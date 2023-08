O Talovjerova je zájem v Premier League. Obránce Slavie je na užším seznamu West Hamu

Maksym Talovjerov by si mohl vyzkoušet Premier League.

V Premier League aktuálně nastupuje pět Ukrajinců – Oleksandr Zinčenko je součástí Arsenalu, Mychajlo Mudryk působí v Chelsea, Vitalij Mykolenko patří Evertonu, Illja Zabarnyj se pere za Bournemouth a Jehor Jarmoljuk hraje za Brentford. Brzy by navíc mohl přibýt další. O kmenového hráče Slavie Maksyma Talovjerova (23), jehož Pražané v úvodu letošního roku zapůjčili rakouskému LASKu, projevil zájem West Ham United.

Právě konkrétní zájem z Ostrovů pravděpodobně může za to, že ho zatím Slavia neprodala Linci, jehož představitelé dokonce tento týden navštívili Jaroslava Tvrdíka přímo ve Vršovicích.

Sám defenzivní hráč i jeho agent stále čekají, zda nepřijde ještě jiná nabídka, o poznání atraktivnější. A podobně je na tom i Slavia, která by za něj samozřejmě ráda utržila co nejvíce.

Skauti londýnského klubu se podle informací serveru sport.ua účastnili každého duelu ukrajinské jednadvacítky na letošním evropském šampionátu a hlavním cílem měl být právě zadák, jenž v českém prostředí prošel také Libercem, Dynamem i Spartou B.

Je jasné, že vzhledem k Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi mají Slavia a West Ham velmi dobré obchodní vztahy a další transfer by tedy až tak překvapivý nebyl. Tím spíš, že skotský manažer David Moyes má mít ukrajinské hráče v oblibě kvůli atletičnosti i silovým předpokladům.

Statistiky ve FORTUNA:LIZE. Livesport

Vytáhlý Talovjerov, který je ve Slavii smluvně vázán až do léta 2026, je tedy ohledně stoperské pozice jedním ze dvou až tří vážných kandidátů na jeho seznamu. To, že by se ho měl týkat rozjezd nového ročníku Premier League a souboje s Bournemouthem či Chelsea, se však zdá být vyloučeno.

"Kladiváři" mají všechna čtyři stoperská místa obsazena a není to tak dávno, co prodloužili kontrakt také pětatřicetiletému italskému veteránovi Angelu Ogbonnovi, jenž má ve východní části britské metropole plnit úlohu stopera č. 4.

Scénář se tak rýsuje takový, že by mohl být Talovjerov z Vršovic vykoupen a kvůli herní praxi ihned zapůjčen jinam. Sám hráč už dříve prozradil, že o něj měly stát také Werder Brémy a Eintracht Frankfurt. K tomuto datu ovšem na sešívaný stůl žádná formální nabídka z Bundesligy nedorazila.