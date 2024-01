Kdo nahradí Xaviho? Mezi kandidáty patří bývalí hráči Barcelony i zázrak z Girony

Mluvilo se o tom delší dobu – pokud bude Barcelona pokračovat v podobné výkonnosti, bude pozice jejího trenéra ohrožená. Xavi (44) však spekulace rázně zarazil a po porážce 3:5 s Villarrealem sám oznámil svůj posezonní odchod. Klubové vedení Blaugranas tak musí už nyní hledat jeho náhradu. Livesport Zprávy přinášejí výběr čtyř mužů, kteří jsou právem spojováni s atraktivní pozicí hlavního kouče Barcelony.

Nejjednodušší a pochopitelně nejlevnější varianta. Dost možná i sportovně přijatelná. V hubených finančních časech se Barcelona vždy opřela o svůj mládežnický systém a jinak tomu nebylo ani v posledních letech. Z La Masie vyšlo několik neuvěřitelných talentů v čele s Gavim či Lamine Yamalem.

Podobnou cestou by se Katalánci mohli vydat i při volbě trenéra. Naposledy tak učinili v případě jistého Pepa Guardioly. Nyní se nabízí Márquez, velký osobní přítel Laporty a Deca, který dres Blaugranas oblékal mezi léty 2003 a 2010 a nyní působí u rezervního týmu.

"Takovou příležitost nemůžete odmítnout," řekl Mexičan. Proti němu hovoří jeho nedostatečná zkušenost, jako trenér na vysoké úrovni působí pouhé dva roky. Proto zřejmě nebude první volbou, ale na užším seznamu nemůže chybět.

Na nejvyšší fotbalové scéně jsou jeho schopnosti velmi ceněné. Jeho osmiletá zkušenost z Barcelony mu byla skvělou filozofickou školou, kterou by mohl při návratu do Katalánska uplatnit. Že je to účinné, ukazuje už nyní v Boloni, s níž okupuje horní polovinu tabulky Serie A.

Než se vydal do Itálie, začínal Thiago Motta u mládeže PSG. První zkušenost s dospělým fotbalem byla velmi krátká, v Janově vydržel pouhé dva měsíce. Ve Spezii už to bylo podstatně povedenější angažmá, které mu vyneslo zájem Boloni. V ní aktuálně působí už rok a půl. A velmi úspěšně, což dokazuje skloňování jeho jména ve spojitosti s velmi ruklativními pozicemi. Do Barcelony by se se svým pohledem na fotbal náramně hodil.

Motta, vedle Deca a Xaviho. Profimedia

Současný trenér Kanárků splňuje všechny požadavky na budoucího kouče Blaugranas. A když říkáme všechny, myslíme opravdu všechny. Jako hráč i jako trenér prošel všemi mládežnickými kategoriemi Barcelony a dokonce vedl i její rezervní tým.

Při své první zkušenosti mezi elitou si vede herně i výsledkově nad očekávání dobře, což se od nováčka La Ligy příliš nečekalo. Las Palmas mezi elitu sám dostal a nyní ho drží blíže příčkám zaručující postup do Evropy než těm, které znamenají sestup o patro níže. Do karet mu hraje i fakt, že umí velmi dobře pracovat s mladými hráči.

Sám Xavi ho před několika týdny blahořečil. "Garci, tak mu říkám, je skvělý trenér. Má barcelonské DNA," uvedl legendární záložník na konto Pimienta. V cestě mu může stát Laporta, který se ho před časem zbavil, aby přivedl k rezervnímu týmu Rafu Márqueze.

V Barceloně je pravidlem, že najímá trenéra, který v klubu zanechal nesmazatelnou stopu jako hráč. Guardiola, Luis Enrique, Koeman, Xavi, Ernesto Valverde... Experimenty s "těmi ostatními" nedopadly dobře. Odstrašující jsou tupřípady Quiqueho Setiéna a Taty Martina. A proto panuje zdrženlivost k osobě současného manažera Girony.

Když však pomineme tuto skutečnost a fakt, že jeden z jeho synů hraje za mládežnický tým Realu Madrid, je Míchel dalším ze jmen, která se objevují v Decově portfoliu. To, co předvádí s Gironou, která předvádá fantastický fotbal a právem bojuje o ligový titul, nemůže zůstat bez povšimnutí nikoho. A tím spíše katalánského souseda...

Velmi ceněné je i Míchelovo spojení s Katalánskem. Jakmile podepsal smlouvu s Gironou, začal se učit katalánsky. Nyní už zvládá odpovídat místním novinářům a to je faktor, který Laporta a jeho okolí vysoce oceňují.

Míchel Sánchez, trenér Girony AFP

Nemožné: Klopp a Arteta

Dvě jména, které by běžný fanoušek tipoval. Jürgen Klopp a Mikel Arteta. První jmenovaný byl už před odchodem z Liverpoolu spojován s Blaugranas, teď však z Decova "shortlistu" vypadl. Po prohlášení, že si na rok vezme od fotbalu volno, je zkrátka mimo hru.

Dalším nesplnitelným snem je Arteta. Jeho dva roky v mládežnických kategoriích Barcelony ho vždy spojovaly s klubem. Jeho hráčský styl, který formoval Wenger, a následná tréninková praxe pod Guardiolou z něj dělají mimořádně lákávé zboží. Bohužel pro klub je jeho projekt v Arsenalu příliš důležitý na to, aby ho opustil v půli cesty.