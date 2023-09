Nottingham se stal další kořistí City. Luton má první bod, United spasil Fernandes

Manchester City porazil v šestém kole Premier League doma Nottingham 2:0. O vítězství rozhodla úvodní čtvrthodina, kdy zaznamenal první branku v ročníku Phil Foden a poté na něj navázal nejlepší střelec soutěže Erling Haaland. Domácí se museli téměř celý druhý poločas obejít bez vyloučeného Rodriho, jenž dostal červenou kartu poprvé v profesionální kariéře. Luton dosáhl proti oslabeným Wolves na první bod v Premier League, Everton v Brentfordu na premiérovou výhru v sezoně. Manchesteru United stačil k importu tří bodů z Burnley jediný gól, před přestávkou jej dal Bruno Fernandes.

Už ve třetí minutě si míč k nebezpečnému přímému kopu z hranice půlkruhu postavil Julián Álvarez, proti jeho dělovce na vzdálenější tyč ale dobře zasáhl Matt Turner. Na první gólovou radost si ovšem domácí diváci museli počkat pouze o čtyři minuty déle, když uvnitř vápna tvrdě pálil k tyči Foden, který dobíhal z druhé vlny.

Odchovanec City se významně podepsal i pod druhou trefu světlemodrých ve 14. minutě, když téměř ze zámezí centroval před branku, kde mohl v klidu hlavičkovat nikým nehlídaný Haaland. Další gól mohl po půlhodině hry přidat Álvarez, jeho pokus z malé vzdálenosti ale zblokoval obránce.

Téměř ihned po změně stran nastala mezi hráči obou celků roztržka, kterou nejhůře odnesl domácí Rodri, jenž za chycení soupeřova krku viděl přímou červenou kartu. I nadále provázelo utkání více než pohledný fotbal mnoho emocí, za které viděl žlutou kartu mimo jiné i gólman Ederson.

Herně si ovšem dokázali vytvořit převahu hráči Forestu, mnoho starostí však obraně Citizens nezpůsobovali. Naopak v největší šanci druhého dějství se ocitl Haaland, v obtížné pozici na hranici malého vápna ale branku přestřelil.

Statistiky utkání. Oopta by Stats Perform

Největší příležitost k prolomení bezbrankového stavu měl v zápase dvou londýnských celků ve 36. minutě Raúl Jiménez, jeho tvrdý pokus však zneškodnil brankář Sam Johnstone. Vzájemný duel tak potvrdil, že jsou oba soupeři v úvodu sezony velmi vyrovnaní, jelikož se v tabulce nachází hned vedle sebe, přičemž mají shodně zapsáno po dvou výhrách, remízách i porážkách.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vlci si vzhledem k vývoji utkání vezou velmi cennou remízu. Od 39. minuty totiž hráli bez vyloučeného Jeana-Ricnera Bellegarda, i přesto se na startu druhé půle ujali vedení zásluhou Pedra Neta. Nováček nejvyšší anglické soutěže ovšem po hodině hry početní převahu využil a díky trefě Carltona Morrise z penaltového puntíku ukořistil historicky první bod mezi anglickou elitou.

Karamelky se vedení ujaly již v šesté minutě po přesném zásahu Abdoulaye Doucorého, na trefu malijského záložníka ale domácí ještě v první půli zásluhou Mathiase Jensena odpověděli. Tým z Liverpoolu si přesto odvezl z Londýna všechny body, když o jeho vítězství rozhodl v 67. minutě svou druhou brankou v dresu Toffees James Tarkowski. Na konečných 3:1 krátce poté upravil Dominic Calvert-Lewin.

Domácí začali utkání proti favoritovi aktivně a v první čtvrthodině si vypracovali hned dvě nadějné příležitosti. Nejprve Johann Gudmundsson posadil centr na hlavu Zekiho Amdouniho, který skákavým pokusem prověřil gólmana Andrého Onanu. Krátce nato se stejný hráč dostal po přímočaré akci sám za obranu United, ale ve stoprocentní gólovce napálil pouze vzdálenější tyč.

Na druhé straně Jonny Evans, jenž nastoupil ke 200. utkání v dresu United, sice v 25. minutě dostal balon po rohovém kopu za brankovou čáru, gól byl však po konzultaci s videorozhodčím pro ofsajd odvolán. Na prvního úspěšného střelce se čekalo až do první minuty nastavení, kdy se po milimetrově přesném Evansově pasu prosadil razantním volejem Fernandes.

Obrázek druhé půle byl podobný tomu, co diváci na stadionu Turf Moor viděli v prvním dějství. Domácí drželi častěji balon na kopačkách a nepouštěli Red Devils do vyložených příležitostí ani do tlaku. Sami ovšem také nedokázali na obranné polovině svého soupeře nic nebezpečného vymyslet. Útočné výpady často končily už na defenzivní linii Manchesteru a gólové šance ze zápasu prakticky vymizely.