Legionáři: Třetí gól v řadě, asistence na vítěznou branku i další vychytaná nula

Dominik Janošek (26) zaznamenal v Nizozemsku druhou asistenci v sezoně, tentokrát na vítězný gól. Jan Hladík (30) se na Slovensku střelecky prosadil potřetí v řadě, Denis Alijagič (21) skóroval v Niké lize podruhé a Radek Vítek (20) udržel ve čtvrtém soutěžním zápase v Rakousku potřetí čisté konto. Jak se vedlo dalším legionářům?

Gólem v páté minutě nastavení zachránil Dann Ings West Ham remízu 1:1 na hřišti Fulhamu, Kladiváři vydolovali ze čtvrtého zápasu sezony čtvrtý bod a v tabulce jim patří 14. příčka. Tomáš Souček tou dobou na hřišti už nebyl, do druhého poločasu místo něj nastoupil Lucas Paquetá. Kapitán českého národního týmu vyprodukoval dvě střely, obě nad břevno, a ohodnocen byl známkou 6.8. V 57. minutě nahradil zraněného Emersona Vladimír Coufal, jenž stihl zkompletovat 11 přihrávek a vyhrát jeden souboj. Oceněn byl známkou 6.4.

Mohl to být velký český souboj, v utkání Hoffenheimu s Leverkusenem se však na hřiště dostali jen Pavel Kadeřábek a Patrik Schick. Domácí wingbek nechyběl v základní sestavě a dostal se ke dvěma nebezpečným centrům a jedné střele. Celkem zapsal 25 přihrávek, z toho jednu klíčovou, vyhrál tři souboje a zachytil tři přihrávky. V sobotu odehrál celý zápas a dostal známku 6.6. Schick mohl mít radost z výhry 4:1, nikoli však ze svého vytížení. Na trávník se totiž dostal až v samém závěru a v sezoně má na kontě jen 20 ligových minut.

Očima Jana Morávka. Livesport

Podobně je na tom Tomáš Čvančara, na jehož místě na hrotu útoku Mönchengladbachu se pevně usadila letní posila z Heidenheimu Tim Kleindienst. Do domácího utkání se Stuttgartem naskočil český reprezentant na posledních 15 minut a k ničemu podstatnému se nedostal, zapsal všehovšudy dvě přihrávky. Borussia tou dobou vinou dvou slepených gólů po hodině hry prohrávala 1:3, další branka už v zápase nepadla. Čvančara, jenž na pátou bundesligovou trefu čeká už přes 10 měsíců, dostal za krátkou sobotní epizodu známku 5.8.

Nehráli: Adam Hložek, Robin Hranáč a David Jurásek, Hoffenheim, Matěj Kovář, Leverkusen

Po nevydařeném vstupu do sezony v podobě dvou porážek najel Espaňol na pozitivnější vlnu. V LaLize je tři zápasy bez prohry, když si pátém kole poradil doma s Alavésem 3:2 a zaznamenal druhou výhru za sebou. Přispěl k ní i Alex Král, který počtvrté v řadě nastoupil v základní sestavě a opět hrál až do konce. Soupeři sedmkrát odebral míč, vyhrál jeden vzdušný souboj, zkompletoval devět přihrávek a několikrát z hloubi pole úspěšně vyvezl balon. Za výkon v duelu, po němž barcelonský celek vystoupal na deváté místo tabulky, dostal známku 6.6.

Nehráli: Ladislav Krejčí, Girona, Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Dominik Janošek pomohl Bredě asistencí ke druhé výhře v aktuální sezoně Eredivisie, v 85. minutě domácího klání se Sittardem posadil z rohu balon na hlavu Kacperu Kostorzovi, jenž určil výsledek 1:0. Janošek, jenž se podílel na třech z pěti ligových gólů NAC (1+2), hrál až do konce a dostal známku 7.7.

Denis Alijagič se podruhé střelecky prosadil v Niké lize, gólem v páté minutě nastavení první půle zařídil Žilině vyrovnání na 1:1 v domácím zápase s Skalicí. Tým vedený trenérem Michalem Ščasným vyhrál 3:2, tři body bral potřetí v řadě a v tabulce je druhý. Aljagič odehrál 67 minut se známkou 7.8.

Jan Hladík dal v součtu s play off Konferenční ligy gól ve třetím utkání v řadě. Tentokrát byl jediným střelcem domácího duelu Ružomberku s Podbrezovou, když ve 37. minutě rozhodl o vítězství 1:0. V neděli absolvoval někdejší útočník Brna plnou minutáž a jeho známka 7.8 byla nejvyšší v zápase.

Radek Vítek udržel ve třetím zápase rakouské Bundesligy podruhé čisté konto a BW Linz i díky jeho třem zákrokům porazil doma v derby účastníka Konferenční ligy LASK 1:0. V součtu s domácím pohárem vychytal český host z Manchesteru United třetí nulu ve čtyřech utkání. Oceněn byl známkou 7.1.

Očima Jana Morávka

"Cesta Dominika Janoška se mi moc líbí, Bredu zvolil opravdu výtečně. Nekoukal na to, že jde do druhé ligy, angažmá určitě bral i jako životní výzvu a risk se mu vyplácí, fotbalově roste. Pravidelně nastupuje ve výborné evropské soutěži, je důležitým hráčem týmu. Jeho asistence byla skvělá, roh kopl přesně tak, že zapadl do prostoru za prvním bránícím hráčem.

Luxusní byla i jeho asistence ve třetím kole proti Utrechtu, třeba v české reprezentaci jsem takový balon dlouho neviděl. Je pro mě záhada, proč ještě nebyl povolaný, o nominaci si hlasitě říká a je to přesně typ, který nároďáku chybí. Pro Dominika je super, že má v Bredě dva Slováky. Martin Koscelník naskakuje většinou ze střídačky, ale osmnáctiletho Leo Sauera, který hraje levé křídlo, má vedle sebe a určitě mu to pomáhá.

Tomáš Čvančara dostával v loňské sezoně relativně dost důvěry, ale poté byl často zraněný, což ho hodilo do složité situace. Teď bojuje, má velkou konkurenci: Franck Honorat, Alassane Pléa, Kevin Stöger, navíc se uzdravil Robin Hack. Přes Kleindiensta cesta do sestavy asi taky nepovede, přišel jako velká posila a góly dávat podle mě bude. Je dobře, že Tomáš chodí na hřiště alespoň na patnáct, dvacet minut, musí se snažit vytěžit z toho maximum."