Chelsea znovu slaví, United předvedli snový obrat. Spurs posunul do čela nečekaný střelec

Tottenham zvládl duel v Lutonu i přesto, že po vyloučení Yvese Bissoumy za simulování odehrál celý druhý poločas v deseti. O výhře Spurs a jejich posunu do čela tabulky rozhodl po přestávce teprve druhým prvoligovým gólem kariéry Micky van de Ven. Chelsea zažehnává mizerný vstup do sezony –⁠ byť v Burneye brzy prohrávala, stihla do poločasu vyrovnat a nakonec vyhrát přesvědčivě 4:1. Manchester United dvěma góly Scotta McTominaye v nastavení otočil domácí utkání pro Brentfordu.

Ačkoliv Tottenham nováčka od úvodních minut držel v jeho vlastním vápně a vytvářel si velké množství šancí, odcházel do šaten bez vstřelené branky a kvůli hloupému vyloučení Bissoumy, který se vykartoval během osmi minut, také s nevýhodou jednoho muže v poli.

Ani to Spurs ale nezabránilo, aby se po změně stran zásluhou nizozemského obránce Van de Vena, pro kterého šlo o premiérovou trefu v novém dresu, dostali do vedení. To nakonec udrželi a minimálně na několik desítek hodin se posunuli do čela ligové tabulky.

Kohouti tak v aktuální sezoně nejlepší ligy světa spolu s Arsenalem jako jediní dosud nenašli přemožitele. Z prvního místa je v neděli večer může sesadit vítěz duelu mezi aktuálně druhým Manchesterem City a třetími Kanonýry.

Hned ve 14. minutě se o otevření skóre pokoušel ve formě hrající Raheem Sterling. Krásně si navedl míč na střed a následně pálil těsně vedle pravé tyče. Hned poté ale zahájilo rychlý útok Burnley. Na jeho konci se v levé části vápna objevil Wilson Odobert a střelou na zadní tyč poslal svůj tým do vedení. Ve 37. minutě zkoušel po levé straně štěstí znovu Sterling. Jeho pokus ale zůstal mezi nohama Jamese Trafforda.

Úspěšný byl anglický reprezentant až ve 43. minutě, kdy nastřelil míč před branku a Ameen Al Dakhil si ho nešťastně srazil do vlastní sítě. Chelsea vstoupila do druhé půle výtečně a už po pěti minutách si po faulu na Sterlinga postavil míč na penaltu Cole Palmer. Bývalý záložník Manchesteru City se velké šance rozhodně nezalekl a ranou k pravé tyči ji bez problému proměnil.

V 66. minutě podtrhl svůj skvělý výkon Sterling, když po rychlém protútoku poslal Blues do dvoubrankového vedení. O pár minut později rozjel hráč s číslem 7 akci po levé straně, na jejímž konci se ve vápně objevil Jackson a vstřelil svou druhou branku v Premier League. Chelsea tak potvrdila stoupající tendenci výkonů a posunula se na 10. místo.

Red Devils chtěli odčinit vyhoření s tureckým gigantem a začali se svým reparátem od podlahy. Skvěle se profiloval hlavně mladý supertalent Rasmus Höjlund, který nejednou dokázal narušit obranný val Včel. Ty ale nezahálely a využily nervozity, která s postupem času na v poslední době těžce zkoušený tým viditelně dolehla.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ve 26. minutě po zmatku v obraně svěřenců Erika ten Haga procedil míč za záda Andrého Onany s přispěním jednoho z hráčů domácích dánský středopolař Mathias Jensen. Bees v ofenzivní snaze pokračovaly až do konce prvního poločasu, čímž doháněly hlavně domácí příznivce k šílenství. Ani změna stran neznamenala pro tým United výraznější posun co do počtu šancí.

O zlepšení se staral Marcus Rashford, který několikrát protancoval obranou Bees, na jeho snahu ale jeho spoluhráči reagovali velice laxně. Rudí ďáblové tak čím dál jasněji zabrušovali do herní mizerie, ze které jako by neexistovalo východisko. V 79. minutě mohla pro domácí tým přijít spása v podobě pokutového kopu, po zákroku jednoho z hráčů Bees se na zem poroučel Anthony Martial.

Hlavní arbitr Andy Madley ale penaltu nenařídil a VAR mu dal za pravdu. V 90. minutě se prosadil záložník Scott McTominay, nicméně situaci předcházel ofsajd. Skotský buldok, jenž šel na hřiště až v 87. minutě, se však nevzdal a v nastaveném čase dorážkou v pokutovém území vsítil svůj první gól v ročníku, k němuž navíc záhy přidal hlavou další branku a zakončil famózní obrat United.

Hostům se lepila smůla na paty již od začátku utkání, poněvadž první gól přišel po podklouznutí Ilji Zabarného. Následně nešťastnou srážku dvou jejich hráčů potrestal Jack Harrison, jenž se podepsal pod další brankou asistencí.

Bournemouth tak po debaklu od Gunners 0:4 dostal naděleno i od družiny z Liverpoolu a spolu s Sheffieldem United je v Premier League jediným celkem, který v sezoně čeká na výhru. Naopak Karamelky poprvé od startu sezony doma triumfovaly.

Hostující celek dlouho odolával ofenzivním nájezdům Chalupářů, nicméně v 53. minutě uspěl Bobby De Cordova-Reid. Menší zaváhání přišlo, když si jeden z obránců vstřelil vlastní branku, ale následně vzal vše do svých rukou Tom Cairney.

Ten výstavní trefou, které za čáru pomohl ještě brankář Wesley Foderingham, zajistil Londýňanům po dvouzápasové pauze vítězství. Naopak nováček již počtvrté v řadě nebodoval a zůstal na posledním místě tabulky.

Tabulka Premier League