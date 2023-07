Rashford přiznal, že zvažoval odchod z United. Prozradil důvod svého setrvání

Marcus Rashford (25) se nechal slyšet, že před sezonou 2022/23 zvažoval odchod z Manchesteru United, nicméně se nakonec rozhodl na Old Trafford setrvat. Hlavním důvodem bylo to, že mu nový trenér Erik ten Hag (53) umožnil hrát s větší volností.

Rashford získal ocenění Hráč roku v hodnocení ostatních fotbalistů i v samotném Manchesteru United. Jemu osobně se podařilo vstřelit 30 gólů ve všech soutěžích, klub pak skončil třetí v Premier League a vyhrál Ligový pohár.

Anglický reprezentant, produkt mládežnického systému "Red Devils", podepsal v červenci s klubem novou pětiletou smlouvu. Na otázku, zda před minulou sezonou uvažoval o odchodu, odpověděl britským médiím velmi upřímně. "Před příchodem trenéra trochu ano. To je fotbal, to se stává. Všechno se děje z nějakého důvodu a on přišel do klubu ve správný čas."

Následně vysvětlil, co se pod Ten Hagem změnilo. "Svoboda – v minulosti jsme byli prostě trochu strnulí, někdy vás fotbal nebaví, to byl i můj případ. Mělo to vliv na mé výkony. Nakonec jsem takový i jako člověk – když nejsem šťastný, je pro mě těžké hrát svůj nejlepší fotbal," prozradil Rashford.