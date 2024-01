Odchod do Barcelony? Je to naprostý nesmysl, prohlásil naštvaný Arteta a ukončil spekulace

Manažer Arsenalu Mikel Arteta (41) v pondělí prohlásil, že je rozrušený zprávami o svém odchodu do Barcelony, jejíž trenér Xavi Hernández (44) plánuje na konci aktuální sezony skončit.

Spojení s Barcelonou se objevilo už v neděli, tedy pouhý den poté, co Xavi oznámil, že rezignuje. Zároveň při rozhovoru s novináři prozradil, že klub potřebuje změnu. Okamžitě se tak rozvířily spekulace o jeho nástupci.

"To, co jste si přečetli včera... To je naprostý nesmysl. Jsem z toho opravdu rozrušený," zdůraznil Arteta médiím v předvečer úterního zápasu Premier League na hřišti Nottinghamu Forest.

"Nemohl jsem tomu uvěřit. Nevím, kde se to vzalo. Nemá to žádný zdroj, nemá to nic. Myslím, že musíme být velmi opatrní, když mluvíme o osobních věcech. V Arsenalu nás čeká spousta práce a všichni máme stejné ambice. Chceme víc, nejsme spokojeni a klub chce další impuls, aby se dostal na jinou úroveň. Všichni jsme tady proto, abychom toho dosáhli," řekl rázně a ukončil tak veškeré řeči o možném převzetí katalánského velkoklubu.

Arteta také vyjádřil naději, že se do týmu vrátí záložník Declan Rice a obránce Gabriel Magalhaes. Oba opustili hřiště se zraněním při sobotní domácí výhře 5:0 nad Crystal Palace v němž Gabriel dvakrát skóroval.

Arsenal a jeho poslední výsledky. Livesport

"V závěru posledního zápasu jsme měli nějaké problémy, takže uvidíme, kdo bude k dispozici. Rice je jedním z nich. Odvedl kus práce, ale i on vynechal nějaký trénink. Snad bude v pořádku," naznačil možné změny v sestavě šéf lavičky Gunners.

Arsenal, který byl v prosinci v čele tabulky, klesl na třetí místo se 43 body, pět bodů za vedoucí Liverpool. Hráči Nottinghamu vyhráli dva z posledních tří ligových zápasů a jsou na šestnáctém místě.

Aktuální tabulka Premier League (30.1.). Livesport

Přehled zápasu Notttingham – Arsenal (20:30)