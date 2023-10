TOP 5 manchesterských derby: Rooneyho nůžky i debakl na Old Trafford

Premier League v rámci 10. kola nabízí divákům parádní podívanou, která vrcholí v neděli odpoledne zápasem nesmiřitelných rivalů z Manchesteru. United na Old Trafford vyzvou City, jenž budou vzhledem k postavení v tabulce mírným favoritem. Jak vypadaly některé předchozí památné bitvy?

Beckhamův trestný kop

Psal se listopad 2000 a hlavní hvězdou derby, které se hrálo na Maine Road, se stal David Beckham. Anglické legendě se tehdy podařilo zápas rozhodnout z volného přímého kopu, tedy v jeho výstavní disciplíně.

Současný majitel Interu Miami se do míče opřel zhruba z 30 metrů a se skvěle zahranou standardkou si neporadila zeď ani gólman Nicky Weaver. Tato trefa se navíc ukázala jako vítězná a United se mohli radovat z cenného vítězství.

Debakl na Old Trafford

Derby, které se v roce 2011 odehrálo na Old Trafford, si budou historikové Premier League dlouho připomínat. To samé se ale určitě nedá říct o fanoušcích United.

Rudí ďáblové totiž byli na vlastním hřišti poraženi 1:6, což byla jejich nejvyšší domácí porážka za poslední půlstoletí. Tento výsledek zároveň trochu předznamenal nadvládu City v letech budoucích.

Edin Džeko a Mario Balotelli vstřelili po dvou gólech, přičemž druhý jmenovaný předvedl oslavu "Why always me?", která se stala kultovní.

Owen rozhodl sedmigólové drama

Derby z roku 2009 je dodnes považováno za jeden z nejlepších zápasů v historii Premier League, protože v něm padlo sedm gólů, včetně vítězné branky bývalého útočníka Liverpoolu Michaela Owena z 96. minuty.

Dlouho to vypadalo, že utkání skončí dělbou bodů za remízu 3:3. V nastavení druhé půle ale Owen využil skvělou přihrávku Ryana Giggse a pak se chladnokrevně prosadil, čímž na Old Trafford spustil bujaré oslavy.

Tento zápas přispěl k tomu, že United měli dobrou sezonu, na titul to ovšem nestačilo. Na Chelsea, kterou tehdy koučoval Carlo Ancelotti, jim chyběl jeden bod.

Kompanyho trefa v boji o titul

Boj o titul v roce 2012 se do dějin Premier League zapsal jako jeden z nejnapínavějších, protože oba manchesterské kluby usilovaly o trofej pro mistra až do posledního kola.

Velkým zlomem v honbě za titulem byl duel na konci dubna na Etihadu, kdy se oba celky střetly v šestibodovém souboji. Pro neutrální diváky to nebyl nejatraktivnější zápas, ale fanouškům City to bylo jedno, protože sledovali, jak jejich tým zásluhou kapitána Vincenta Kompanyho pečetí důležité tři body.

Belgický obránce se v závěru poločasu prosadil hlavičkou po centru Davida Silvy, což nakonec stačilo k vítězství 1:0, které City zajistilo první titul po 44 letech.

Rooneyho dechberoucí nůžky

Tento výčet zápasů by pravděpodobně nebyl úplný bez nejikoničtějšího momentu a gólu v historii manchesterských derby. Jde o parádní nůžky Waynea Rooneyho.

V zápase, jenž se odehrál v roce 2011 a výrazně pomohl United k zisku mistrovského titulu, podal Rooney fenomenální výkon. Ten korunoval v 78. minutě legendárním gólem, jenž se nakonec ukázal jako vítězný.

Bývalý anglický repezentant využil skvělý centr od Naniho, načež se pověsil do vzduchu a střelou nůžkami nedal Joe Hartovi žádnou šanci.