Legionáři: Gólová premiéra, 29. zásah v Premier League, vítězná branka i další asistence

Tomáš Souček (29) se podevětadvacáté střelecky prosadil v Premier League, v Bundeslize poprvé v novém klubu skóroval Adam Hložek (22). Tomáš Čvančara (24) slavil v Německu gól po téměř 11 měsících, navíc byl vítězný, a Adam Karabec (21) zapsal asistenci ve druhém utkání za sebou. Na Slovensku se trefili Jan Hladík (31) a Patrik Voleský (26), v Maďarsku podruhé v řadě Jaroslav Navrátil (32). Jak se vedlo dalším legionářům?

V šestém kole Premier League si West Ham přivezl remízu 1:1 ze hřiště Brentfordu. Hosté od úvodní minuty prohrávali po přesném voleji Bryana Mbeuma, konečnou podobu dal výsledku v 54. minutě Tomáš Souček. Kapitán české reprezentace přiťukl v šestnáctce balon Michailu Antoniovi a jeho sražená střela propadla právě k Součkovi, který v pádu protlačil míč pod brankářem. Kladiváři získali v západním Londýně pátý bod v ligovém ročníku a v tabulce jim patří 14. místo před Ipschiwem, který přivítají v dalším kole.

Rodák z Havlíčkova Brodu zaznamenal druhou branku v sezoně a 29. v anglické nejvyšší soutěži, čímž se osamostatnil před Milanem Barošem na druhém místě historického pořadí českých střelců. První zůstává se 38 góly Patrik Berger. V součtu s pohárovými duely má Souček ve West Hamu od přestupu se Slavie v lednu 2020 na kontě 34 branek z 215 utkání. V sobotu, kdy mimo jiné zkompletoval 22 přihrávek, z toho čtyři klíčové, absolvoval plnou minutáž a Livesport ohodnotil jeho výkon známkou 8.3, nejvyšší v zápase.

Nehrál: Vladimír Coufal, West Ham

Druhé výhry v ročníku se v utkání pátého bundesligového kola proti Union Berlín (1:0) dočkal Mönchengaldbach. Rozhodl o ní v šesté minutě nastavení Tomáš Čvančara, když hlavou uklidil na bližší tyč ideální centr Robina Hacka. Útočník českého národního týmu, který se na hřiště dostal v 76. minutě a v dresu Hříbat tak zasáhl i do šestého soutěžního utkání sezony, uťal své čekání na gól, které se táhlo od loňského listopadu. Borussia doma zvítězila poprvé od konce února, Čvančara byl oceněn známkou 8.1.

Vítězný vstup do sezony proti Kielu je zapomenut, po čtvrté ligové porážce v řadě se Hoffenheim naopak ocitl v těžké krizi. Dokázal to málo vídaným zhroucením, kdy doma proti Brémám zahodil bleskové třígólové vedení a prohrál 3:4. Ještě ve 12. minutě, kdy Adam Hložek střelou přes hlavu zvyšoval svou první brankou za TSG na 3:0, bylo na tribunách Prezero-Areny veselo. Jenže záhy byl za faul na unikajícího protihráče vyloučen Stanley Nsoki, domácí se sesypali a Werder do přestávky vyrovnal.

Zkraje druhého poločasu otočil skóre Jens Stage a Hoffenheim, který se musel obejít bez nemocného kapitána Andreje Kramariče, se na vyrovnání nezmohl. V tabulce klesl na barážovou pozici a v příštím kole se představí ve Stuttgartu. V základní sestavě TSG nastoupil i Pavel Kadeřábek, který byl v 76. minutě střídan a odnesl si známku 6.4. Hložek, jenž se střelecky prosadil poprvé od březnového utkání Leverkusenu s Freiburgem, si nedělní zápas vytrpěl na hřišti až do konce a oceněn byl známkou 7.4.

Nehráli: Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, Robin Hranáč a David Jurásek, Hoffenheim

Posedmé v řadě odehrál v LaLize celý zápas Alex Král, jehož Espaňol v osmém kole pohrál na hřišti Betisu 0:1 a zaznamenal třetí porážku v řadě. Odchovanec pražské Slavie se dostal ke dvěma slibným centrům a v 92. minutě i ke střele z hranice šestnáctky, balon však srazil protihráč. V neděli Král zkompletoval 19 přihrávek, vyhrál dva osobní souboje a předvedl jeden úspěšný skluz, ohodnocen byl známkou 6.5. Celek z Barcelony se po neúspěšné sérii propadl na 17., tedy poslední nesestupové místo tabulky.

Zatímco minule proti Vallecanu zůstal na lavičce, ve Vigu proti Celtě figuroval Ladislav Krejčí v základní sestavě a absolvoval plnou minutáž. Girona si odvezla remízu 1:1 a uzavřela tak nepříliš vydařené září, během kterého z šesti soutěžních zápasů zapsala bilanci 1-2-3. Na gól hostů asistoval ve 38. minutě Krejčího konkurent na pozici stopera Daley Blind, který se zkraje druhého poločasu zranil a český reprezentant by tak mohl dostávat víc prostoru i v dalších týdnech. Za nedělní výkon obdržel známku 7.1.

Nehrál: Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Adam Karabec pomohl Hamburku ve 2. Bundeslize asistencí k domácí remíze 2:2 s Paderbornem. V 54. minutě potáhl míč a přihrál do běhu Robertu Glatzelu, jenž střelou mezi nohama nachytal gólmana. Pro hosta ze Sparty, jenž odehrál 70 minut, dostal žlutou kartu a známku 7.0, to bylo druhé "áčko" za sebou.

Jaroslav Navrátil navázal na dva góly z minulého kola OTP ligy a přispěl ke druhé výhře Nyíregyházy v řadě. Na hřišti Kecskemeti jej ve 42. minutě našel spoluhráč na zadní tyči a nekdější forvard Heraclesu z voleje uzavřel skóre na 2:2. Zápas odehrál celý a se známkou 8.0 byl jeho nejlépe hodnoceným hráčem.

Patrik Voleský si minulý týden otevřel střelecký účet v Niké lize dvěma góly a v neděli v Žilině přidal další, když v nastavení prvního poločasu vyrovnával na 1:1. Komárno nakonec padlo 1:2 a po druhé porážce v řadě mu patří osmé místo tabulky. Český útočník odehrál 65 minut a oceněn byl známkou 7.1.

Jan Hladík se v posledních týdnech rozehrál do solidní formy, o víkendu se prosadil potřetí v lize a počtvrté napříč soutěžemi. Jeho gól, kterým před přestávkou poslal Ružomberok proti Skalici do vedení, ale na body nestačil, hosté vyhráli 2:1. Bývalý forvard Brna odehrál celý zápas a dostal známku 6.9.

"West Hamu se nepodařil vstup do sezony, hráči i trenér Lopetegui jsou pod palbou kritiky. Čekalo se, že minuty pro české kluky budou vzhledem k letním posilám ubývat, což se děje, a tím spíš je pro Tomáše Součka gól důležitý. Dokázal, že v šestnáctce soupeře si balon umí najít. V klubu se v těchto prostorech objevuje pravidelně, ale v nároďáku má defenzivnější úkoly a do podobných zakončení se tolik nedostává. Ve West Hamu si to ještě sedá, věřím, že až se dostanou do formy osobnosti typu Kuduse a Paquety, půjde nahoru. Bod z Brentfordu je pro ně za této situace úspěchem. Uvidíme, jaká bude Tomášova role, ale nemyslím, že by usedl na střídačku a minuty nedostával vůbec. V tomto ohledu má silnější pozici než Vladimír Coufal.

Mönchengaldbach získal zlaté tři body, nenacházel se v dobré situaci a už se začínalo spekulovat o tom, jestli je trenér Seoane ten pravý. Tomáš Čvančara rozhodl v 96. minutě, navíc doma a mohl slavit před kotlem, což jsou pro fotbalistu ty nejhezčí možné chvíle. Podobnou věc jsem zažil v Kaiserslauternu, kdy jsem v závěru vyrovnával na 1:1 s Dortmundem a běžel jsem si to vychutnat s kotlem. Tomášův gól byl skvělý. Při krásném balonu od Hacka ukázal dobré načasování, předskočil obránce a tvrdě hlavičkoval. Jeho situace každopádně zůstává stejná, z času, který má, musí vytěžit maximum a upozornit na sebe. Věřím, že ho gól nakopne a bude dostávat další minuty a víc prostoru.

Hoffenheim má za sebou šílený zápas, podle mě si z něj Adam Hložek ani neodnesl dobrý pocit ze vstřeleného gólu. Pro každého fotbalistu je sen dostat se tak brzy do vedení 3:0 a o to větší noční můra je pak prohrát, ještě doma a takhle strašidelným způsobem. Může se zdát, že jim červená karta zlomila vaz, ale i v deseti to šlo určitě odehrát líp. U Adama je samozřejmě pozitivní první branka po přestupu a pro něj osobně gól po delší době, navíc odehrál celý zápas, ale všichni vidí hlavně to, že Hoffenheim nevypadá dobře. Brzy by situace mohla být kritická a působí to na mě, že změna trenéra se nevyhnutelně blíží. Kicker nově spekuluje, ža jedním z kandidátů na místo Matarazza je David Wagner, který v květnu skončil v Norwichi."