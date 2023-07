Koubek vidí křeč, ale i pozitivní věci. Věřím, že náš vlak se rozjede, řekl po ztrátě

Miroslav Koubek (71) ani ve třetím soutěžním utkání sezony na lavičce Plzně nezvítězil. Ve 2. kole FORTUNA:LIGY Viktoria doma v nastaveném čase ztratila vítězství a s Hradcem Králové pouze remizovala 1:1. Zkušený kouč na svých svěřencích pozoruje křeč a nervozitu, přesto věří, že se západočeské mužstvo rozjede. Za důležitou považuje první vstřelenou branku v ročníku.

Plzeň pod staronovým trenérem odstartovala sezonu ligovou porážkou 0:1 v Teplicích. Poté ve čtvrtek doma remizovala bez gólů s kosovskou Dritou v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy a porazit nedokázala ani Hradec, kde Koubek ještě v minulé sezoně působil.

"Pevně věřím, že ten vlak se může rozjet. Dnes jsme si tam zase hodili takovou maličkou výhybku. Zbytečně a sami sobě. Ale já tam vidím pozitivní věci," řekl Koubek na tiskové konferenci. "Třetí zápas po sobě dobýváme. Pozitivem je, že jsme už dali branku. Ale když gól dáme, už by to chtělo dotáhnout do vítězného konce," doplnil kouč plzeňských ligových mistrů ze sezony 2014/15.

Podle něj je už na hráčích znát nepovedený vstup do sezony. "Určitá křeč a nervozita tam jsou. Každí vidí, že na kluky to padlo. Strašně chtějí, bojují, dřou. Mají tam dobré věci, ale chybí finální kvalita. Je to trošku i o zachování klidu, chladné hlavy, lepšího výběru místa, důrazu v šestnáctce i kolem ní. Do té houštiny je to asi nedostatečné," uvedl Koubek.

Věří, že ztráta s Hradcem neovlivní Západočechy ve čtvrteční pohárové odvetě s Dritou v Kosovu. "Hráči se dvakrát vyspí a už je to zase všechno v pohodě. Není to zas tak dramatické, jak to vidí trenéři. My se trápíme," mínil Koubek.

"Jsem optimista, že tohle nezanechá na hráčích nějakou hlubokou rýhu a do čtvrtka se určitě dáme do pořádku. Ale psychicky to žádný balzám není, co si budeme povídat," dodal bývalý kouč Slavie, Bohemians 1905, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.