Očekávání jsou vysoká, musíme se vrátit na správnou cestu, říká Gündogan po čtyřech prohrách

Citizens se v poslední době příliš nedaří, bývalý suverén prohrál čtyři poslední soutěžní zápasy. Postupně podlehl Tottenhamu, Bournemouthu, Sportingu a Brightonu. V tabulce Premier League ztrácí na Liverpool pět bodů, což ale pro Ilkaye Gündogana (34) a jeho spoluhráče úplnou pohromu znamenat nemusí. Hvězda Manchesteru City ví, že hrát za úřadující šampiony znamená i značnou dávku tlaku a očekávání. Na správnou cestu je prý navrátí dobrá rozhodnutí a sebevědomí.

"Máme opravdu vysoký standard a klademe si velmi vysoké nároky. Proto jsme zklamaní a frustrovaní z toho, jak se nám teď nedaří. Nezbývá nám nic jiného než pokračovat ve správných věcech a nepřestávat věřit," prohlásil německý internacionál.

Manchester City prohrál čtyřikrát v řadě ve všech soutěžích poprvé od srpna 2006. Pep Guardiola na trenérské lavičce nic podobného ve své jinak zářivé kariéře nezažil. Druhou nejhorší sezonu protrpěl s Bayernem v ročníku 2014/15, kdy prohrál třikrát v řadě a neuspěl také v penaltovém rozstřelu v Německém poháru.

"Je důležité, abychom k sobě byli upřímní a věděli, co můžeme dělat lépe. Musíme se vrátit na správnou cestu, je odpovědnost hrát za City. Očekávání jsou vysoká, to je normální. Je to něco, s čím jsme se vypořádali v minulosti a musíme se s tím vypořádat i nyní," vysvětlil Gündogan.