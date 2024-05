Legionáři: Bundesligové žně, slavný postup, osmý jarní gól, body v Maďarsku i zápas po roce

V Bundeslize bylo o víkendu v akci osm Čechů, zdaleka nejvíc v sezoně. Adam Hložek (21) přihrál na tři góly, jeden z nich dal Patrik Schick (28), Václav Černý (26) poprvé od ledna skóroval a Tomáš Koubek (31) si zachytal bezmála po roce. Václav Sejk (21) se poosmé trefil v Eerste Divisie a Václav Hladký (33) přispěl čistým kontem k výhře a postupu do Premier League. V Polsku zapsali asistence Petr Schwarz (32) a Michal Sáček (27), stejně tak Jakub Plšek (30) v Maďarsku, kde se střelecky prosadil Jaroslav Navrátil (32). Jak se vedlo dalším legionářům?

Fanoušci West Hamu už patrně vyhlížejí konec sezony, zejména její závěr totiž Kladivářům vůbec nevychází. Z posledních 10 zápasů vyhráli jediný a naposledy si ze Stamford Bridge odvezli debakl 0:5. Chelsea od začátku dominovala, hosté měli navíc i díl smůly, když Jarrod Bowen dvakrát trefil břevno. Tomáš Souček se před přestávkou blýskl samostatnou akci, na jejímž konci střílel z hranice pokutového území, trefil ale jen protihráče. Ohodnocen byl známkou 6.3, Vladimír Coufal dostal 5.6. Oba si nedělní výprask vytrpěli na hřišti až do konce.

Co do produktivity zažil Adam Hložek nejlepší utkání v Bundeslize od předloňského přestupu ze Sparty do Leverkusenu. Ve Frankfurtu se po uzdravení pochroumaného kotníku vrátil do základní sestavy a pod drtivé vítězství už jistého německého mistra 5:1 se podepsal třemi asistencemi. Před úvodní brankou zápasu od něj doputoval balon ke Granitu Xhakovi, jenž zakončil parádní střelou zpoza šestnáctky. Před druhou ve 44. minutě vypíchl míč nepřesně rozehrávajícímu soupeři a poslal jej na Patrika Schicka, který ho zblízka hlavou procedil do sítě.

Skóroval poprvé od 30. března a byl to jeho šestý bundesligový gól v sezoně, z níž většinu podzimu vynechal kvůli zranění. Hložek korunoval vydařený výkon čtvrt hodiny před koncem, kdy potáhl balon po levé straně a našel Jeremieho Frimponga, který zavěsil z malého vápna. Někdejší sparťan poprvé v sezoně odehrál celé utkání a dostal známku 8.3, statistiky v tomto ročníku napříč soutěžemi si vylepšil na 7+5 a zároveň platí, že v něm má bilanci gólu nebo asistence každých 74 minut pobytu na hřišti. Schick odehrál 61. minut a ohodnocen byl známkou 7.9.

Na návrat do základní sestavy Wolfsburgu, v níž figuroval naposledy 2. března, Václav Černý dál čeká, nicméně po třízápasové odmlce si alespoň zahrál. A šanci využil dokonale. Do utkání s Darmstadtem naskočil v 82. minutě a v nastavení upravil na konečných 3:0, když po centru Jakuba Kaminskiho "vyplul" sám na hraně malého vápna a zakončil levačkou z voleje k tyči. Byla to jeho čtvrtá branka v Bundeslize a celkově pátá za Vlky, kteří vítězstvím získali jistotu záchrany v Bundeslize. Černý hodnocen vzhledem k nedostatečnému počtu odehraných minut nebyl.

Zatímco v minulém kole proti Unionu se Tomáš Čvančara poprvé od návratu po zranění objevil v úvodní jedenáctce Mönchengladbachu, v Brémách začal opět na střídačce. Tu opustil se startem druhého poločasu, kdy za stavu 1:1 vystřídal nevýrazného Allesana Pleu. Domácí se poté dostali do vedení, Borussia však v první minutě nastavení zásluhou proměněné penalty Floriana Neuhause vyrovnala na konečných 2:2 a definitivně si zajistila účasti v nejvyšší soutěži i pro příští ročník. Čvančara se dostal k jednomu zakončení a ohodnocen byl známkou 6.9.

Poprvé v sezoně se v základní ligové sestavě Augsburgu objevil Tomáš Koubek. Český gólman, jenž v soutěžním utkání chytal naposledy v závěru minulého ročníku, však v Dortmundu neprožil ideální zápas. Domácí už po 34 minutách vedli 4:1 a ve druhém poločase přidali ještě jednu branku. Pod triumf Borussie 5:1 se podepsal zejména loučící se Marco Reus, jenž zaznamenal bilanci 1+2. Koubek při třetí brance, která padla po rohovém kopu, zaspal při výběhu, se zbylými toho příliš udělat nemohl. Připsal si celkem pět zákroků a ohodnocen byl známkou 6.0.

Zatímco v minulých dvou zápasech Hoffenheimu padlo celkem 12 gólů, tentokrát jen dva. O poháry usilujcí Hoffe vybojovali doma remízu 1:1 s Lipskem, když jim bod přiřkl v 90. minutě Andrej Kramarič. Pavel Kadeřábek, jehož fanoušci TSG vyhlásili nejlepším hráčem měsíce dubna, opět nechyběl v zahajovací sestavě. Do šestnáctky poslal několik centrů, dostal se k jedné střele a hrál až do konce, přičemž Livesport jej ocenil známkou 6.7. David Jurásek vyběhl na trávník jako první střídající hráč domácích v 67. minutě a ohodnocen byl známkou 6.9.

Union Berlín absolvoval jeden ze stěžejních záchranářských duelů, který se zvrhl v přestřelku se špatným koncem. Domácí první poločas proti Bochumi hrubě nezvládli, prohráli jej 0:3. Ve druhé části dvěma góly snížili, jenže v 70. minutě, pár vteřin po příchodu Alexe Krále na hřiště, přidali hosté čtvrtou branku. Na víc než korigování výsledku na konečných 3:4 se Union nezmohl, na barážovou pozici má náskok pouhého bodu a v příštím kole bude v Kolíně bojovat o ligové bytí. Král, jenž si zahrál po dvouzápasové odmlce, nic zásadního nepředvedl a dostal známku 5.9.

Nehráli: Jiří Pavlenka, Brémy, Matěj Kovář, Leverkusen

Poprvé v sezoně nastoupil Antonín Barák ve dvou utkáních v řadě v základní ligové sestavě Fiorentiny. Minule proti Sassuolu zazářil gólem a asistencí, tentokrát si na hřišti svého bývalého klubu Verony statistiky nevylepšil. Zapojil se však do akce před gólem hostů na 1:1, když se po autu dostal k odraženému míči a přiťukl ho M`Balu Nzolovi, jenž balon předložil úspěšnému střelci Gaetanu Castrovillimu. Fialky nakonec padly 1:2 a reprezentační záložník, jenž jednou nebezpečně hlavičkoval a vyslal celkem tři střely, odehrál celé utkání a dostal známku 6.7.

Barákovy statistiky proti Veroně. Opta by Stats Perform / AFP

Nehrál: Jakub Jankto, Cagliari

Ještě před pár týdny se zdálo, že Twente pevným krokem mašíruje do předkola Ligy mistrů, jenže dvě kola před koncem Eredivisie se třetí příčkou, která boje o účast v milionářské soutěži zajišťuje, hazarduje. Po prohře na Ajaxu sice zvládlo domácí duel s Almere City, jenže naposledy prohrálo v Alkmaaru přímý souboj o LM. Hosté s Michalem Sadílkem se brzy ujali vedení, jenže AZ po přestávce dvěma góly otočilo na 2:1 a na nedělního soupeře ztrácí ze čtvrtého místa už jen dva body. Reprezentační záložník odehrál celé utkání a ohodnocen byl známkou 6.9.

Feyenoord ve zbytku sezony už nemá o co hrát. Titul neobhájí, ten si o víkendu po šesti letech uzmulo PSV, razítkem na i tak solidní ročník je pro celek z Rotterdamu triumf v domácím poháru, který si tým kolem Dávida Hancka zajistil před dvěma týdny výhrou nad Nijmegenem. Na pozici Ondřeje Lingra se ani v závěru jeho hostování ze Slavie každopádně nic nemění, starty sbírá po minutách. Naposledy odehrál závěrečnou čtvrthodinu při drtivém vítězství 5:0 nad Zwolle. Gól nedal, v lize se naposledy prosadil v lednu. Za nedělní výkon dostal známku 6.5.

Výběr z dalších soutěží

Václav Sejk dal osmý gól na hostování v Rodě, v 76. minutě zápasu s Cambuurem vystihl rozehrávku soupeře, obešel gólmana a do prázdné brány upravil na konečných 2:0. Celek z Kerkrade drží v tabulce druhé ligy druhou pozici a v posledním kole mu k přímému postupu do Eredvisie stačí remíza. Sejk odehrál v pátek celý zápas a dostal známku 7.7.

Václav Hladký pobyl s Ipswichem v Championship jedinou sezonu a po domácím triumfu 2:0 nad Huddersfieldem stvrdil další postup. Český brankář si na závěr soutěže připsal 15. čisté konto, což je třetí nejlepší počin v soutěži. V sobotu zapsal dva úspěšné zákroky, odnesl si hodnocení 6.8 a pustil se do mohutných oslav na Portman Road.

Jaroslav Navrátil se po třech týdnech střelecky prosadil v maďarské nejvyšší soutěži, jeho třetí gól v ročníku však jen mírnil porážku Kisvardy 2:4 na hřišti Puskás Akadémie. U první branky vítězů asistoval Jakub Plšek, jenž si vylepšil sezonní statistiky na 6+3. Navrátil odehrál 86 minut a dostal známku 7.0, Plšek si za 78 minut vysloužil hodnocení 7.4.

Michal Sáček si připsal první asistenci za Jagiellonii, v závěru utkání v Mielci jeho nákop do šestnáctky tečoval do sítě Afimico Pululu a snížil na konečných 2:3 z pohledu hostů. Pro ty je porážka komplikací v boji o titul, tři kola před koncem Ekstraklasy se totiž k lídrům tabulky dotáhl na dva body Slask. Sáček odehrál celý zápas a dostal známku 7.6.

Petr Schwarz se Slaskem ukončil třízápasové čekání na výhru a triumfem 2:1 v Lodži se vrátil do hry o titul. Hradecký odchovanec přihrál v 71. minutě na vyrovnávací gól, z rohu posadil balon na hlavu zakončujícího Yegora Matsenka. Schwarz, který si bilanci v ročníku zarovnal na 3+3, vydržel na trávníku až do konce a ohodnocen byl zámkou 7.3.

Tomáš Vaclík udržel potřetí z posledních čtyř utkání čisté konto a pomohl Albacete ke čtvrtému vítězství v řadě, tentokrát 1:0 na hřišti Andorry. Celek z jihovýchodního Španělska se výrazně přiblížil záchraně v La Lize 2, čtyři kola před koncem soutěže má na zónu sestupu náskok čtyř bodů. Vaclík měl v neděli dva zákroky a dostal známku 6.9.

Očima Jana Morávka

"Tomáš Koubek dostal téměř po roce šanci si zachytat a rovnou v Dortmundu, kde už fanoušci věděli o konci kapitána Marca Reuse. To musel být krásný zážitek, protože 80 tisíc lidí na vás nechodí každý týden. Nicméně postavit se do branky po roce není úplně jednoduchá věc. Jeho výchozí pozice byla celkem složitá a nutno říct, že spoluhráči mu to moc neusnadnili. Pět gólů zní hrozně, ale rozhodně to není tak, že by za všechny mohl. Při jedné z branek šli pomalu tři hráči BVB sami na brankáře... Snad jen u třetí Koubas asi i sám tuší, že mohl udělat víc a bude se mu vytýkat. Naopak si myslím, že tam měl ještě několik situací, které vyřešil velmi dobře a zabránil dalším gólům. Nicméně další kolo by měl chytat se Stuttgartem a poslední s Leverkusenem, takže to nebudou o moc lehčí zápasy."

“Pro Adama Hložka je super, že předvedl takový výkon hned po zranění a upozornil na sebe. Obzvlášť vzhledem ke své budoucnosti a případnému odchodu z klubu. Je dobře, že ukázal, že může být rozdílovým hráčem i v Bundeslize. Druhá i třetí asistence byly extratřída."

"Prosadil se i Vašek Černý, který dostal pár minut. Zvládl dát gól a to ještě běžel ze strany sám a trefil tyčku. U gólu to vyřešil skvěle, dostal parádní centr, který uklidil do branky. Pro něj důležitý moment. Nedávno se stal otcem, dovedu si představit, že to není jednoduché. Hlavou se vám motá, aby doma bylo vše v pořádku, na hřišti aby se dařilo, do toho řešíte, co bude dál… Myslím si, že nový trenér Ralph Hasenhüttl se na něj v přípravě bude chtít podívat a Vašek neodejde. Tato sezona byla z pohledu Wolfsburgu jedno velké zklamání a budou se chtít lépe nachystat na další."