. "Může týmu pomoci ještě více, jinými způsoby. Je to hráč světové extratřídy, chceme od něj více," pokračoval. Na závěr dodal, že o podrobnostech si nejdříve promluví přímo s hráčem, jelikož jde o soukromou věc.

20:02 – Klub IFK Kalmar prožil v nejvyšší švédské ženské fotbalové soutěži sezonu hrůzy. Jeho hráčky nevyhrály v lize ani jedinkrát (0-3-23) se skóre 10:106 a musí skousnout sestup o patro níže. Poslední dva zápasy sezony navíc prohrály 1:15 a 0:10.

19:50 – Po kolapsu v utkání albánské fotbalové ligy zemřel bývalý ghanský reprezentant Raphale Dwamena. O úmrtí 28letého útočníka celku KF Egnatia informoval albánský svaz. Bývalý hráč Levante nebo FC Curych nastupoval s vrozenou srdeční vadou, kvůli které v roce 2017 přišel o přestup do Premier League, protože Brighton tehdy po lékařské prohlídce z transferu vycouval.

V roce 2020 si Dwamena nechal voperovat kardioveter-defibrilátor, ale posléze si ho nechal odstranit. V říjnu 2021 pak během působení v Linci zkolaboval při utkání Rakouského poháru, ale zápas dohrál.

19:41 – Obyvatelé tyřtisícového islandského města Grindavíku se museli preventivně evakuovat kvůli nebezpečí sopečných erupcí. Opatření se dotklo i hráčů tamějšího fotbalového klubu. Dočasné útočiště a prostor k trénování jim nabídl šampion islandské ligy Víkingur Reykjavík.

19:25 – Alespoň 15 branek po 11 kolech měli před touto sezonou v Bundeslize na kontě jen dva hráči – Robert Lewandowski a Gerd Müller. V aktuálním ročníku na tuto metu přitom dosáhli, nebo ji dokonce překonali, rovnou další dva útočníci – Serhou Guirassy ze Stuttgartu a Harry Kane z Bayernu Mnichov.

19:12 – Erik ten Hag bude chybět na lavičce Manchesteru United v utkání s Evertonem, a to kvůli třetí žluté kartě sezony, kterou obdržel při výhře 1:0 nad Lutonem.

18:59 – Paris Saint-Germain využilo pátečního zaváhání Nice a po výhře 3:0 nad Remeší se vrátilo na vrchol Ligue 1. Dotáhnout se na něj ve večerním zápase nemůže ani Monaco, které v případě výhry nad Le Havre zaostane za týmem z hlavního města Francie stejně jako OGC o jeden bod.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

18:47 – Co mají společného Lothar Matthäus, Manuel Neuer a Miroslav Votava? Všichni tři si v Bundeslize zahráli proti rekordním 36 různým týmům. 37letý brankář Bayernu Mnichov se po bok dvou již nehrajících legend zařadil díky utkání proti Heidenheimu.

18:34 – Od té doby, co se Wayne Rooney ujal role trenéra A-týmu anglického druholigového Birminghamu, čtyřikrát prohrál a jednou remizoval. Navíc se jeho svěřenci propadli z pátého na 18. místo tabulky EFL Championship.

18:23 – "Do druhé půle nastoupil jiný mančaft, brzo proměnil šanci a měl i další, ale druhý uklidňující gól nedal. Proto jsme šťastní, že jsme vyhráli. Jsem rád, že si Trmal vychytal svoji první nulu v boleslavském dresu. Všichni jsme to měli v hlavě," vyzdvihl 25letého brankáře Matouše Trmala po výhře nad Pardubicemi trenér Marek Kulič.

18:04 – Tomáš Čvančara a David Zima byli donominování do české reprezentace pro klíčové zápasy kvalifikace na Euro 2024. "Tomáš Čvančara zareagoval na moje slova o sportovní formě tím nejlepším možným způsobem, když v pátečním bundesligovém zápase otevřel skóre a hrál dobře. Bylo by skvělé, kdyby na to navázal i proti Polsku nebo Moldavsku," řekl na adresu bundesligového útočníka kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Statistiky utkání. Livesport

17:22 – Olivier Giroud dnes nastoupil ke 100. utkání za AC Milán. Francouzský útočník jubilejní zápas oslavil trefou do sítě Lecce, jeho tým však pouze remizoval 2:2. On sám navíc v závěru viděl červenou kartu za nesportovní chování.

17:08 – Zlín po výhře nad Pardubicemi pouze remizoval s Jabloncem, těsná domácí prohra Českých Budějovic s Teplicemi mu ovšem stačila k tomu, aby se odlepil ode dna tabulky FORTUNA:LIGY, kam spadli právě Jihočeši. Souhrn dosavadních zápasů 15. kola FORTUNA:LIGY si můžete přečíst v článku.

Statistiky utkání. Livesport

16:32 – 17 gólů v 11 zápasech. Taková je bilance Harryho Kanea v Bundeslize. Poslední dvě branky přidal anglický reprezentant v sobotním utkání proti nováčkovi z Heidenheimu. Žádný jiný hráč se v německé nejvyšší soutěži za daný počet zápasů tolikrát neprosadil.

Kane je v Bundeslize k nezastavení. AFP

16:21 – Žádný brankář Borussie Dortmund od Romana Weidenfellera v říjnu 2013 nechytil v Bundeslize penaltu. Změnilo to až sobotní utkání se Stuttgartem, v němž se to v 11. minutě povedlo Gregorovi Kobelovi. Mezitím soupeři BVB kopali 37 penalt a neproměnili jednu jedinou, a to když její autor svůj pokus poslal mimo bránu.

16:05 – Vstřelit gól v první minutě hry? Pro Everton hračka. Liverpoolský tým jich hned zkraje zápasu v historii Premier League vstřelil už 13, což je nejvíce ze všech klubů. Poslední takto brzkou trefu přidal Vitalij Mykolenko v utkání proti Crystal Palace.

15:20 – Marcus Rashford je i dnes v základní sestavě Manchesteru United proti Lutonu, což znamená, že nastoupí do svého 250. zápasu právě v barvách United. Žádnému jinému hráči se to v historii klubu nepodařilo rychleji.

15:15 – Se čtrnácti hráči do pole si musí vystačit polská reprezentace na mistrovství světa hráčů do 17 let v Indonésii. Na závěrečném soustředění na Bali se čtyři mladí reprezentanti opili v baru a vedení týmu je poslalo domů. Těsně před startem turnaje se polská výprava podle agentury Reuters dozvěděla, že hráče nemůže na soupisce nahradit. Poláci v sobotu vstoupili do skupiny D porážkou 0:1 s Japonskem.

13:20 – Vyškov v přímém souboji o první místo v druhé lize porazil v 16. kole pražskou Duklu 2:0 a přezimuje v čele tabulky. Hanácký celek proti Pražanům rozhodl o výhře už v prvním poločase, kdy se trefili Bayo a Štěpánek. Domácí zvítězili po dvou kolech a na druhou Duklu mají čtyřbodový náskok.

Tabulka (11.11.) Livesport

11:45 – Manchester United nezvládl přestřelku v Kodani a navíc přišel o Jonnyho Evanse. Obránce si poranil stehenní sval, doba absence byla stanovena na několik týdnů.

11:10 – Justin Bijlow je fit po zdravotních problémech a motivaci do další práce pro něho bude představovat i nová smlouva. Brankář pokračuje ve Feyenoordu, rotterdamský klub si jeho služby pojistil do června 2026.

10:30 – Fotbalová Sparta Praha zaznamenala v mistrovské sezoně 2022/23 ztrátu 254,6 milionu korun, o 152 milionů nižší než v předchozím ročníku. Klub to dnes oznámil na webu a uvedl, že ztráta neměla negativní dopad na provoz klubu a jeho sportovní či komerční aktivity. Výsledky hospodaření předloží vedení ke schválení valné hromadě, která se uskuteční v prosinci.

08:40 – Hráči Nice uchovali svou neporazitelnost ve francouzské lize i po utkání 12. kola na hřišti Montpellieru, kde se mimochodem konala při pátečním večeru bezbranková remíza. Les Aiglons tak drží svou nejdelší šňůru bez porážky na poli Ligue 1 od roku 1967.

Tabulka Ligue 1. (10.11.) Livesport

07:35 – Argentinský fotbalista Lionel Messi se pochlubil fanouškům na Floridě Zlatým míčem, který na konci října převzal už poosmé v kariéře. Kapitán úřadujících mistrů světa pak s Interem Miami sehrál exhibiční zápas proti New York City FC, který zvítězil 2:1. Messi slíbil příznivcům svého týmu další trofeje.

Messi přišel do Miami v létě po konci angažmá v Paris St. Germain. Za Inter odehrál 14 utkání a dal 11 gólů. Polovinu zápasů absolvoval v letním Leagues Cupu, v němž dotáhl tým k vítězství.

07:30 – Helmond Sport rozehrál páteční utkání 14. kola druhé nizozemské nejvyšší soutěže parádně a už po 44 sekundách se ujal vedení na hřišti juniorky Alkmaaru. O branku se postaral norský útočník Hakon Lorentzen, který tak zaznamenal nejrychlejší gól v Eerste Divisie od dubna roku 2018. Tehdy se dnes již čtyřicetiletý trenér Robert Braber, také v dresu Helmondu, trefil dokonce už po 11 vteřinách, a to proti Waalwijku v rámci posledního kola.

06:50 – Sassuolo dokázalo v páteční předehrávce Serie A proti Salernitaně stáhnout dvoubrankové manko, a to zásluhou norského záložníka Kristiana Thorstvedta. Ten se mimochodem v novodobé éře italské nejvyšší soutěže, tedy od ročníku 1994/95, kdy se začaly za výhru připočítávat do tabulky tři body, stal teprve druhým hráčem z Norska, který dvakrát skóroval v duelu italské ligy. Tím prvním byl Tore André Flo, který zapsal dva góly v dresu Sieny začátkem ledna roku 2005 na půdě Chieva.

Pátek, 10. listopadu

21:35 – Nizozemský útočník Bas Dost z Nijmegenu byl dva týdny poté, co vinou zánětu srdečního svalu zkolaboval v ligovém utkání proti Alkmaaru, propuštěn z nemocnice. Jeho klub oznámil, že čtyřiatřicetiletý útočník bude v rehabilitaci pokračovat doma.

20:50 – Útočník Tomáš Čvančara se sice nevešel do reprezentační nominace, ale chuť si spravil v bundesligovém utkání proti Wolfsburgu. V 16. minutě totiž otevřel skóre a Mönchengladbach poslal do vedení. Průběh utkání, které domácí jasně vyhráli, jste mohli sledovat zde.

20:33 – Salernitana nevyhrála ani v 12. kole italské fotbalové ligy, i když v Sassuolu vedla v 17. minutě 2:0. Kristian Thorstvedt vyrovnal dvěma góly na 2:2.

20:01 – Příbram zakončila podzimní část druhé ligy domácí výhrou 1:0 nad Žižkovem. Středočeši jsou po 16. kole na čtvrtém místě neúplné tabulky. Pátá je Jihlava, která dnes remizovala na svém hřišti 1:1 s Líšní.

Ligová tabulka. Livesport

18:30 – Rayan Raveloson bude hodně dlouho litovat svého chování ze zápasu proti Guingampu. Záložník Auxerre neudržel nervy na uzdě a udeřil protihráče, disciplinární komise mu pozastavila činnost na šest utkání.

17:55 – Ange Postecoglou byl už potřetí zvolen manažerem měsíce letošní sezony v Premier League. Jeho Tottenhamu se dařilo rovněž v říjnu, kdy vyhrál všechny tři zápasy.

17:00 – Nejlepším hráčem uplynulého týdne v Lize mistrů byl zvolen Antoine Griezmann. Atlético Madrid deklasovalo Celtic 6:0, francouzský útočník se pod to podepsal dvěma góly.

17:20 – Gent otočil duel na půdě Breidabliku, vyhrál 3:2 a klíčovou postavou byl Gift Orban. Útočník vstřelil všechny tři góly a vysloužil si ocenění pro hráče týdne v Konferenční lize.

16:40 – Letošní sezona je teprve ve své třetině a Villarreal stihl už podruhé vyměnit trenéra. Začátkem září byl trochu překvapivě propuštěn Quique Setién a nyní odchází i jeho nástupce Pacheta.

Villarreal se nachází až na 13. místě. Livesport

16:20 – Nejlepším hráčem italské ligy za měsíc říjen byl zvolen Lautaro Martínez, argentinský útočník Interu Milán byl hráčem měsíce zvolen vůbec poprvé v kariéře.

15:55 – Ajax prohrál s Brightonem a v prvních čtyřech zápasech základní skupiny některého z evropských pohárů uhrál jen dva body. Amsterdamský klub tím jenom podtrhl letošní bídu, takhle špatně na tom v pohárech v minulosti byl jenom v sezoně 2014/15.

15:30 – Girona zažívá skvělou první polovinu sezony a vůbec poprvé v historii se některý z jejích hráčů objevil v nominaci seniorské španělské reprezentace, premiantem je záložník Aleix García.

14:05 – Po pouhém měsíci skončil u fotbalistů Besiktase Istanbul trenér Burak Yilmaz. Turecký celek v pátek informoval o tom, že na žádost osmatřicetiletého kouče s ním klub rozvázal smlouvu. Nástupce zatím jmenován nebyl.

13:45 – Mohamed Salah dostal cenu pro nejlepšího hráče uplynulého měsíce v anglické Premier League, útočník Liverpoolu během října nashromáždil pět branek.

13:30 – Diego Simeone podepsal v Atlétiku Madrid prodloužení smlouvy do roku 2027. Při slavnostním podpisu vyjádřil hlubokou vděčnost: "Toto prodloužení je velmi důležité, pokračujeme v projektu, který začal před mnoha lety." Zdůraznil hlavně dlouhou cestu, kterou s klubem ušel, a podporu, které se mu dostalo. Argentinský kouč vyzdvihl i současnou formu jeho svěřenců, každodenní soustředění a ambice.

13:15 – Minimálně do druhé poloviny listopadu si bude muset Arda Güler počkat na debut za Real Madrid. Mladý turecký záložník má znovu zdravotní problémy a nenastoupí o víkendu proti Valencii, prozradil to trenér Carlo Ancelotti.

13:05 – James Maddison vypadl z nominace Anglie pro listopadovou kvalifikaci na Euro 2024 kvůli zranění kotníku. Šestadvacetiletý záložník utrpěl zranění při pondělní vysoké porážce Tottenhamu v Premier League od Chelsea (1:4).

11:20 – David de Gea se po vypršení smlouvy s Manchesterem United možná připojí k Realu Betis, pokud klub La Ligy najde prostor pro jeho plat prodejem jiného hráče, jak informovalo Estadio Deportivo. Španělský brankář, který odmítl přestup do saúdskoarabské Pro League, zvažuje dohodu s Betisem do konce sezony.

10:50 – Viktoria Plzeň na odměnách zatím vydělala nejvíce ze všech týmů hrajících Evropskou konferenční ligu. Díky čtvrtečnímu vítězství nad Dinamem Záhřeb a postupu ze skupiny má už podle výpočtů webu fotcalc.com jistých 7 662 000 eur (188,14 milionu korun). Jako jediná se navíc už vyhoupla nad hranici sedmi milionů eur. Například druhý Club Brugge zatím vydělal 6 988 500 eur (171,6 milionu korun).

08:30 – Druholigová Opava oznámila prodloužení kontraktů u dvou svých hráčů. Sebastian Pejša a Patrik Wehowský dostali nové profesionální smlouvy, které spojí oba hráče se slezským klubem do konce roku 2025. "Oba kluci jsou talentovaní a mají toho mnoho před sebou. Čeká je ale ještě tvrdá práce. Už teď jsou v tréninku s áčkem, absolvují i zimní přípravu. Je jen na nich, jak se s tím poperou," uvedl v rozhovoru pro klubové stránky sportovní manažer Jaroslav Kolínek.

07:30 – Slovan Bratislava v Konferenční lize remizoval 1:1 s LOSC Lille a výrazný podíl na tom měl Jaromír Zmrhal. Slávistický odchovanec asistoval na vyrovnávací trefu Aleksandara Čavriče.