Vrátí se Guardiola do Barcelony? Zdroj z okolí klubu zájem o trenéra potvrzuje

Návrat nejlepšího trenéra v historii Barcelony Pepa Guardioly (53) není jen neuskutečnitelným snem. Naopak, tato situace by mohla být brzy reálnou. Sám Španěl před rokem připustil, že by se do Barcelony rád vrátil, a podle zdrojů španělské redakce Livesport Zpráv by to tak skutečně mohlo být.

Oznámení aktuálního trenéra katalánského mužstva Xaviho o tom, že na konci této sezony opustí Barcelonu, způsobilo na Camp Nou pořádné pozdvižení. Ihned se začalo spekulovat o náhradě a o tom, kdo by mohl dát zapomenout na špatné výsledky.

Ze všech jmen možných náhradníků ční jedno výše než ostatní a ještě nedávno bylo považováno spíše za nesplnitelný sen než za realitu. Proto mu také média nevěnovala tolik pozornosti. Jde o Pepa Guardiolu, trenéra Manchesteru City a legendy Blaugranas, který pomohl svému milovanému klubu získat 14 trofejí během čtyř sezon.

Jak však zjistil Livesport, blízký zdroj z okolí Joana Laporty tvrdí, že prezident týmu je ohledně Guardiolova návratu optimistický. Ve skutečnosti je označován za vážného kandidáta, který by měl od sezony 2024/25 vést obrodu Barcelony.

"Pokud budu trénovat tady (Manchester City) nebo i kdekoli jinde a dostanu možnost jít do Barcelony, tak půjdu do Barcelony, je to můj klub," řekl Guardiola přesně před rokem, když byl dotázán na možnost druhého působení v roli trenéra slavného španělského klubu.

Ale jsou tu překážky

Přestože jsou jednotlivé strany ochotny jednat, je třeba vzít v úvahu, že Guardiola prodloužil smlouvu s Manchesterem City až do roku 2025 a jeho současný plat (více než 22 milionů eur za sezonu) je pro ekonomicky vyčerpanou Barcelonu neúnosný.

Navíc u City katalánskému trenérovi nehodlají možný odchod z Manchesteru před koncem kontraktu usnadnit. Proto si budeme muset počkat, kolik si za případnou dohodu řeknou.

V lize je tým druhý. Livesport

Narušené vztahy s Xavim

Livesport se také dozvěděl, že vztahy mezi Xavim a Laportou nikdy nebyly dobré, ale lídr klubu pochopil, že by podpis týmové legendy (po bouřlivém období, které zažil s Ronaldem Koemanem) mohl členy klubu uklidnit a i trochu nadchnout.

Strategie zafungovala a klub získal ligový titul (2022/23) a španělský Superpohár (2023). Bohužel bývalý hráč nedokázal dát týmu jasnou identitu a konec jeho angažmá není příjemný.

Laporta a Xavi po zvolení druhého jmenovaného trenérem. FC Barcelona

Xaviho vztah s prezidentem je zcela narušený, dokonce ještě více než v době jeho příchodu. Oznámení jeho odchodu na konci sezony je jen poslední kapitolou kompromisu z rozumu, který se vůbec nevydařil.