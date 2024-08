Tápající United spasil v závěru debutující Zirkzee a tři body zůstavají na Old Trafford

Dlouho očekávaný start Premier League rozjel úvodní zápas mezi Manchesterem United a londýnským Fulhamem. Týmy dělilo v minulé sezoně 13 bodů, přičemž ani jeden nemohl být s finálním postavením spokojen. Favorit z Manchesteru dlouho nenacházel recept na pevnou obranu soupeře, který sám mohl z několika slibných protiútoků překlopit zápas na svou stranu. Zachráncem Rudých ďáblů se stal Joshua Zirkzee (23), čerstvá akvizice z Boloni, který v závěrečných minutách utkání rozsekl bezbrankový stav.

Hromada posil z přestupového období dávala fanouškům United vyhlídky na lepší než osmé místo. Vítr z plachet jim však hned v úvodu sebral hostující Kenny Tete. Jeho prudkou střelu z dálky Onana nezkrotil, celá akce naštěstí pro domácí gólem nakonec neskončila.

United se do své první vážné šance dostali po chybě brankáře Bernda Lena, kterou vystihl Casemiro, posunul míč ostrostřelci Bruno Fernandesovi, ten ovšem svou střelu směřoval doprostřed branky na stojícího Lena. Fernandes na sebe do poločasu upozornil ještě jednou, ani teď se ale Old Trafford radovat nemohl.

Statistiky utkání. Livesport

Po zbytek prvního poločasu byli aktivnějším týmem domácí. Kobbie Mainoo po dobré kombinaci na levé straně pálil mimo. Na druhé straně musel Onana hasit tečovanou střelu Rodriga Munize.

Hra na protiútoky se londýnskému celku vyplácela, a ne zrovna nejpevnější obrana United se často dost zapotila. Šanci Andrease Pereiry zneškodnil až na brankové čáře domácí zadák Lisandro Martínez. Bezgólový stav vydržel až do 87. minuty. Debutant v rudém dresu Joshua Zirkzee si naběhl do vápna, kde ho přízemním centrem našel Alejandro Garnacho. Svým premiérovým gólem rozjásal zaplněné tribuny a přihrál Rudým ďáblům první letošní ligové vítězství.

V závěru mohl na 2:0 zvýšit Garnacho, v pádu ale nedokázal usměrnit míč do zcela odkryté sítě. Ačkoliv United vyhráli a splnili povinnost zisku tří bodů, trenér Ten Hag nemůže být s výkonem svého týmu zcela spokojený.