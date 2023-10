Jdi a dej gól, slyšel McTominay. Neposlechl, dal totiž dva a rozjásal Divadlo snů

Byl to jeden z momentů, které jen stěží zažijete jinde. Ochozy Divadla snů byly svědky dalšího jedinečného momentu. Scott McTominay (26) vstoupil v sobotu na trávník Old Trafford až v 87. minutě, zatímco Manchester United prohrával s Brentfordem 0:1. Další výsledkový výpadek však Skot nedovolil. První gól mu v 90. minutě sice sebral kvůli ofsajdu VAR, další dvě trefy a podpis pod neuvěřitelnou otočkou už mu ale neodpáře nikdo.

Rudí ďáblové už se pomalu smiřovali se třetí domácí porážkou během osmi dnů. Střídající McTominay byl ale proti a v momentu, kdy to United nejvíce potřebovali, se Skot vytasil se svou střeleckou formou z mezinárodních zápasů.

"Byl to jeden z mých nejoblíbenějších momentů na fotbalovém hřišti. Bylo to neuvěřitelné," rozplýval se po konečném hvizdu McTominay, jenž se prosadil dokonce třikrát, ale první trefu mu pro ofsajd Anthonyho Martiala sebral systém VAR.

Kdo by čekal, že se skotský fotbalista zmůže ještě na další dva góly. Nejprve si chytře našel volný míč uvnitř pokutového území, načež dokonal obrat z takřka poslední možnosti zápasu.

"Každý ví, že jsme v současné době v těžké situaci, ale jsme bojovníci. Trenér mi řekl 'jdi a dej gól' a já jsem mu důvěru naštěstí mohl splatit," dodal v pozápasovém rozhovoru McTominay.

Navzdory sérii šesti porážek v devíti zápasech musel být McTominay trpělivý, šance zazářit pod trenérem Erikem ten Hagem se ale chopil na výbornou. "Hlavně se nikdy nevzdávat bez ohledu na situaci," uvedl šťastný Skot.

Jeho dvě branky vynesly United posun na deváté místo tabulky Premier League. McTominay zároveň doufá, že dramatický obrat může tým nakopnout k obratu v celé sezoně. "V United se vyžaduje, abyste nikdy nehodili ručník do ringu. Co se mě týče, jsem tu vychováván od svých pěti let, vím to lépe než kdokoli jiný," řekl odchovanec Rudých ďáblů.

Příliš do řeči naopak nebylo kouči Brentfordu Thomasi Frankovi. "Fotbal je v takových chvílích brutální. Myslím, že jsme udělali spoustu věcí správně," řekl Dán, jehož tým nevyhrál už šest ligových duelů v řadě.

"Druhý poločas víte, že se tady dostanete pod tlak. Ale vlastně jsem měl pocit, že jsme bránili velmi dobře a nedali jsme jim žádné velké šance, tedy až do třetí minuty nastaveného času," dodal Frank a udělal symbolickou tečku za snovým obratem v Divadle snů.