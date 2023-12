FPL před 17. kolem: Ach, ta zranění... Nabízí se ukázat na beka Spurs a Solankeho

V kádrech elitních anglických klubů panuje těsně před Vánoci příliš velký chaos, který nenechává v klidu ani hráče Fantasy Premier League. Náročný program, blížící se přestupové období i četná zranění. Co s tím?

Pro toho, kdo měl jako kapitána či zástupce Mohameda Salaha (13,2), dopadlo minulé kolo mimořádně dobře. Ten, kdo Egypťana v této roli neměl, se pravděpodobně dočkal citelného poklesu v žebříčku. To vše proto, že se "Mo" ve střetnutí s Crystal Palace předvedl gólem a asistencí, což mu vyneslo 13 bodů. Naopak Erling Haaland (14,0), který byl opět nejčastějším kapitánem, opustil zápas s Lutonem předčasně kvůli zranění.

Jeho absence přenesla kapitánské povinnosti na zástupce – pokud jím u vás byl Salah, těšil se ze 26 bodů. Pokud jste snad ukázali na Heung-Min Sona (9,7), dosáhli jste na ještě vyšší skóre (i když takových hráčů bylo málo. V případě, že to byl někdo jiný, to většinou za moc nestálo.

To samé bude ostatně pokračovat i v následujícím kole, protože Haalandův zdravotní stav je stále nejistý. Nor neodcestoval s týmem k zápasu Ligy mistrů a Pep Guardiola prohlásil, že jeho svěřenec bude pravidelně vyšetřován a jeho stav bude posuzován den po dni a týden po týdnu. To tedy nesvědčí o ničem dobrém, i když jeho případný start proti Crystal Palace ještě není definitivně ztracený.

Páteční konference

V posledních dnech se napříč kluby Premier League stalo tolik zranění, že není možné něco dopředu odhadovat. Problém je v tom, že se tentokrát začíná už v pátek večer a některé tiskové konference budou končit až pozdě odpoledne. Člověk tak zkrátka musí sledovat aktuální informace a rozhodovat se na poslední chvíli.

Haalandovo dilema je jen kapkou v moři problémů hráčů FPL. V týdnu plném zranění skončili v zápase Newcastle – AC Milán Kieran Trippier (6,9) a Anthony Gordon (6,2). Co s nimi? Na to se musíte zeptat Eddieho Howea.

Řada hráčů může mít problém s pozicí brankáře. Stále není jasné, co se děje s Alphonsem Areolou (4,2). V posledním utkání proti Liverpoolu opustil trávník před závěrečným hvizdem kvůli zranění Sam Johnstone (4,6). Ani u něj však výčet absentujících gólmanů nekončí...

Týká se to i Chelsea a jejího brankáře Roberta Sancheze (4,7), který nedochytal zápas s Evertonem. Totéž platilo i pro jeho spoluhráče Reece Jamese (5,4), který utrpěl další zranění a opět bude chybět několik měsíců.

Koho koupit?

V tomto kole se názory našich expertů takřka shodují. Rozhodně se doporučuje koupit Pedra Porra (5,4) nebo Dominica Solankeho (6,7).

Raúl Jiménez (5,3) – Samozřejmě nejde o záruku mnoha bodů, ale spíše o odvážný návrh pro hráče, kteří mají v týmu dobrou personální situaci a mohou si takový riskantní krok dovolit. Fulham po velmi špatném vstupu do sezony působil v předchozích dvou zápasech, v nichž svěřenci Marca Silvy dvakrát vyhráli 5:0, jako zjevení. Mexičan v nich vstřelil tři góly! Pravděpodobně půjde o tříkolový nákup, protože od Nového roku čeká Chalupáře náročný program.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

Pedro Porro (5,4) – V poměru cena/výkon se momentálně pohybuje na špici mezi obránci pravý krajní bek Tottenhamu Pedro Porro. Ten si v posledních šesti kolech připsal 13 střeleckých pokusů, což je mezi obránci nejvíce, v kolonce vytvořených šancí nestačí pouze na Trenta Alexandera-Arnolda, který je však téměř o tři miliony dražší. Španělský reprezentant si v posledních pěti zápasech připsal čtyři asistence, při absenci Maddisona se dostává k rozehrávce standardních situací, Spurs navíc do konce kalendářního roku čeká poměrně přijatelný los, který začíná výjezdem do Nottinghamu. Na nákupním seznamu mezi obránci je pro mě momentálně Pedro Porro číslo 1.

Dominic Solanke (6,7) – Nejvíce střeleckých pokusů (22) a rovněž nejvyšší hodnota očekávaných gólů (4,79) v posledních šesti hracích kolech mezi všemi hráči. To jsou čísla střeleckého esa klubu z jižního pobřeží Anglie – Bournemouthu. Dominic Solanke si v posledním kole rozšířil počet branek v této sezoně na číslo 8 a přispěl tak k nečekanému úspěchu na Old Trafford. Manažer Andoni Iraola dokázal postupně svým svěřencům naordinovat svůj styl hry a v posledních týdnech to přináší i kýžené body. Nyní navíc na jih Anglie přicestuje nováček z Lutonu, následně Bournemouth změří síly s Nottinghamem a Fulhamem. V ceně 6,6 milionu je momentálně Solanke horkým zbožím na trhu mezi útočníky.

Alexander Isak (7,6) – Na závěr jedno překvapivé jméno a rozdílový hráč pro GW17. Newcastle v týdnu vypadl z dění v evropských pohárech pro tento ročník, kdyý nestačil na AC Milan a v tabulce skončil na posledním místě. Svěřenci Eddieho Howea v posledních týdnech vypadají, že jim náročný program činí velké problémy, proto jistě ocenili návrat Calluma Wilsona po zranění. Ten by se měl v následujících zápasech se švédským reprezentantem na hrotu útoku prostřídat a jelikož Isak naskočil ve středečním utkání pouze z lavičky, proti Fulhamu jej očekávám v základní sestavě. Stejně tak by mohl dostat šanci v příštím zápase s Lutonem, Straky totiž odehrají v týdnu zápas ligového poháru s Chelsea. Přestože střelecká forma Isaka není nejlepší, doporučil bych být trpělivý a dát mu šanci.