Flashback: Den, kdy Manchester United trefil jackpot. Sir Alex měl přitom jít do Arsenalu

Po 11 letech trápení svitla fanouškům fotbalistů Manchesteru United jiskra naděje. Dlouhé hledání úspěšného nástupce Sira Alexe Fergusona (82) na pozici trenéra týmu by totiž mohlo být u konce. Toto tvrzení podporují dvě skutečnosti. Jednak se Portugalec Rúben Amorim (39) v úterý suverénně předvedl proti jejich městskému rivalovi ze City, když jej v Lize mistrů zničil 4:1, za druhé se jeho datum potvrzení ve funkci téměř shoduje v kalendáři s tím, kdy do ní byl uveden zmíněný Ferguson. Nejúspěšnější kouč v dějinách klubu dostal United před rovnými 38 lety, 6. listopadu 1986.

Od konce jeho působení v roce 2013 se za trenérským kormidlem vystřídali David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick a Erik ten Hag – žádná z těchto veličin řemesla v klubu přesto dlouho nevydržela. V říjnu byl Ten Hag posledním z řady, který byl propuštěn. Přichází další muž, který má za úkol vrátit na Old Trafford slávu a obnovit úspěšnou éru. Ani Ferguson však nebyl daleko od toho, aby na ožehavém postu relativně brzy skončil.

Původně to dokonce mohlo dopadnout tak, že místo do Manchesteru zamíří ke konkurenčnímu Arsenalu. Londýnský klub na jaře 1986 usilovně hledal nového trenéra. Nejprve nabídl místo trenérovi Barcelony Terrymu Venablesovi, ten však odmítl.

Gunners proto poté zaměřili svou pozornost na zajímavého skotského kouče, jenž však v té době vedle Aberdeenu dočasně vedl i skotskou reprezentaci. Její trenér John Stein totiž v září 1985 zemřel přímo během kvalifikačního zápasu na selhání srdce.

Ferguson proto prozatím zůstal v Aberdeenu. Už tehdy byl horkým zbožím, nebránil se ani přesunu do Anglie, jenže v létě 1986 se blížilo mistrovství světa v Mexiku, kam se Skotsko kvalifikovalo. Nabídku z Londýna proto odložil s tím, že začne jednat až po šampionátu.

Arsenal však trenéra potřeboval naléhavě a nakonec vsadil na mladého George Grahama z Millwallu. Představte si, že by se ten rok žádné mistrovství světa nekonalo, nebo že by skotská reprezentace nepřišla o trenéra či že se na turnaj nekvalifikovala... Zkrátka Gunners byli blízko k tomu, aby získali muže, který je dnes neodmyslitelným symbolem velkého rivala z Manchesteru.

Těžké začátky na Old Trafford

V roce 1986, kdy Ferguson převzal United, patřil klub mezi špičku anglické ligy. Přestože nevyhrál ligu už dvě desetiletí, naposledy se mu to povedlo v roce 1967 v éře Matta Busbyho. Po příchodu v té době pětačtyřicetiletého Skota trvalo dlouho, než se z Rudých ďáblů stal zavedený špičkový klub, jak ho známe z 90. let.

V první sezoně pod ním (1986/87) skončil tým v lize až na 11. místě. V následujícím roce sice poskočil na druhou příčku (devět bodů za vítězným Liverpoolem), pak ale přišel další propad – opět 11. pozice. A když Rudí ďáblové v sezoně 1989/90 skončili třináctí, spekulovalo se o tom, že Ferguson bude z United propuštěn.

Pro jeho setrvání v klubu bylo rozhodující, že s týmem dokázal zvítězit v opakovaném zápase finále FA Cupu proti Crystal Palace (první duel skončil remízou 3:3). Ferguson tak získal během svého tehdy čtyřletého působení u United premiérovou trofej.

V roce 1991 porazil Manchester ve finále Poháru vítězů pohárů Barcelonu a poté vyhrál Superpohár UEFA, když zdolal vítěze PMEZ Crvenou zvezdu Bělehrad. V sezoně 1992/93 byla zahájena anglická nejvyšší soutěž pod značkou Premier League a Rudí ďáblové se okamžitě stali jejími hegemony. Hned v prvním ročníku suverénně zvítězili, v následujícím roce titul obhájili a přidali triumf v FA Cupu.

Během 21 sezon v Premier League (do roku 2013), během nichž Ferguson seděl na jejich lavičce, získali Rudí ďáblové 13 ligových titulů. Vedle toho vyhrál s United pět FA Cupů, čtyři Ligové poháry a desetkrát uspěl v Community Shield. Jeho svěřenci byli úspěšní také v Evropě a ve světě.

Dvakrát vyhráli Ligu mistrů, Superpohár UEFA, Pohár vítězů pohárů, Světový pohár klubů a Interkontinentální pohár. Cenného úspěchu dosáhli v sezoně 1998/99, kdy získali treble, čili vyhráli Premier League, FA Cup a Ligu mistrů (po fenomenálním obratu z 0:1 na 2:1 nad Bayernem Mnichov v nastaveném čase góly Teddyho Sheringhama a Oleho Gunnara Solskjaera). Po tomto úspěchu byl Ferguson za své zásluhy o britský fotbal povýšen do rytířského stavu a získal titul Sir.

Dnes je mu 82 let, navždy zůstane synonymem skvělé éry na Old Trafford a sklizně trofejí. Díky němu se Rudí ďáblové stali nejslavnějším klubem na světě. Během Fergusonových 27 sezon v Manchesteru získali 38 pohárů. Vedle toho měl Sir Alex za 1500 odkoučovaných zápasů obdivuhodné procento výher (52,94 %).

Dalším, kdo se na něj pokusí navázat, je Portugalec Rúben Amorim, který 11. listopadu převezme tým po příchodu ze Sportingu Lisabon. Bude to právě on, kdo promění Old Trafford zpět v Divadlo snů a oživí vzpomínky na legendu?