Sparta cílí na osmý double. Před 10 lety slavila se štěstím a po 21 penaltách

Když se naposledy střetla ve finále domácího poháru Sparta s Plzní, rozhodla penaltové drama až 10. série rozstřelu. Letenští tehdy díky šťastnému vítězství slavili double. Podobná situace se nabízí i letos – po 10 letech proti sobě opět stojí stejní rivalové, mění se snad jen dějiště zápasu a také jedno pravidlo, které tehdy prý hodně pomohlo Spartě…

Český double? I pro Spartu dlouho velká vzácnost. První dva jsou dnes už známé jen z knížek (1944 a 1946). Pamětníci možná vzpomenou na další tři ve slavné "osmdesátkové" éře s týmem, který sestavil legendární trenér Václav Ježek (1984, 1988 a 1989). Ve 21. století se ale Letenským povedlo získat obě české trofeje v jedné sezoně jen dvakrát. V roce 2007 a před 10 lety.

Poslední sparťanský double byl i hodně šťastný. Alespoň to tvrdí tehdejší hrdina finále Josef Hušbauer. "Nebylo to od nás nijak přesvědčivé, nehráli jsme dobře. Celkově to bylo možná vyrovnané utkání, ale Plzeň měla určitě více ze hry, měla více šanci a pak i zaslouženě dala gól," vzpomíná na bitvu z Edenu tehdejší nejlepší střelec ligy.

Kdy a pod kým Sparta slavila double (liga + pohár). Livesport

Že by snad tenkrát ještě doznívaly oslavy? Sparta totiž šest dní před finále získala po impozantním vítězství 5:0 nad Olomoucí titul. "Získali jsme ho tři kola před koncem, takže předtím samozřejmě nějaké oslavy byly. Ale na to finále jsme se připravovali, nebylo to tak, že bychom to nějak podcenili. Spíš tam ale byla taková až přílišná pohoda," vyvrací pochybnosti Hušbauer. Ke kontextu událostí je třeba doplnit, že i letos Letenští došli k titulové jistotě po výsledku 5:0 – akorát na hřišti Mladé Boleslavi.

Penalta v nastavení…

Ale zpět do minulosti: Na časomíře v Edenu svítil těsně před koncem finále Poháru České pošty stav 1:0 pro plzeňskou Viktorii. Sudí Miroslav Zelinka nechal nastavit tři minuty, Západočeši drželi míč a pro poslední vteřiny ještě vyztužili obranu Romanem Hubníkem. Nejen v plzeňských hospodách už se pomalu chystala sláva...

Jenže v čase 91:59 přišla snad poslední šance Letenských. Po centru Ladislava Krejčího přišel nešťastný moment Milana Petržely, který si chtěl nejspíš instinktivně chránit obličej. Míč však trefil obě jeho ruce a následovala penalta.

"To nás zachránilo, do té doby jsme se k ničemu moc nedostali. Byl to dar," přiznává odstupem času Hušbauer, který na sebe vzal zodpovědnost a ve vypjaté chvíli precizně poslal míč v pravé tyči. Gólman Matúš Kozáčik neměl šanci. Chvíli poté sudí pískl do píšťalky ještě jednou a ukončil druhou půli. Oproti zvyklostem se za nerozhodného stavu rovnou kopaly penalty.

"V tu chvíli to pro nás bylo nejlepší možné řešení. My ten zápas neměli dobrý, ale když jsme v nastavení vyrovnali, tak jsme šli obrovsky nahoru psychicky," vzpomíná Hušbauer na neuvěřitelně dlouhou sérii penalt, kterou jeho tým nakonec ovládl 8:7 a dobojováno bylo až ve chvíli, kdy se v rozstřelu vystřídalo 20 hráčů. Společně s jeho penaltou z nastavení tedy viděli fanoušci 21 pokusů ze značky pokutového kopu. V další klíčové situaci znovu selhal smolař Petržela, načež Pavel Kadeřábek ukončil vypjatý večer nekompromisní střelou do pravého horního rohu branky.

Český unikát

Specifické pravidlo, které při nerozhodném stavu stanovilo rozstřel, bylo zrušeno v roce 2016. Pokud by tedy skončilo finále remízou po 90 minutách i letos, následovalo by nastavení 2x15 minut a až poté případný rozstřel.

Podobně specifický je oproti jiným evropským zemím i termín pohárového finále. To se hraje uprostřed vypjatých bitev o titul, i když dříve v minulosti, stejně jako i v anglickém FA Cupu, bývala i v Česku bitva o pohárovou trofej vyvrcholením sezony.

"Nevím to přesně, ale myslím, že je to tak ve většině zemí. A taky bych se přimlouval za to, aby se finále hrálo až po konci ligy. Týmy mají čistou hlavu, lépe se na to připraví, ví že je čeká velký zápas. I na Kypru to tak bylo, že jsme tím končili sezonu," nabádá Hušbauer fotbalové činovníky k úvahám o změně termínové listiny.

V českém poháru se vzhledem k absenci národního stadionu dějiště střídá. Ve zmiňovaném roce 2014 tak Sparta triumfovala v Edenu, tedy na stadionu svého největšího rivala. Loni naopak slavila Slavia na Letné.

Středeční finále MOL Cupu mezi Viktorií a Spartou se uskuteční v plzeňských Štruncových sadech. Výkop je na programu v 18 hodin.