Překvapení víkendu podle dat: Man. United, Atlético i Dortmund budou mít doma starosti

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Redakce Livesport Zpráv proto každý pátek přináší ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

V osmém kole anglické Premier League přivítají fotbalisté Manchesteru United na domácím svatostánku Old Trafford londýnský Brentford, přičemž se bude jednat o duel mezi celky aktuálně procházejícími výsledkovou krizí. Desátí "Rudí ďáblové" prohráli v lize tři z posledních čtyř utkání včetně víkendového duelu proti Crystal Palace, zatímco svěřenci trenéra Thomase Franka čekají na plný bodový zisk už pět utkání. Výsledkem je pozvolný pád na 14. příčku tabulky.

Zatímco však v případě jednoho z týmů je aktuální postavení zcela zasloužené, ten druhý se na něm nachází i kvůli pořádné porci smůly. A vy už jistě správně tušíte, že se jedná o ten hostující. Se ztrátou svého klíčového hráče Ivana Toneyho, který si stále odpykává osmiměsíční distanc za sázení, se tým v ofenzivě pere poměrně statečně. S průměrem 1,65 očekávaných branek na zápas má 10. nejlepší ligový útok i přesto, že se už stihl utkat s několika defenzivně velmi schopnými celky. A naopak jej stále ještě čekají utkání proti otloukánkům typu Sheffieldu, Bournemouthu, Lutonu nebo Burnley.

Co je však ještě důležitější, jsou výkony Brentfordu v obraně. Ta je z pohledu kvality povolených brankových příležitostí dokonce třetí nejlepší za Manchesterem City a Arsenalem. Svým soupeřům umožňuje jen 1,03 očekávaných branek na zápas. Suma sumárum, zatímco United jsou podle metriky očekávaných bodů na 10. příčce po právu, Brentford by se měl dle svých výkonů na obou koncích hřiště pohybovat okolo šestého místa.

Pořadí Premier League podle povolených očekávaných gólů. 11Hacks / Livesport

Ten Hagův tým se po zisku míče vyznačuje především rychlým přechodem dopředu. V průměrném počtu brejků na zápas je na prvním místě před Aston Villou, přičemž si z nich vytváří čtvrté nejnebezpečnější šance. Lepší než United jsou vedle zmíněné Aston Villy také Brighton s Liverpoolem, navíc vzájemný odstup mezi touhle trojicí je minimální. Brentford nicméně zvládá tuto hrozbu často eliminovat a do menšího počtu kvalitních šancí z brejků už soupeře pouštějí pouze tři další týmy.

United mají v této sezoně druhou nejmenší úspěšnost defenzivních vzdušných soubojů (horší je už jen Sheffield United) a o víkendu nastoupí proti týmu, jehož poznávacím znamením jsou především skvěle zvládnuté standardní situace. Brentford si z nich stačil vytvořit už čtyři očekávané branky, tedy druhý nejvyšší počet v lize. Výkony Manchesteru hodně ovlivňují také zranění v obraně – k dispozici stále ještě nejsou Martínez, Shaw, Wan-Bissaka, Malacia a Reguilón. Zaváhání favorita by zkrátka v tomto případě zas tak překvapivé nebylo.

Jedním z taháků nadcházejícího víkendu ve španělské LaLize bude duel dvou přímých sousedů na pohárových příčkách – čtvrtého Atlétika Madrid a pátého Realu Sociedad. A data ukazují, že má outsider ze San Sebastianu slušnou šanci domácí celek zaskočit. Hlavním analytickým tématem jejich vzájemného střetnutí jsou skvěle fungující obrany obou celků.

V případě Atletů a jejich trenéra Diega Simeoneho to dlouhodobě není žádným velkým překvapením. Nicméně málo se ví, jak výbornou defenzivu dal dohromady jeho protějšek Imanol Alguacil. V uplynulém ročníku španělské nejvyšší soutěže povolil Real Sociedad svým soupeřům druhý nejmenší objem nebezpečných šancí, slovy čísel pouze 0,84 očekávaných branek na jeden zápas. To znamená méně než oba nejslavnější madridské kluby. V nastoleném trendu navíc Alguacilova parta pokračuje i v aktuální sezoně. V tomto důležitém defenzivním ukazateli si opět udržuje pozici druhého nejlepšího týmu.

Kvalita obou útoků je zatím velmi podobná, a to jak co do počtu očekávaných i reálně vstřelených branek. V zápasech Sociedadu proti týmům hrajícím v nízkém bloku, mezi něž se řadí i Atlético, v této sezoně zatím příliš mnoho gólů nepadá a je proto dost možné, že podobný scénář bude k vidění i v neděli.

O dobré herní pohodě modrobílých vypovídá to, že před časem odehráli rovnocennou domácí partii s Realem Madrid a od té doby ovládli obě dvě následující ligová utkání. Obzvlášť cenné pro ně bylo to poslední – baskické derby proti Athleticu Bilbao skončilo jejich triumfem 3:0.

Bundesligový souboj mezi čtvrtou Borussií Dortmund a jedenáctým Unionem Berlín vyznívá na první pohled jednoznačně. Dortmund se společně s Bayernem a Leverkusenem řadí mezi jediné dosud neporažené ligové týmy a na domácí půdě navíc přivítá krizí zmítaného soka, který prohrál už čtyřikrát v řadě. Své fanoušky pak nepotěšil ani v úterním utkání Ligy mistrů, kdy před jejich zraky nestačil po výsledku 2:3 na portugalskou Bragu.

Pravdou ovšem je, že v drtivé většině případů měl Union herní převahu vyjádřenou nejenom lepší kontrolou nad zápasem, ale také kvalitou vytvořených střeleckých příležitostí. Podle datových modelů by se měli Berlínští pohybovat v těsném závěsu za svým sobotním soupeřem, nikoli o sedm míst níž. Tým zkrátka působí velmi slušně na obou koncích hřiště, a pokud si svou výkonnost udrží, postupně přijdou i dobré výsledky.

Union se velmi pravděpodobně bude pokoušet zasypat Dortmund co největším počtem centrů. Jednak se jedná o jeho hlavní strategii ve finální třetině hřiště, jednak má velmi dobře zvládnuté standardní situace. Domácímu týmu urputné bránění ve vzduchu nevyhovuje a je dost možné, že skutečně gól hlavou inkasuje.