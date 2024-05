Na Euro předběžně nominovalo i Skotsko, mezi 28 vyvolenými je i liverpoolský talent Doak

Ben Doak nastoupil za Liverpool do šesti soutěžních zápasů.

Dalším týmem, který zveřejnil předběžnou nominaci na mistrovství Evropy, je Skotsko. Trenér Steve Clarke do výběru zařadil 28 hráčů, mezi nimiž je největším překvapením mladý křídelník Ben Doak (18) z Liverpoolu, jenž dosud nastupoval za reprezentaci do 21 let.

Doak v sezoně 2023/24 nastoupil za Liverpool do šesti soutěžních zápasů, od prosincového utkání Evropské ligy s Union Saint-Gilloise (1:2) však laboruje s kolenem a není jasné, zda se do Eura stihne uzdravit. Trenér Clarke musí do startu turnaje z nominace vyřadit dva hráče.

Součástí výběru jsou dlouholeté skotské stálice Craig Gordon, Andrew Robertson a Scott McTominay, jenž v osmi kvalifikačních zápasech sedmkrát skóroval.

Skotská reprezentace bude 14. června zahajovat evropský šampionát s hostitelským Německem. Ve skupině narazí ještě na Švýcarsko (19. června) a Maďarsko (23. června).

Předběžná nominace Skotska na Euro 2024

Brankáři: Zander Clark, Craig Gordon (oba Hearts), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell).

Obránci: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (FC Kodaň), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad).

Záložníci: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Rangers), Kenny McLean (Norwich), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United).

Útočníci: Che Adams (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Hearts).